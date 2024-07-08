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Новости Агрессия России против Украины
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Ночью враг ударил по Харькову, есть пострадавшие

Харків

Россияне ночью обстреляли Основянский район Харькова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"Ночью под вражеским обстрелом был Основянский район города. Повреждены три частных дома, в одном из них был пожар. Пострадали две женщины, обе госпитализированы", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Россияне ударили по району жилой застройки в Киевском районе Харькова: Пострадали 14 человек, в том числе 8-летний мальчик и младенец (обновлено)

Автор: 

обстрел (27913) Харьков (7584)


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когда мы будем читать, пострадал брянск, курск, ростов, белгород и т.д?
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08.07.2024 08:00 Ответить
 
 