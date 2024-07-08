В Днепре под ударом россиян оказались жилой дом и СТО (обновлено)
Российские оккупанты утром 8 июля атаковали Днепр крылатыми и баллистическими ракетами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Жилой дом и СТО, это как? Подробности ждем от ОВА", - написал городской голова Днепра Борис Филатов.
Позже начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о последствиях удара по Днепру.
"В Днепре повреждениям подверглись многоэтажка, предприятие. Изувечено СТО. Есть раненые", - отметил он.
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