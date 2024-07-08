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Новости Война
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В Киеве раздались взрывы: 22 погибших и 72 человека пострадали, зафиксировано падение обломков в трех районах (обновлено)

київ,охматдит

В Киеве прогремело несколько взрывов утром 8 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Взрывы в Киеве! Детали позже. Не покидайте укрытий", - отметил мэр города Виталий Кличко.

Ранее он сообщал о работе сил ПВО в пригороде Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По всей Украине тревога, есть угроза для Киевщины, Киева, Кривого Рога и Днепра, враг запустил "Кинжал" (обновлено)

"Вызов медиков в Соломенский район. Бригада направляется", - уточнил позже Кличко.

"В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском районе столицы. Оперативные службы следуют на место. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется", - сообщили в КГВА.

По информации "Суспільного" в Киеве снова раздаются взрывы.

"В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - уточнили позже в КГВА.

"В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах. Предварительно есть возгорание. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Находитесь в укрытиях до отбоя", - отметил в 10.48 начальник КГВА Сергей Попко.

"Обломки ракет упали в Днепровском, Соломенском районах. Есть вызов служб в Голосеевский район. Бригады экстренных служб направляются на места", - уточнил Кличко в 10:51.

Обновленная информация

Как отметил Кличко, пока известно о трех пострадавших. Один из них госпитализирован. Двум – оказали помощь на месте. Проверяется информация об одном погибшем.

"Предварительные данные: в Соломенском районе есть повреждения офисного здания; в Голосеевском – обломки упали возле жилого дома; в Днепровском горят обломки в жилой застройке; в Дарницком районе поврежден частный дом; в Деснянском районе возгорание дома", - уточнили в пресс-службе КГВА.

На местах работают все оперативные службы.

"Уже 9 пострадавших в разных районах столицы. Шестерых из них госпитализировали", - сообщил городской голова в 11:23.

"По состоянию на эту минуту, предварительно известно о 5 погибших. Информация уточняется", - уточнили позже в КГВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве попадание в помещение детского медучреждения, - Кличко

"Количество пострадавших, к сожалению, увеличивается. Уже известно об 11 пострадавших. 8 из них в больницах", - отметил Кличко.

"Уточнение данных. По состоянию на эту минуту, предварительно известно о семи погибших", - добавили в КГВА в 11:54.

Глава МВД України Игорь Клименко сообщил, что в Киеве известно о 7 погибших и 25 пострадавших.

В Офисе Генпрокурора уточнили, что в результате атаки РФ на Киев по состоянию на 12:40 известно о девяти погибших и 33 раненых.

Обновлено

В пресс-службе КГВА уточнили, что по состоянию на 13:16 в результате ракетного удара в столице уже 10 погибших и 35 пострадавших.

"Количество погибших в результате вражеской атаки по Киеву возросло до 15. Также по состоянию на 14:00 известно о 37 пострадавших", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

По состоянию на 14:54 в результате ракетного удара в столице уже 17 погибших и 41 пострадавший человек, уточнили в ГВА.

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"В Киеве по состоянию на 15:30 погибли 20 человек, еще 61 - пострадали. В частности, на территории детской больницы "Охматдет" погибли 2 человека, еще 10 пострадали. Спасены 4 человека, из них 3 ребенка", - сообщили  в ГСЧС Украины.

ОБНОВЛЕНИЕ

"По состоянию на 16:30 в трех районах Киева до сих пор продолжается ликвидация последствий сегодняшней атаки - Днепровском, Шевченковском и Соломенском. В результате вражеской атаки по столице 21 человек погиб, 65 пострадали, 7 человек спасены", - сообщили в ГСЧС Украины.

"UPD: Всего по г. Киеву погибли 22 человека, пострадали - 72", - обновили данные в ГСЧС.

Автор: 

взрыв (6813) Киев (25692) Воздушные атаки на Киев (759)


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Топ комментарии
+33
Не скажить, не скажить. То трохі забезпечені ******** змогли сдристнути, а інши всі тут. І радістно ригочуть.
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08.07.2024 10:46 Ответить
+22
Кацапи , горіти вам в пеклі за ці страшні злочини проти мирної України 😡
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08.07.2024 10:49 Ответить
+18
За всіх не скажу, але знаю одне не дуже забезпечене, зелене сімейство, яке в 19-му готове було порвати усіх, хто закликав не голосувати за вєлічайшого. Вже більше двох років сидять у Німеччині та кричать "Вова *баш". Там справно отримують мат.допомогу, українська пенсія приходить на картку, а хату здають біженцям з Харківщини.
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08.07.2024 10:56 Ответить
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...многометровые очереди...

