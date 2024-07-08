В Днепре под ударом россиян оказались жилой дом и СТО (обновлено)

Российские оккупанты утром 8 июля атаковали Днепр крылатыми и баллистическими ракетами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Жилой дом и СТО, это как? Подробности ждем от ОВА", - написал городской голова Днепра Борис Филатов.

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Позже начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о последствиях удара по Днепру.

"В Днепре повреждениям подверглись многоэтажка, предприятие. Изувечено СТО. Есть раненые", - отметил он.