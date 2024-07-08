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Последствия ракетного удара РФ по Киеву. ФОТОрепортаж

Утром 8 июля российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по Киеву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГВА.

Ранее сообщалось, что в Киеве также зафиксировано попадание в жилой дом в Шевченковском районе в результате российской ракетной атаки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Охматдет" о последствиях атаки: повреждены корпуса больницы, разрушены здания медучреждения. ФОТОрепортаж

Наслідки ракетного удару по Києву 8 липня 2024 року
Наслідки ракетного удару по Києву 8 липня 2024 року
Наслідки ракетного удару по Києву 8 липня 2024 року
Наслідки ракетного удару по Києву 8 липня 2024 року
Наслідки ракетного удару по Києву 8 липня 2024 року
Наслідки ракетного удару по Києву 8 липня 2024 року
Наслідки ракетного удару по Києву 8 липня 2024 року
Наслідки ракетного удару по Києву 8 липня 2024 року
Наслідки ракетного удару по Києву 8 липня 2024 року
Наслідки ракетного удару по Києву 8 липня 2024 року
Наслідки ракетного удару по Києву 8 липня 2024 року

Автор: 

Киев (25692) обстрел (27913) Воздушные атаки на Киев (759)


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Топ комментарии
+34
только томагавки по маскве приведут в чувство козломордых
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08.07.2024 13:01 Ответить
+17
по маскве аж до владивостока
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08.07.2024 13:10 Ответить
+14
Де потужний заклик найлідєра ********** скликати радбез ООН
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08.07.2024 13:07 Ответить
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только томагавки по маскве приведут в чувство козломордых
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08.07.2024 13:01 Ответить
по маскве аж до владивостока
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08.07.2024 13:10 Ответить
По Уренгою !
Все нефтяные скважины должны гореть !
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08.07.2024 13:26 Ответить
Там би 10 мегатон,тай все,щоб два рази не вставати
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08.07.2024 19:50 Ответить
Ну что будем делать грязные бомбы и сливать бочки с отработанным ядерным топливом у чорна мора или не на часи? И кстати, где пво, где патриоты?
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08.07.2024 13:03 Ответить
Ипануть грязной бомбой по кримскому перешейку - точно можна - это РАЗ
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08.07.2024 13:11 Ответить
Я просто к чему это, когда я пишу свои такие фантазии мне пишут, что я больной на голову, а они видимо просто терпилы
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08.07.2024 13:14 Ответить
Друже - це не фантазії.
путін розуміє що зв'язка "атомна електростанція - грязна бомба - кримський перешийок" РАНО чи ПІЗНО станеться...
як не при гундосому - так при наступних поколіннях
ЦЕ путіна ДУЖЕ-ДУЖЕ турбує
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08.07.2024 13:28 Ответить
а толку? Якийсь ефект від брудної бомби є тільки тоді, коли її підірвати в густонаселеному місці. зона ураження кримського перешийка пройдеться на авто чи потягу за 10-40 хвилин.
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08.07.2024 16:21 Ответить
ааа... не скажи
Перешийок забруднений радіацією НАЗАВЖДИ перекриє сухопутний міст з краснодару до криму
Тобто - це повне фіаско потуг пуцла повернути крим і налагодити там життя
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09.07.2024 12:00 Ответить
тіпа пуйлу від цього холодно чи жарко. База в Севастополі буде? Буде. Аеродроми теж.
Тим більше, що завдання не зробити Крим непридатним до життя, а вибити звідти орду.
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09.07.2024 15:40 Ответить
Ніхто так не агітує за далекобійну зброю для України, як Х**ло.
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08.07.2024 13:05 Ответить
Де потужний заклик найлідєра ********** скликати радбез ООН
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08.07.2024 13:07 Ответить
Дурне збирається в турне..до Польщі, який там ООН..
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08.07.2024 13:10 Ответить
В нього язик застряг десь посередині.
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08.07.2024 13:18 Ответить
По оманському контракту воно має право знімати тільки неймовірно "патріотичні" гундосики, а "ООН" - кацапсько-китайсько-арабська контора!
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08.07.2024 13:20 Ответить
Все це візітівка путіна орбана і сі, і абсолютної безвідповідальності Заходу, яке дозволило і дозволяє руйнувати світоустрій мерзотникам які об'єднуються, скуповують один одного на корню заради вічної влади цих уйо...ків, старих огидних пердунів😡😡😡
Так цей союз «миротворців» анонсує їх спільний шлях до «миру» і те як він буде виглядати якощо цих блдін не зупинять!
Щодо нашої влади то тут простоне маю слів.
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08.07.2024 13:13 Ответить
Пока орбан с сиряйтой на гастролях, можно ввести пару бригад войск и оккупировать венгрию. Местный молодняк под штык и на Часов Яр
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08.07.2024 13:16 Ответить
Я думаю, що вчасно негайно відсторонити від головування в європарламенті Угорщину і позбавити її голоса під час всіх голосувань, а також пощбавити голосу в органах НАТО і Єврокомісії.
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08.07.2024 13:21 Ответить
Не припиняю дивуватися коментарям про удари по столиці мокселів! А що удари по Києву призвели до капітуляції України чи перелому у війні на користь залісся?
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08.07.2024 13:16 Ответить
Удари по Києву - це миттєва реакція провідних країн, бо посольства у столиці.
А удар по мавзолею - це руйнація основного енергетичного символу більшовиків-хабадників.
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08.07.2024 13:31 Ответить
На такий варіант удару по "енергетиці" згоден.
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08.07.2024 13:33 Ответить
Якщо бити по Рубльовці - це буде навіть більший ефект ніж по всіх НПЗ разом узятих. Проте у відповідь почнуть бити по Конча-Заспі та Козину, а отже ніхто по феодалам бити не буде.
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11.07.2024 21:56 Ответить
Кацапів треба рвати в шматки (разом з їхніми брудними цуценятами). Але зелену наволоч, разом з ними.
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08.07.2024 15:59 Ответить
 
 