це, якої довжини?
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08.07.2024 11:38 Ответить
". А у Дніпрі 4 липня был объявлен траур по последствиям ракетной атаки на місто. Как-то так, все ППО у Києві."
А у Києві станом на зараз попередньо відомо вже про 5 загиблих, багато поранених, багато ушкоджень, і пишуть, що під завалами є діти ((
Тож ти би свою жовч виливав не на киян, а на *****.
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08.07.2024 11:49 Ответить
Ванька, занюхни з валізки - і воно попустить, щоправда кацапізм головного мозку не вилікує.
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08.07.2024 11:54 Ответить
Та кажи вже прямо - мені насрати на обстріли міст , головне нацькувати - дніпрян на киян , киян на харків'ян , а харків'ян на дніпрян . !!
..
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08.07.2024 12:28 Ответить
Ну ты и мудила с нижнего тагила. Ты, и все те, что тебе лайкнули. В Киеве на данный момент минимум 22 погибших, в т.ч. дети, завтра - день траура. разрушено 2 медучреждения, в т.ч. очень значимый в Европе детский центр Охматдет, разрушены несколько жилых домов, предприятие, а тебе, тварь, муляет киевское ПВО. Да ты такой же ублюдок, как и кацапня, которая обстреливает нас.
Не видел, высралась ли еще одна тварь под немецким флажком - Валька, которая тоже постоянно ноет про киевскую ПВО
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08.07.2024 20:25 Ответить
Вперше з 22 року масована атака вдень і по великим містам, включаючи Київ. На тлі заяв Сі+++ про припинення вогню. Грають в 4 руки, чи навіть в 6, якщо зважати на жабу-Орбана.
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08.07.2024 11:22 Ответить
Охматдет! Детки пострадали. Твари кацапские. вас нужно живьём сжигать!
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08.07.2024 11:43 Ответить
Но сначала шкуру снять
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08.07.2024 11:46 Ответить
З тебе кацапа курепIН в тому числі . Це через вас руцкофамільних і руцгоязичних в Україну війна прийшла . Зачекайте цапи, після перемоги України ми всіх вас на вошивість перевіримо.
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08.07.2024 12:59 Ответить
Война пришла из-за таких *********, как ты, которые поднимали мовный вопрос на бытовом уровне, пол Украины на трофейном разговаривает
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09.07.2024 11:13 Ответить
Где Тису урод переплывал?
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09.07.2024 11:15 Ответить
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08.07.2024 11:46 Ответить
Якось все доволі добре складається для Вови Оманського перед його поїздкою на саміт НАТО в Вашингтоні ... такі трагічні події для пересічних, а ЦЕЙ може знов розповідати на Заході про Путла-терориста та вимагати ще більше західних коштів та зброї для тих українських чоловіків, яких вже ТЦКуни наловили та ще наловлять.

Щось тут не те з цим обстрілом Києва перед візитом Сонцесяйного до США ... може Єрмак-Подоляк більше знають про ці каламутні обстріли.

