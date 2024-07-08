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Последствия ракетной атаки на Киев: есть жертвы, обломки попали в больницу, поврежден Бизнес Центр в Соломенском районе. ФОТОРЕПОРТАЖ

Наслідки атаки на Київ

Утром 8 июля враг совершил очередную атаку на Киев. Падение обломков зафиксировано в Деснянском, Святошинском, Голосеевском, Днепровском, Соломенском, Дарницком и Шевченковском районах города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Последствия российской атаки на Киев

Как отмечается, в Соломенском районе в результате падения обломков ракеты произошло повреждение 2 этажей Бизнес-центра. Разрушения на площади 1500 м.кв. 1 погибший, 2 травмированных, пожар на площади 50 м.кв.

Дарницкий район: Осколок попал в частный жилой дом. Женщина получила ранение руки.

Деснянский район: горит дом.

Голосеевский район: повреждены гаражи, горят автомобили.

Шевченковский район: произошло попадание обломков ракет в одну из больниц.

В других районах города обломки упали на открытую территорию.

На месте происшествия работают спасатели.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Враг сегодня запустил более 40 ракет разных типов, - Зеленский. ФОТО

Наслідки атаки на Київ
Наслідки атаки на Київ
Наслідки атаки на Київ
Наслідки атаки на Київ
Наслідки атаки на Київ

Ранее Цензор.НЕТ информировал, в Киеве прогремели взрывы: зафиксировано падение обломков в 3 районах, есть возгорания. Также отмечалось, что в Шевченковском районе Киева прогремел взрыв.

Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.

По данным Зеленского, враг сегодня запустил более 40 ракет различных типов.

Автор: 

Киев (25692) ГСЧС (5026) Воздушные атаки на Киев (759)


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Топ комментарии
+9
Це не закінчиться,до поки ракети не будуть нищити хоча би тактичну авіацію і різні цілі на території москалів.Але ракет і дозволі ними стріляти не дають,а в нас немає своїх
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08.07.2024 11:49 Ответить
+6
Єдина відповідь на цей терор - зробити все, аби війна прийшла в кожне російське місто. Хороших росіян має стати ще більше.
Т.Березовець.
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08.07.2024 12:00 Ответить
+5
Ключове "...а в нас немає своїх..."
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08.07.2024 11:57 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Це не закінчиться,до поки ракети не будуть нищити хоча би тактичну авіацію і різні цілі на території москалів.Але ракет і дозволі ними стріляти не дають,а в нас немає своїх
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08.07.2024 11:49 Ответить
Ключове "...а в нас немає своїх..."
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08.07.2024 11:57 Ответить
Ну так поступай на ракетостроительный
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08.07.2024 12:11 Ответить
У нас є готові Грім2 та СС18 потрібно тільки бажання запустити їх в серію... кінцеве випробування можна і по оркам робити
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08.07.2024 12:33 Ответить
ну, балістику запускають хєр його знає звідки, кожен раз з нових місць і напрямків. Але ж незрозуміло по цих пір безкарне функціонування авіабаз, з яких злітать літаки бомбити КАБами прикордонні області і і мільйонний Харків, всі прифронтові області іі наші позиції на фронті...
Всі ці авіабази знаходяться на відстані ураження MGM-140B ATACMS. Тобто треба всього дюжина ракет, щоби вцілівші борти піднялись у повітря і перелетіли на інші АБ на відстань від кордону чи ЛБЗ на 400+ км. Це значно би полегшило ситуацію на фронті і у прикордонних областях, зокрема у самому Харкові та області. Всього дюжина ракет, навіть ще вистачило на https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B042 АБ Сєща (Брянська обл., 160 км від кордону), звідки запускають шахеди.
https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B045 АБ Халино (Курськ), від кордону 100 км.
https://www.google.com.ua/maps/place/54%C2%B013 АБ Шайковка (Калузька обл.) від кордону 130 км
https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B037 АБ Балтимор (Воронеж), 180 км від кордону, 240 км від Куп'янська
https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B047 Аеродром Бутурлиновка (Воронежская обл.) Від Куп'янська 250 км
https://www.google.com/maps/place/46%C2%B041 АБ Єйськ (Краснодарський край) віл ЛБЗ у Вугледарі 140 км
https://www.google.com/maps/place/48%C2%B018 АБ Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський Край) від Гуляйполя 220 км.
https://www.google.com.ua/maps/place/46%C2%B032 АБ Кущевська (Краснодарський край) від ЛБЗ у Вугледарі 220 км
https://www.google.com.ua/maps/place/46%C2%B032 АБ Міллєрово (Ростовська обл.) від ЛБЗ біля Лиману 110 км
https://www.google.com/maps/place/48%C2%B018 АБ Морозовськ (Ростовська обл..) від ЛБЗ біля Краматорська 290 км
https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B014 АБ Таганрог і https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B011 АБ Таганрог-Южний (Ростовська обл.) обидві на відстані 140 км від ЛБЗ біля Вугледару

