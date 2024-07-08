Шмыгаль о попадании в Охматдет: Под завалами могут быть люди. ФОТО
Оккупанты осуществили массированную ракетную атаку на территорию Украины. Враг запустил крылатые и баллистические ракеты, а также "Кинжалы".
Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"В Киеве россияне попали в здание детского медицинского учреждения. Под завалами могут быть люди. Также обломками российской ракеты повреждены офисный центр и жилые дома. Есть погибшие и раненые. В Кривом Роге попадание в здание промышленного предприятия. Все службы работают на месте", - отметил Шмыгаль.
По его словам, под атакой были Днепр, Краматорск, Славянск.
"Наши Силы ПВО сбили большинство ракет, чем спасли много человеческих жизней. Украина призывает партнеров предоставить больше современных систем, чтобы защитить мирные города от российского террора", - отмечает Шмыгаль.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, в Киеве прогремели взрывы: зафиксировано падение обломков в 3 районах, есть возгорания. Также отмечалось, что в Шевченковском районе Киева прогремел взрыв.
Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.
По данным Зеленского, враг сегодня запустил более 40 ракет различных типов. Впоследствии стало известно, что в Киеве попадание в помещение Охматдета, есть разрушения.
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Если тебе такое кажется, то твое место в рф, затем уже в Украине и обратно в рф, но уже в пакете.
Біль дітей не можна пробачити. Не можна не відомстити. Це святе. Зубами горло кацапурам гризти.
після зустрічі з ****** так вилизав тому дупу, що ще рік блистіти буде.
Вішати їх треба, напроти міськРад, і без розмусолення ЖДУНІВ, по суддівським МАЙДАНУ!
В мене в голові це не укладається взаналі(
Невже не зрозуміло кого з ТОТ в неокуповану частину України рашисти відпустять, залишивши в заручниках їх батьків?
Діти це сенс нашого життя!
Чтобы больше "#ніколи знову " не голосовали внуки репрессированных синхронно с внуками понаехавших москальских каторжан и вертухаев