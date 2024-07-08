В Киеве попадание в жилой дом в Шевченковском районе: один подъезд разрушен, жителей эвакуируют. ВИДЕО
В Киеве зафиксировано попадание в жилой дом в Шевченковском районе в результате российской ракетной атаки утром 8 июля.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"Есть попадание в жилой дом в Шевченковском районе. Повреждены подъезды. Один разрушен. Происходит эвакуация жильцов", - отметил он.
Позже Кличко проинформировал, что в жилом доме на Сырце полностью уничтожен один подъезд. Несколько – сильно повреждены.
"Сейчас из-под завалов спасатели пытаются достать людей. Голоса их слышат. Других жителей эвакуировали. Поврежден дом и напротив", - отметил он.
Ракетная атака РФ по Украине 8 июля
Ранее Цензор.НЕТ информировал, в Киеве прогремели взрывы: зафиксировано падение обломков в 3 районах, есть возгорания. Также отмечалось, что в Шевченковском районе Киева прогремел взрыв.
Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.
По данным Зеленского, враг сегодня запустил более 40 ракет различных типов. Впоследствии стало известно, что в Киеве попадание в помещение Охматдета, есть разрушения.
В Кривом Роге 10 погибших, более 30 раненых.
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зимою 22-23, у нас не було стільки ппо. на нас летіло 80+ ракет різного типу.
в травні 23, київ атакували 25 діб практично безперестанно.
не було таких руйнувань. не була знищена енергетика.
шо коїться?
Б
Инфа проверянная, от бабушек с третьего подьезда
За 11 років, цього виявилося замало для привладних з Урядового кварталу, щоб НЕВІДКЛАДНО внести відповідні зміни для ККУ, до ЗНАЧНОГО дієвого ПОСИЛЕННЯ покарання, отих коригувальників-розвідників ЖДУНІВ, під час дії Особливо періоду та воєнного стану!!!
Лише, пустопорожні теревені для ЗМІ, спіймали, передали суддям і фсьо декому, одиницям, може ПОЖИТТЄВО !!! ФСЬО ..
подивіться на protectukrainenow.org, з початку року прийшло тільки 5 пускових, а втратили ми їх з початку року наврядчи менше.
А ось ДЕ результат самміту їрмакаки?
Баканов, тататаров, резніков, гончарук, таран, та інші, діячі від зеленського, вчергове захвильовані, чи так собі …??
Вони теж, приклали свої руки на посадах, щоб Українці, отримали такі криваві результати…