Последствия ракетной атаки на Киев: есть жертвы, обломки попали в больницу, поврежден Бизнес Центр в Соломенском районе. ФОТОРЕПОРТАЖ
Утром 8 июля враг совершил очередную атаку на Киев. Падение обломков зафиксировано в Деснянском, Святошинском, Голосеевском, Днепровском, Соломенском, Дарницком и Шевченковском районах города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Последствия российской атаки на Киев
Как отмечается, в Соломенском районе в результате падения обломков ракеты произошло повреждение 2 этажей Бизнес-центра. Разрушения на площади 1500 м.кв. 1 погибший, 2 травмированных, пожар на площади 50 м.кв.
Дарницкий район: Осколок попал в частный жилой дом. Женщина получила ранение руки.
Деснянский район: горит дом.
Голосеевский район: повреждены гаражи, горят автомобили.
Шевченковский район: произошло попадание обломков ракет в одну из больниц.
В других районах города обломки упали на открытую территорию.
На месте происшествия работают спасатели.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, в Киеве прогремели взрывы: зафиксировано падение обломков в 3 районах, есть возгорания. Также отмечалось, что в Шевченковском районе Киева прогремел взрыв.
Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.
По данным Зеленского, враг сегодня запустил более 40 ракет различных типов.
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Всі ці авіабази знаходяться на відстані ураження MGM-140B ATACMS. Тобто треба всього дюжина ракет, щоби вцілівші борти піднялись у повітря і перелетіли на інші АБ на відстань від кордону чи ЛБЗ на 400+ км. Це значно би полегшило ситуацію на фронті і у прикордонних областях, зокрема у самому Харкові та області. Всього дюжина ракет, навіть ще вистачило на https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B042 АБ Сєща (Брянська обл., 160 км від кордону), звідки запускають шахеди.
https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B045 АБ Халино (Курськ), від кордону 100 км.
https://www.google.com.ua/maps/place/54%C2%B013 АБ Шайковка (Калузька обл.) від кордону 130 км
https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B037 АБ Балтимор (Воронеж), 180 км від кордону, 240 км від Куп'янська
https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B047 Аеродром Бутурлиновка (Воронежская обл.) Від Куп'янська 250 км
https://www.google.com/maps/place/46%C2%B041 АБ Єйськ (Краснодарський край) віл ЛБЗ у Вугледарі 140 км
https://www.google.com/maps/place/48%C2%B018 АБ Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський Край) від Гуляйполя 220 км.
https://www.google.com.ua/maps/place/46%C2%B032 АБ Кущевська (Краснодарський край) від ЛБЗ у Вугледарі 220 км
https://www.google.com.ua/maps/place/46%C2%B032 АБ Міллєрово (Ростовська обл.) від ЛБЗ біля Лиману 110 км
https://www.google.com/maps/place/48%C2%B018 АБ Морозовськ (Ростовська обл..) від ЛБЗ біля Краматорська 290 км
https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B014 АБ Таганрог і https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B011 АБ Таганрог-Южний (Ростовська обл.) обидві на відстані 140 км від ЛБЗ біля Вугледару
Але замість цього наші головні партнери малюють навкруги себе якісь коричньові лінії відомо якою субстанцією, не надаючи нам відповідної зброї та дозволу. І якщо таких дозволів не буде у найближчий час, то після можливого обрання трампа ми будемо приречені на війну, яка буде тягнутись десятиріччями з перервами на накопичення військового потенціалу агресора.
А Може ти мозок включиш?
А Може ти мозок включиш?
Т.Березовець.
Два-три перші дні і Захід зрозуміє, що краще зробити все і більше аби рашизм був розбитий на голову в Україні ніж в і розбещеній спокоєм бархатній Європі. Тоді навіть орбан з фіцо прозріють.
Заходу час перестати жити в комфорті коли вздовж Тиси вже колючку поставли, що є неприпустимою дикістю.
Рашисти вирішили перевірити.
Жалко до сліз жалко невинних жертв...І ненависть до катів...
кого цім словоблуддям вони намагаються наїбати?