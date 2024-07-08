РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7926 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
5 797 6

В Днепре под ударом россиян оказались жилой дом и СТО (обновлено)

вибух

Российские оккупанты утром 8 июля атаковали Днепр крылатыми и баллистическими ракетами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Жилой дом и СТО, это как? Подробности ждем от ОВА", - написал городской голова Днепра Борис Филатов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночью враг ударил по Харькову, есть пострадавшие

Позже начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о последствиях удара по Днепру.

"В Днепре повреждениям подверглись многоэтажка, предприятие. Изувечено СТО. Есть раненые", - отметил он.

Автор: 

Днепр (4444) обстрел (27913)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Агонія у ху@ла 🤬
показать весь комментарий
08.07.2024 11:42 Ответить
В чому агонія? ***** може це роки робити.Вони наробляють ракет і одразу пускають.Заводи то всі працюють.
показать весь комментарий
08.07.2024 11:51 Ответить
агонія у тому що даже ***** відчуває що не зможе захопити Україну, єдине що вони можуть, то це бити ціми ракетами, без ніякого сенсу
показать весь комментарий
08.07.2024 11:59 Ответить
Зате зможе руйнувати,чим і займається.В цьому і сенс в руїнах.
показать весь комментарий
08.07.2024 12:01 Ответить
Боря , у мене к тобі прохання, демонтувати музей ракетно-космічної техніки. Ви його не варті ,не соромтеся, . А як щось було , чому зараз, нічого не летить на москву, 2,5 років, і не чого не зроблено . Десяток балістичних ракет, по москві зробили би діва
показать весь комментарий
08.07.2024 14:13 Ответить
Так Боря то кремлівська консерва.
показать весь комментарий
08.07.2024 14:19 Ответить
 
 