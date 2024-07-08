Последствия ракетного удара РФ по Киеву. ФОТОрепортаж
Утром 8 июля российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по Киеву.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГВА.
Ранее сообщалось, что в Киеве также зафиксировано попадание в жилой дом в Шевченковском районе в результате российской ракетной атаки.
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+34 Deodar Revolution
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+17 saimansay
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+14 Андрей Емельянов #582078
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Все нефтяные скважины должны гореть !
путін розуміє що зв'язка "атомна електростанція - грязна бомба - кримський перешийок" РАНО чи ПІЗНО станеться...
як не при гундосому - так при наступних поколіннях
ЦЕ путіна ДУЖЕ-ДУЖЕ турбує
Перешийок забруднений радіацією НАЗАВЖДИ перекриє сухопутний міст з краснодару до криму
Тобто - це повне фіаско потуг пуцла повернути крим і налагодити там життя
Тим більше, що завдання не зробити Крим непридатним до життя, а вибити звідти орду.
Так цей союз «миротворців» анонсує їх спільний шлях до «миру» і те як він буде виглядати якощо цих блдін не зупинять!
Щодо нашої влади то тут простоне маю слів.
А удар по мавзолею - це руйнація основного енергетичного символу більшовиків-хабадників.