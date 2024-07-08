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Новости Агрессия России против Украины
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Утренний удар по Донетчине: по меньшей мере 3 человека погибли в Покровске. ФОТО

Во время массированной ракетной атаки армия РФ ударила по Славянску, Краматорску и Покровску.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

"Покровская громада Донецкой области стала одной из жертв массированной ракетной атаки, которую россияне осуществили сегодня утром по всей стране", - говорится в сообщении.

Враг попал в предприятие, на его территории погибли трое мужчин

"Под огнем оказались и другие громады Донетчины - информация о пострадавших и повреждениях оттуда не поступала", - добавил Филашкин.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, в Киеве прогремели взрывы: зафиксировано падение обломков в 3 районах, есть возгорания. Также отмечалось, что в Шевченковском районе Киева прогремел взрыв.

Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.

Донеччина
Донеччина
Донеччина

Автор: 

обстрел (27913) Донецкая область (10009) Покровск (645)


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Уже 3-е погибших.
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08.07.2024 12:23 Ответить
 
 