Чогось на Банкову ні ракети , ні їх уламки не падають, а також на Міноборони чи СБУ та ГУР , хоча весь Київ це одна зона для Петріотів , начеб то захищающих столицю.
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08.07.2024 12:19 Ответить
******, по своїм Оманським агентам, не цілить…
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08.07.2024 12:33 Ответить
Такого не можно казати бо ЗЕ патріоти біженьці з Німеччини вас загризуть
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08.07.2024 19:52 Ответить
Ваша правда у нас з друзями геть такі ж запитання...це як жертва... дуже дивно пазли сходяться..
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14.07.2024 16:31 Ответить
Царство Небесне загиблим.
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08.07.2024 12:49 Ответить
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08.07.2024 13:05 Ответить
Кома тут зайва.
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08.07.2024 19:31 Ответить
Вот это хороший повод попросить Томагавки. Пора уже москвичам почувствовать прилеты.
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08.07.2024 13:25 Ответить
За два роки адекватні люди виробляють свої томагавки і не залежать від сценаріїв мафії глобалістів.
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08.07.2024 13:33 Ответить
Неадекватному народу нап'яли саботажне керівництво. Збитки навіть без жертв стократно перевищують фінансуваня всієї ракетної програми ППО, ОТРК і РСЗО, будівництво підземних заводів. Через нестачу озброєння на полі бою гине і калічиться у 5 разів більше людей, ніж було необхідно залучити у військово-промисловий комплекс. Хто нап'ялив на голову паразитично-саботажне керівництво [політкоректна цензура], що фінансують мас-медіа.
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08.07.2024 13:28 Ответить
Ну як хто? Сам нарід і нап'ялив. Був дуже щасливий.
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08.07.2024 16:25 Ответить
Ну, зате усілякі "той будує, той мурує" (с) рекламують свої жк та висотки зі "значними" знижками - ага, купуйте, лізьте на поверхи, тільки що ви там будеде робити без світла, води та опалення? Здавати переселенцям? Ну, це вже якщо зовсім відбитим. А так, то да - з@їбись, хто не розуміє
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08.07.2024 16:28 Ответить
"Аргумент, що в Києві небезпечно, - це нісенітниця". Лещенко заявив, що західні країни мають перестати платити допомогу українським біженцям, щоб вони поверталися додому
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08.07.2024 14:09 Ответить
Лукашенко конкретно про киевлян говорил? Беженцы ж с разных регионов..
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08.07.2024 19:58 Ответить
зеленая шобла забрала все ППВ, + сливает ппо врагу. мдааа, зеленая гныль должна сидеть на електростуле, как вся его семья и остальные зеленые слуги. скажите где все ППО ? за 2 года ни разу не слышал от людей про ППо.
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08.07.2024 14:26 Ответить
Обычно чет бахает, иногда громко, когда сбивают ракеты. Это чет и есть пво. Не троллите, это ж так явно!
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08.07.2024 19:59 Ответить
Зеленого виродка обов'язково знайдуть після виборів. І грохнуть.
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08.07.2024 14:27 Ответить
Чому ракети збивають практично над центром міста? Он євреї взагалі намагаються їх збивати за межами країни, і їм це вдається, а тут таке враження, що ппо/про прикриває тільки урядовий квартал та вр, по яким ще жодного разу не прилетіло. Так на#єра таке ппо/про? Що? Якби і такого не було, було б ще гірше? А куди вже гірше? Більше 20 загиблих за один ранок. Завтра оголосять траур в столиці? Чи це аби Харкову та Одесі не так тяжко було? Сук@, скільки ще буде так продовжуватись?
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08.07.2024 16:22 Ответить
Пра́вильное у тебя представление: про в Киеве прикрывает только печерские холмы (президентский квартал). Слова не мои, кстати. Впрочем, и Сам случайно вдруг оказался не в Киеве в день атаки. "Совпадение? Не думаю"
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08.07.2024 16:33 Ответить
Совпадєніє не у тому, а в самій ракетній атаці: кожен раз після такого Захід трішки прокидається і щось робить. І тут питання: #уйло це сам робить, чи хтось, кому вигідно продовжувати цю спєцапірацію? Якщо сам, ну, кетайоза добряче йому яйця затиснув, але якщо хтось, ну, лох той #уйло - хвіст крутить собакою. Але у будь якому випадку - здохни, падло кремлядське
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08.07.2024 17:04 Ответить
Баллистика падает вертикально. Поэтому ее так сложно сбивать. А у Патриотов есть верхний порог, они достают по высоте гдет на 30км.
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08.07.2024 18:44 Ответить
Ті що збили не долетіли до Києва
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09.07.2024 02:39 Ответить
А 59% довіряють шлімазелу, котрий зняв з боьвого чергування у 19 році все українське ПВО- насолоджуйтесь 73% виборців прекрасного, ясновельмовного, акторнійшого гравця хріном на фано. Ьінго - ви виграли. Не забудьте, до повної повноти спалити ще кілька десятків автівок ЗСУ, та виїхати кілька сотен тисяч військово забовйязаних за кордон - там спокійно, та затишно дати зеленскому 59% підтримки. А Стамбул скоро прийде.
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08.07.2024 16:41 Ответить
твари кацапские будьте вы прокляты до последнего колена,горите вечно в аду!!!
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08.07.2024 16:53 Ответить
RIP RIP RIP
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08.07.2024 17:50 Ответить
«Сьогодні Володимир Зеленський та Дональд Туск підписали двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки, яка передбачає можливість перехоплення ракет і дронів польськими силами у повітряному просторі України. У Польщі також обговорять передачу Україні щонайменще однієї додаткової ескадрильї МіГ-29. Мова йде про мінімум 14 винищувачів.»
Отличная новость!!
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08.07.2024 18:32 Ответить
Сьогодні на болотах "всероссийский праздник - День семьи, любви и верности"
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08.07.2024 19:01 Ответить
.
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08.07.2024 22:33 Ответить
Це мабуть лугандон, це там дуже чорних буратинів дівчата ********** бо в них магабукі велики! Руський мир, а ****….
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09.07.2024 14:30 Ответить
Привіз йорбан путлеру всі дані щодо ППО в Києві. Наслідків довго не довелось чекати.
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09.07.2024 02:41 Ответить
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