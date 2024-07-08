Ночью враг ударил по Харькову, есть пострадавшие
Россияне ночью обстреляли Основянский район Харькова.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
"Ночью под вражеским обстрелом был Основянский район города. Повреждены три частных дома, в одном из них был пожар. Пострадали две женщины, обе госпитализированы", - говорится в сообщении.
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Alex Bogashenko
показать весь комментарий08.07.2024 08:00 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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