В Киеве попадание в жилой дом в Шевченковском районе: один подъезд разрушен, жителей эвакуируют. ВИДЕО

В Киеве зафиксировано попадание в жилой дом в Шевченковском районе в результате российской ракетной атаки утром 8 июля.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть попадание в жилой дом в Шевченковском районе. Повреждены подъезды. Один разрушен. Происходит эвакуация жильцов", - отметил он.

Также читайте: Массированная ракетная атака РФ по Украине: 20 человек погибли, еще около 50 - ранены, - МВД

Позже Кличко проинформировал, что в жилом доме на Сырце полностью уничтожен один подъезд. Несколько – сильно повреждены.

"Сейчас из-под завалов спасатели пытаются достать людей. Голоса их слышат. Других жителей эвакуировали. Поврежден дом и напротив", - отметил он.

Ракетная атака РФ по Украине 8 июля

Ранее Цензор.НЕТ информировал, в Киеве прогремели взрывы: зафиксировано падение обломков в 3 районах, есть возгорания. Также отмечалось, что в Шевченковском районе Киева прогремел взрыв.

Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.

По данным Зеленского, враг сегодня запустил более 40 ракет различных типов. Впоследствии стало известно, что в Киеве попадание в помещение Охматдета, есть разрушения.

В Кривом Роге 10 погибших, более 30 раненых.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия попадания в детскую больницу "Охматдет". ФОТОрепортаж