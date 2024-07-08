Последствия ракетного удара РФ по Киеву. ФОТОрепортаж

Утром 8 июля российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по Киеву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГВА.

Ранее сообщалось, что в Киеве также зафиксировано попадание в жилой дом в Шевченковском районе в результате российской ракетной атаки.

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