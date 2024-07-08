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Шмыгаль о попадании в Охматдет: Под завалами могут быть люди. ФОТО

Оккупанты осуществили массированную ракетную атаку на территорию Украины. Враг запустил крылатые и баллистические ракеты, а также "Кинжалы".

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"В Киеве россияне попали в здание детского медицинского учреждения. Под завалами могут быть люди. Также обломками российской ракеты повреждены офисный центр и жилые дома. Есть погибшие и раненые. В Кривом Роге попадание в здание промышленного предприятия. Все службы работают на месте", - отметил Шмыгаль.

По его словам, под атакой были Днепр, Краматорск, Славянск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия ракетной атаки на Киев: есть жертвы, обломки попали в больницу, поврежден Бизнес Центр в Соломенском районе. ФОТОРЕПОРТАЖ

"Наши Силы ПВО сбили большинство ракет, чем спасли много человеческих жизней. Украина призывает партнеров предоставить больше современных систем, чтобы защитить мирные города от российского террора", - отмечает Шмыгаль.

удар по Охматдиту
удар по Охматдиту
удар по Охматдиту

Ранее Цензор.НЕТ информировал, в Киеве прогремели взрывы: зафиксировано падение обломков в 3 районах, есть возгорания. Также отмечалось, что в Шевченковском районе Киева прогремел взрыв.

Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.

По данным Зеленского, враг сегодня запустил более 40 ракет различных типов. Впоследствии стало известно, что в Киеве попадание в помещение Охматдета, есть разрушения.

Автор: 

больница (1442) Шмыгаль Денис (2726) Воздушные атаки на Киев (759)


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Топ комментарии
+18
Це не прощається. Помста, помста, помста.
Біль дітей не можна пробачити. Не можна не відомстити. Це святе. Зубами горло кацапурам гризти.
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08.07.2024 12:05 Ответить
+16
Як там заборона бити вглиб вонючих боліт? Вже, чи ще щось треба?
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08.07.2024 12:06 Ответить
+14
Де Байден який зупинив путіна?
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08.07.2024 12:06 Ответить
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В мене брат там працює. Сказав би ти йому це в очі, що він спеціально пропускає. Подивився б я скільки ти пропустиш прямих в голову, після цих слів.
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08.07.2024 12:10 Ответить
"братан" завали свой роток. ПВО просят больше, потому что помимо военных объектов, Украине необходимо защищать больницы, школы и т.д., по которым бьёт рф. Украине ПВО было бы совершенно не нужно, если бы карлик, поддерживаемый д&билами типа тебя, которым кажется) не пытался террором захватить Украину.
Если тебе такое кажется, то твое место в рф, затем уже в Украине и обратно в рф, но уже в пакете.
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08.07.2024 12:34 Ответить
Знову дитячі коментарі. Це війна і все збити не можливо і уламком після враження ракети може бути бойова частина
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08.07.2024 12:14 Ответить
Всі фото терміново відправити во всі відомі світові газети. Де треба, проплатіть публікацію.
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08.07.2024 12:36 Ответить
Кожен хоче попіаритись - навіть на біді і горі - Шмигаль не виняток
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08.07.2024 12:04 Ответить
Так. І це викликає огиду!
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08.07.2024 12:09 Ответить
Нехай КОЖЕН лаптеногій бабуін від малого до старого опиниться в пеклі ще на землі!!!
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08.07.2024 12:04 Ответить
Це не прощається. Помста, помста, помста.
Біль дітей не можна пробачити. Не можна не відомстити. Це святе. Зубами горло кацапурам гризти.
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08.07.2024 12:05 Ответить
Де Байден який зупинив путіна?
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08.07.2024 12:06 Ответить
Спить.
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08.07.2024 12:11 Ответить
Аляска цела, вот и можно отдыхать, защитил потужно так защитил
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08.07.2024 12:13 Ответить
Як там заборона бити вглиб вонючих боліт? Вже, чи ще щось треба?
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08.07.2024 12:06 Ответить
Забороняє бити ОП . Нашім воє\ним навідь по Донецьку заборонено лупити . а ви про теріторію РФ
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08.07.2024 12:16 Ответить
Америка давно сказала что можно
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08.07.2024 12:19 Ответить
Україні НЕ забороняють бити українськими ракетами.... Так де наше українське озброєння.... де наші українські ракети... ???
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08.07.2024 12:21 Ответить
на складі 95го кварталу
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08.07.2024 12:26 Ответить
У ЗСУ на складах понад 1000 ракет Storm Shadow/SCALP (виробництво Британія/Франція ) дальністю від 250 км і до 560 км. Британія і Франція дозволили використовувати ці ракети по території РФ. Чому ми не стріляємо ними по кацапстану запитайте Єрмака/Зеленського
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08.07.2024 12:45 Ответить
орбан одобряє!
після зустрічі з ****** так вилизав тому дупу, що ще рік блистіти буде.
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08.07.2024 12:06 Ответить
Орбан зараз як та валіза без ручки в яку сере ху...ло.
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08.07.2024 12:10 Ответить
Ще один вважає за потрібне пропердіться.
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08.07.2024 12:08 Ответить
Безкарність, від привладних зеленського+стефанчука+шмигаля щодо діянь отих ЖДУНІВ-коригувальників, приносить ще більше смертей від них і рашистів, Українцям!
Вішати їх треба, напроти міськРад, і без розмусолення ЖДУНІВ, по суддівським МАЙДАНУ!
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08.07.2024 12:10 Ответить
Підождіть ще з ТОТ приїдуть вступники в ВНЗ яким обіцяють комфортне поселення на час вступної компанії.
В мене в голові це не укладається взаналі(
Невже не зрозуміло кого з ТОТ в неокуповану частину України рашисти відпустять, залишивши в заручниках їх батьків?
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08.07.2024 12:15 Ответить
Суки кацапські... Бити по дитячій лікарні - це не війна, це злочин.
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08.07.2024 12:11 Ответить
Без сліз і гніву одночасно на це не можна дивитись😢😡
Діти це сенс нашого життя!
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08.07.2024 12:11 Ответить
Макс, ти дурак.
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08.07.2024 12:12 Ответить
Вопрос - как нам НЕ забыть это все??!!! Не забыть никогда!!
Чтобы больше "#ніколи знову " не голосовали внуки репрессированных синхронно с внуками понаехавших москальских каторжан и вертухаев
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08.07.2024 12:12 Ответить
Враження в нього складається.
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08.07.2024 12:13 Ответить
...ще той тетріс головного мозку
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08.07.2024 12:17 Ответить
Кацапів треба вбивати. Іншого не дано...
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08.07.2024 12:20 Ответить
Шмигаль про влучання в Охматдит: Під завалами можуть бути люди. Есть же умные люди! Курва. Чтобы ты там с зелей под теми завалами был.
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08.07.2024 12:23 Ответить
а ты паскуда деньги раздаёшь своим дружкам на асфальты, резервы+ и умеровским тэцэкунам
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08.07.2024 12:24 Ответить
 
 