Але замість цього наші головні партнери малюють навкруги себе якісь коричньові лінії відомо якою субстанцією, не надаючи нам відповідної зброї та дозволу. І якщо таких дозволів не буде у найближчий час, то після можливого обрання трампа ми будемо приречені на війну, яка буде тягнутись десятиріччями з перервами на накопичення військового потенціалу агресора.
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08.07.2024 12:13 Ответить
Не дають бити по авіабазам.А своїх немає і напевно не буде.Безпілотниками намагаються влучити,але їх напевно і збивають.
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08.07.2024 12:23 Ответить
Це зараз ми приречені на війну.Це зараз з України хочуть зробити такий собі Афганістан.
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08.07.2024 12:24 Ответить
Холопки, уламки, возгорання, задимлення, все як белгороді!!!
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08.07.2024 11:51 Ответить
Навпаки. В Бєлгороді, як у Києві але в Бєлгороді військові об'єкти а в Києві цивільні.
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08.07.2024 12:05 Ответить
"В інших районах міста уламки впали на відкриту територію Джерело: https://censor.net/ua/n3498607" - БРЕХНЯ!!!
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08.07.2024 11:52 Ответить
Бачу дим в західній частині Києва. Може Шевченківський р-н.
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08.07.2024 11:53 Ответить
Дим також в Оболонському районі, горіло добре, але ніде не пишуть
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08.07.2024 11:55 Ответить
Деснянський.
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08.07.2024 12:06 Ответить
Таки треба москву х*я*ить. І підмосков'я.
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08.07.2024 11:55 Ответить
Біда люди - Охматдит поцілили .
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08.07.2024 11:56 Ответить
😢😢😢😢😢
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08.07.2024 11:58 Ответить
Нах*я локацію афішуєш ?
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08.07.2024 12:07 Ответить
а що по фоткам злитим журналістами важко зрозуміти куди влучили.
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08.07.2024 12:29 Ответить
Перед тим, як дурні питання задавати, цікався новинами не лише на Цензорі. Джерело: міський голова Києва Віталій https://t.me/vitaliy_klitschko/3255?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0VsMWOfq1bwU-oYFFYNN18jvtkY14tbkja3q0OZodCzp8npu2cY5AjbDE_aem_fdzFmc37q0j-oy7icGg-aw Кличко у Telegram , директор "Охматдиту" Володимир Жовнір в коментарі УП ( Українська правда)
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08.07.2024 14:06 Ответить
Де літаки? Пан Байден, Макрон???
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08.07.2024 11:58 Ответить
Ага, Байдєн почєму ми нє в натє?
А Може ти мозок включиш?
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08.07.2024 12:02 Ответить
пане байден, с*ка, забрав свого часу нашу яз, ракети і літаки. І цієї війни не було б без клятих сша і англії.

А Може ти мозок включиш?
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09.07.2024 02:02 Ответить
За даними Зеленського, ворог сьогодні запустив понад 40 ракет різних типів. Ты гнида просроченная всё знал ещё вчера
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08.07.2024 11:59 Ответить
Єдина відповідь на цей терор - зробити все, аби війна прийшла в кожне російське місто. Хороших росіян має стати ще більше.
Т.Березовець.
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08.07.2024 12:00 Ответить
Нах... тратити ракети яких у нас обмаль по оркам... це нічого не дасть... треба виносити експорт, промисловість, військові склади, аеродроми..
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08.07.2024 12:37 Ответить
Ракети, літаки, дозволи бити по рашці, ппо і весь асортимент зброх нам дадуть коли буде знято заборону виїзду з України для усіх.
Два-три перші дні і Захід зрозуміє, що краще зробити все і більше аби рашизм був розбитий на голову в Україні ніж в і розбещеній спокоєм бархатній Європі. Тоді навіть орбан з фіцо прозріють.
Заходу час перестати жити в комфорті коли вздовж Тиси вже колючку поставли, що є неприпустимою дикістю.
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08.07.2024 12:06 Ответить
Це подяка за згортання ракетної програми в 2019.... зробили себе самі...
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08.07.2024 12:07 Ответить
рузкій=біосміття
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08.07.2024 12:11 Ответить
Там учора якийсь неголений чоловік хвалився,що ми значно посилили свою ППО.
Рашисти вирішили перевірити.
Жалко до сліз жалко невинних жертв...І ненависть до катів...
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08.07.2024 12:12 Ответить
Так, я теж бачила якогось неголеного, тільки, він щось хрипів, чи гундосив.
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08.07.2024 12:58 Ответить
"падіння уламків" читай влучяння.
кого цім словоблуддям вони намагаються наїбати?
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08.07.2024 12:12 Ответить
Ех, Петріоти не доїхали, чи навпаки ...
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08.07.2024 12:16 Ответить
Якийсь потужний напад. Пропустили.
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08.07.2024 12:19 Ответить
При ударах кинжалами або іскандерами їх збивають в щільних слоях атмосфери де вони сповільнюються.... але БЧ може не здетонувати в повітрі і десь падає
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08.07.2024 12:45 Ответить
 
 