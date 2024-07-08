В Киеве раздались взрывы: 22 погибших и 72 человека пострадали, зафиксировано падение обломков в трех районах (обновлено)
В Киеве прогремело несколько взрывов утром 8 июля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Взрывы в Киеве! Детали позже. Не покидайте укрытий", - отметил мэр города Виталий Кличко.
Ранее он сообщал о работе сил ПВО в пригороде Киева.
"Вызов медиков в Соломенский район. Бригада направляется", - уточнил позже Кличко.
"В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском районе столицы. Оперативные службы следуют на место. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется", - сообщили в КГВА.
По информации "Суспільного" в Киеве снова раздаются взрывы.
"В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - уточнили позже в КГВА.
"В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах. Предварительно есть возгорание. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Находитесь в укрытиях до отбоя", - отметил в 10.48 начальник КГВА Сергей Попко.
"Обломки ракет упали в Днепровском, Соломенском районах. Есть вызов служб в Голосеевский район. Бригады экстренных служб направляются на места", - уточнил Кличко в 10:51.
Обновленная информация
Как отметил Кличко, пока известно о трех пострадавших. Один из них госпитализирован. Двум – оказали помощь на месте. Проверяется информация об одном погибшем.
"Предварительные данные: в Соломенском районе есть повреждения офисного здания; в Голосеевском – обломки упали возле жилого дома; в Днепровском горят обломки в жилой застройке; в Дарницком районе поврежден частный дом; в Деснянском районе возгорание дома", - уточнили в пресс-службе КГВА.
На местах работают все оперативные службы.
"Уже 9 пострадавших в разных районах столицы. Шестерых из них госпитализировали", - сообщил городской голова в 11:23.
"По состоянию на эту минуту, предварительно известно о 5 погибших. Информация уточняется", - уточнили позже в КГВА.
"Количество пострадавших, к сожалению, увеличивается. Уже известно об 11 пострадавших. 8 из них в больницах", - отметил Кличко.
"Уточнение данных. По состоянию на эту минуту, предварительно известно о семи погибших", - добавили в КГВА в 11:54.
Глава МВД України Игорь Клименко сообщил, что в Киеве известно о 7 погибших и 25 пострадавших.
В Офисе Генпрокурора уточнили, что в результате атаки РФ на Киев по состоянию на 12:40 известно о девяти погибших и 33 раненых.
Обновлено
В пресс-службе КГВА уточнили, что по состоянию на 13:16 в результате ракетного удара в столице уже 10 погибших и 35 пострадавших.
"Количество погибших в результате вражеской атаки по Киеву возросло до 15. Также по состоянию на 14:00 известно о 37 пострадавших", - сообщили в Офисе Генпрокурора.
По состоянию на 14:54 в результате ракетного удара в столице уже 17 погибших и 41 пострадавший человек, уточнили в ГВА.
"В Киеве по состоянию на 15:30 погибли 20 человек, еще 61 - пострадали. В частности, на территории детской больницы "Охматдет" погибли 2 человека, еще 10 пострадали. Спасены 4 человека, из них 3 ребенка", - сообщили в ГСЧС Украины.
ОБНОВЛЕНИЕ
"По состоянию на 16:30 в трех районах Киева до сих пор продолжается ликвидация последствий сегодняшней атаки - Днепровском, Шевченковском и Соломенском. В результате вражеской атаки по столице 21 человек погиб, 65 пострадали, 7 человек спасены", - сообщили в ГСЧС Украины.
"UPD: Всего по г. Киеву погибли 22 человека, пострадали - 72", - обновили данные в ГСЧС.
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це, якої довжини?
А у Києві станом на зараз попередньо відомо вже про 5 загиблих, багато поранених, багато ушкоджень, і пишуть, що під завалами є діти ((
Тож ти би свою жовч виливав не на киян, а на *****.
..
Не видел, высралась ли еще одна тварь под немецким флажком - Валька, которая тоже постоянно ноет про киевскую ПВО
Щось тут не те з цим обстрілом Києва перед візитом Сонцесяйного до США ... може Єрмак-Подоляк більше знають про ці каламутні обстріли.
Чогось на Банкову ні ракети , ні їх уламки не падають, а також на Міноборони чи СБУ та ГУР , хоча весь Київ це одна зона для Петріотів , начеб то захищающих столицю.
Отличная новость!!