Шмыгаль о попадании в Охматдет: Под завалами могут быть люди. ФОТО

Оккупанты осуществили массированную ракетную атаку на территорию Украины. Враг запустил крылатые и баллистические ракеты, а также "Кинжалы".

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"В Киеве россияне попали в здание детского медицинского учреждения. Под завалами могут быть люди. Также обломками российской ракеты повреждены офисный центр и жилые дома. Есть погибшие и раненые. В Кривом Роге попадание в здание промышленного предприятия. Все службы работают на месте", - отметил Шмыгаль.

По его словам, под атакой были Днепр, Краматорск, Славянск.

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"Наши Силы ПВО сбили большинство ракет, чем спасли много человеческих жизней. Украина призывает партнеров предоставить больше современных систем, чтобы защитить мирные города от российского террора", - отмечает Шмыгаль.







Ранее Цензор.НЕТ информировал, в Киеве прогремели взрывы: зафиксировано падение обломков в 3 районах, есть возгорания. Также отмечалось, что в Шевченковском районе Киева прогремел взрыв.

Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.

По данным Зеленского, враг сегодня запустил более 40 ракет различных типов. Впоследствии стало известно, что в Киеве попадание в помещение Охматдета, есть разрушения.