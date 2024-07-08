Последствия ракетной атаки на Киев: есть жертвы, обломки попали в больницу, поврежден Бизнес Центр в Соломенском районе. ФОТОРЕПОРТАЖ

Утром 8 июля враг совершил очередную атаку на Киев. Падение обломков зафиксировано в Деснянском, Святошинском, Голосеевском, Днепровском, Соломенском, Дарницком и Шевченковском районах города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Последствия российской атаки на Киев

Как отмечается, в Соломенском районе в результате падения обломков ракеты произошло повреждение 2 этажей Бизнес-центра. Разрушения на площади 1500 м.кв. 1 погибший, 2 травмированных, пожар на площади 50 м.кв.

Дарницкий район: Осколок попал в частный жилой дом. Женщина получила ранение руки.

Деснянский район: горит дом.

Голосеевский район: повреждены гаражи, горят автомобили.

Шевченковский район: произошло попадание обломков ракет в одну из больниц.

В других районах города обломки упали на открытую территорию.

На месте происшествия работают спасатели.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, в Киеве прогремели взрывы: зафиксировано падение обломков в 3 районах, есть возгорания. Также отмечалось, что в Шевченковском районе Киева прогремел взрыв.

Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.

По данным Зеленского, враг сегодня запустил более 40 ракет различных типов.