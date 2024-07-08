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Новости Агрессия России против Украины Война
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Массированная ракетная атака РФ по Украине: 20 человек погибли, еще около 50 - ранены, - МВД

Наслідки атаки РФ на Київ 8 липня 2024 року

В результате утренней атаки России по Украине погибли около 20 человек, еще около полусотни - ранены. Количество пострадавших по Киеву увеличилось до 25.

Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодняшнее утро в очередной раз доказало, что Россия - страна террористов и уродов. Десятки ракет по городам в час-пик. Удар по крупнейшей детской больнице страны.

На данный момент известно о 7 погибших и 25 пострадавших в результате атаки по Киеву. Наши службы на местах делают все, чтобы спасти из-под завалов и оказать помощь людям", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль о попадании в Охматдет: Под завалами могут быть люди. ФОТО

Также, отметил Клименко, россияне нанесли удар по Днепру, Кривому Рогу, Донецкой области.

Всего в результате утренней атаки РФ по Украине погибло около 20 человек, около полусотни - ранены. Спасатели, полицейские, кинологи, взрывотехники, психологи - все наши службы с привлечением инженерной техники будут работать непрерывно, пока не завершат поисково-спасательные работы. Мы уже обустраиваем пункты психологической помощи, работают группы следователей, которые фиксируют эти преступления. Каждый, кто нуждается в помощи, может обратиться к любому работнику системы МВД", - отметил глава МВД Украины.

"Сегодня страна почувствовала не страх, а еще больше ярости и ненависти. За террор против гражданских и детей ответ будет", - добавил Клименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Утренний удар по Донецкой области: по меньшей мере 3 человека погибли в Покровске . ФОТО

Ракетная атака РФ по Украине 8 июля

Ранее Цензор.НЕТ информировал, в Киеве прогремели взрывы: зафиксировано падение обломков в 3 районах, есть возгорания. Также отмечалось, что в Шевченковском районе Киева прогремел взрыв.

Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.

По данным Зеленского, враг сегодня запустил более 40 ракет различных типов. Впоследствии стало известно, что в Киеве попадание в помещение Охматдета, есть разрушения.

В Кривом Роге 10 погибших, более 30 раненых.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия ракетной атаки на Киев: есть жертвы, обломки попали в больницу, поврежден Бизнес Центр в Соломенском районе. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27913) Клименко Игорь (405) Воздушные атаки на Киев (759)


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Топ комментарии
+9
Почему до сих пор не наняли киллеров и не поотрезали бошки вражеским пилотам?
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08.07.2024 12:32 Ответить
+9
Без зелемського сонце не сходить, ракети не падають, дані не стають відомими. Бо лідор
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08.07.2024 12:33 Ответить
+9
Сьогоднішній ранок вчергове довів, що Україна - країна телепнів та ідіотів.. Десятки ракет по містах у годину-пік. Удар по найбільшій дитячій лікарні країни.і це все безкінечно продовжується третій рік,тому що влада України в зговорі з агресором - а люди за три роки не роздупляться як безславні суіцидніки.
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08.07.2024 12:37 Ответить
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За даними Зеленського, ворог сьогодні понад 40 ракет різних типів
Джерело:

За даними Зеленського?
Хто це пише?
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08.07.2024 12:30 Ответить
якійсь довбойоб.
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08.07.2024 12:46 Ответить
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08.07.2024 12:56 Ответить
Та ще ж, навіть, завали не розібрали!...
МВС показує свою службу...?!
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08.07.2024 12:31 Ответить
Почему до сих пор не наняли киллеров и не поотрезали бошки вражеским пилотам?
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08.07.2024 12:32 Ответить
Без зелемського сонце не сходить, ракети не падають, дані не стають відомими. Бо лідор
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08.07.2024 12:33 Ответить
А що не так він написав?
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08.07.2024 12:55 Ответить
треба бити по кацапії а не соплі жувати хоча наш зелений мерзотник нічого не робить тільки краде
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08.07.2024 12:33 Ответить
Зеля, це ти?)
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08.07.2024 12:56 Ответить
"Місячні" Незламного споживаєш?
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08.07.2024 12:59 Ответить
Сьогоднішній ранок вчергове довів, що Україна - країна телепнів та ідіотів.. Десятки ракет по містах у годину-пік. Удар по найбільшій дитячій лікарні країни.і це все безкінечно продовжується третій рік,тому що влада України в зговорі з агресором - а люди за три роки не роздупляться як безславні суіцидніки.
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08.07.2024 12:37 Ответить
"Неначасі" ж. От і результат.
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08.07.2024 12:44 Ответить
Куйло якраз підгадало, коли Орбан приїхав до Китаю з мирною ініціативою і наочно показав, як собі кацапи уявляють ті мирні ініціативи
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08.07.2024 12:40 Ответить
йОрбану фото відправте. Нехай з Сі подивляться і щось скажуть, якщо зможуть... Ну і Фіцку також відправте
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08.07.2024 12:43 Ответить
чи буде після цього наданий дозвіл вражати ракетною зброєю авіабази у прикордонних областях росії??
А таких авіабаз у досяжності наданої нам зброї щонайменше десяток.
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08.07.2024 12:45 Ответить
Ні, Байдену о 20:00 спатусі, а до того він часу не має щодня, бо готується до виборів.
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08.07.2024 13:01 Ответить
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08.07.2024 12:57 Ответить
Наркоман нелегетимний вже зкликає РБ ООН?
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08.07.2024 12:58 Ответить
Це ви ще з більшою "яростью" будете бюджет розкрадати?
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08.07.2024 13:15 Ответить
 
 