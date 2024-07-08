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Новости Война
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В Киеве попадание в жилой дом в Шевченковском районе: один подъезд разрушен, жителей эвакуируют. ВИДЕО

У Києві зафіксовано влучання в житловий будинок у Шевченківському районі

В Киеве зафиксировано попадание в жилой дом в Шевченковском районе в результате российской ракетной атаки утром 8 июля.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть попадание в жилой дом в Шевченковском районе. Повреждены подъезды. Один разрушен. Происходит эвакуация жильцов", - отметил он.

Также читайте: Массированная ракетная атака РФ по Украине: 20 человек погибли, еще около 50 - ранены, - МВД

Позже Кличко проинформировал, что в жилом доме на Сырце полностью уничтожен один подъезд. Несколько – сильно повреждены.

"Сейчас из-под завалов спасатели пытаются достать людей. Голоса их слышат. Других жителей эвакуировали. Поврежден дом и напротив", - отметил он.

Ракетная атака РФ по Украине 8 июля

Ранее Цензор.НЕТ информировал, в Киеве прогремели взрывы: зафиксировано падение обломков в 3 районах, есть возгорания. Также отмечалось, что в Шевченковском районе Киева прогремел взрыв.

Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.

По данным Зеленского, враг сегодня запустил более 40 ракет различных типов. Впоследствии стало известно, что в Киеве попадание в помещение Охматдета, есть разрушения.

В Кривом Роге 10 погибших, более 30 раненых.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия попадания в детскую больницу "Охматдет". ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (25692) Воздушные атаки на Киев (759)


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Топ комментарии
+10
Співчуття всім громадянам України, які сьогодні постраждали від обстрілів, але виникає одне питання: що наші військові за останній час так влупили, що оте муйло озвіріло ???
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08.07.2024 12:43 Ответить
+10
БРИГАДА

Б
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08.07.2024 12:48 Ответить
+7
Говорят, что работники Охвиса в неловком раздумии - что выражать подоляку - соболезнование семье или поздравлять с ликвидацией высокопоставленного грушника ..... Лики фортуны однако..
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08.07.2024 12:53 Ответить
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я, не знаю. скажіть мені.
зимою 22-23, у нас не було стільки ппо. на нас летіло 80+ ракет різного типу.
в травні 23, київ атакували 25 діб практично безперестанно.
не було таких руйнувань. не була знищена енергетика.
шо коїться?
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08.07.2024 12:41 Ответить
почекай, зараз набежуть тролі, "братани яких працюють в ппо" і розкажуть тобі як правильно рахувати
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08.07.2024 12:42 Ответить
Наверное больше били по военным обьектам, сейчас забили на отчетность имени конашенкова , стали целенаправленно бить по мирняку
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08.07.2024 12:45 Ответить
Тоді болотні діти інцесту гатили майже всліпу і малоефективно. Зараз столиця та інші міста забиті "узкочєлюстною" переселотою, яка коригує, повідомляє де стоїть ППО та інформує "братьєв" про результати.
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08.07.2024 12:47 Ответить
ПВО тоже изнашевается и противоракет не всех типов хватает . Ждуны работают, наводят и мешают. А для выживания комплексам ПВО нада все время менять свое место, во время марша и оно и сектор местности без защиты. Трамписты на полгода (!) задержали поставки а склады истощаются каждый день ... (((
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08.07.2024 12:48 Ответить
взагалі то байден затримував, а не трамп, читайте уважно
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08.07.2024 13:03 Ответить
Байден так затримував, що підписав закон як тільки його проголосували
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08.07.2024 13:39 Ответить
БРИГАДА

Б
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08.07.2024 12:48 Ответить
Говорят, что работники Охвиса в неловком раздумии - что выражать подоляку - соболезнование семье или поздравлять с ликвидацией высокопоставленного грушника ..... Лики фортуны однако..
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08.07.2024 12:53 Ответить
Які ще роздуми? Звісно, співчуття, тут і думати немає про що. Главноє - чєловєк хорошій жє бил.
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08.07.2024 12:57 Ответить


Инфа проверянная, от бабушек с третьего подьезда
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08.07.2024 13:38 Ответить
Пройшла дорозвідка об'єктів в Україні, агентурою рашистів, для удару і коригування ЖДУНАМИ !!
За 11 років, цього виявилося замало для привладних з Урядового кварталу, щоб НЕВІДКЛАДНО внести відповідні зміни для ККУ, до ЗНАЧНОГО дієвого ПОСИЛЕННЯ покарання, отих коригувальників-розвідників ЖДУНІВ, під час дії Особливо періоду та воєнного стану!!!
Лише, пустопорожні теревені для ЗМІ, спіймали, передали суддям і фсьо декому, одиницям, може ПОЖИТТЄВО !!! ФСЬО ..
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08.07.2024 12:51 Ответить
Московиты учатся. Плюс доразведка, плюс помощь китайцев в наведении и производстве ракет. Плюс местные коллаборанты и сюсюкание с ними.
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08.07.2024 12:58 Ответить
почитайте уважно, нас кормлять переважно обіцянками допомоги ппо. реально приходить мізер.
подивіться на protectukrainenow.org, з початку року прийшло тільки 5 пускових, а втратили ми їх з початку року наврядчи менше.
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08.07.2024 13:01 Ответить
Співчуття всім громадянам України, які сьогодні постраждали від обстрілів, але виникає одне питання: що наші військові за останній час так влупили, що оте муйло озвіріло ???
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08.07.2024 12:43 Ответить
Демонструє мирні ініціативи китайському хазяїну(
А ось ДЕ результат самміту їрмакаки?
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08.07.2024 12:46 Ответить
Вроде завод химический ( т.н. военный, для пороха или ракетного топлива) на той неделе. Да и нефтебазы снова начали выходить из чата. Где не допрацюет ермак, там они обстрелами добавят...
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08.07.2024 12:50 Ответить
Валят в АРТЕМа... ЛУЧ... А попадают куда смогли... Нелюди.... Кто ещё сомневается, что лишнехромосомный дебил "главную кнопку" не нажмет? Кацапия чума XXI века...
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08.07.2024 12:52 Ответить
Десь там, на під'їзді, і катлєта з лимонами та безумною??
Баканов, тататаров, резніков, гончарук, таран, та інші, діячі від зеленського, вчергове захвильовані, чи так собі …??
Вони теж, приклали свої руки на посадах, щоб Українці, отримали такі криваві результати…
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08.07.2024 19:25 Ответить
 
 