Массированная ракетная атака РФ по Украине: 20 человек погибли, еще около 50 - ранены, - МВД

В результате утренней атаки России по Украине погибли около 20 человек, еще около полусотни - ранены. Количество пострадавших по Киеву увеличилось до 25.

Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодняшнее утро в очередной раз доказало, что Россия - страна террористов и уродов. Десятки ракет по городам в час-пик. Удар по крупнейшей детской больнице страны.

На данный момент известно о 7 погибших и 25 пострадавших в результате атаки по Киеву. Наши службы на местах делают все, чтобы спасти из-под завалов и оказать помощь людям", - отметил он.

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Также, отметил Клименко, россияне нанесли удар по Днепру, Кривому Рогу, Донецкой области.

Всего в результате утренней атаки РФ по Украине погибло около 20 человек, около полусотни - ранены. Спасатели, полицейские, кинологи, взрывотехники, психологи - все наши службы с привлечением инженерной техники будут работать непрерывно, пока не завершат поисково-спасательные работы. Мы уже обустраиваем пункты психологической помощи, работают группы следователей, которые фиксируют эти преступления. Каждый, кто нуждается в помощи, может обратиться к любому работнику системы МВД", - отметил глава МВД Украины.

"Сегодня страна почувствовала не страх, а еще больше ярости и ненависти. За террор против гражданских и детей ответ будет", - добавил Клименко.

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Ракетная атака РФ по Украине 8 июля

Ранее Цензор.НЕТ информировал, в Киеве прогремели взрывы: зафиксировано падение обломков в 3 районах, есть возгорания. Также отмечалось, что в Шевченковском районе Киева прогремел взрыв.

Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.

По данным Зеленского, враг сегодня запустил более 40 ракет различных типов. Впоследствии стало известно, что в Киеве попадание в помещение Охматдета, есть разрушения.

В Кривом Роге 10 погибших, более 30 раненых.

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