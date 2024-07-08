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Новости Фото Война
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Враг сегодня запустил более 40 ракет разных типов, - Зеленский. ФОТО

Российские террористы снова массированно атаковали ракетами Украину.

Об этом заявил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, под ударом находились разные города: Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.

"Более 40 ракет различных типов. Повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница. Все службы задействованы, чтобы спасти как можно больше людей. И весь мир должен задействовать всю свою решимость, чтобы наконец положить конец российским ударам. Убийства - это то, что несет Путин. Только вместе мы можем принести настоящий мир и безопасность", - отмечает Зеленский.

Читайте также: В Киеве попадание в помещение Охмадита, есть разрушения 

наслідки удару по Києву 8 липня 2024 року
наслідки удару по Києву 8 липня 2024 року

Ранее Цензор.НЕТ информировал, в Киеве прогремели взрывы: зафиксировано падение обломков в 3 районах, есть возгорания. Также отмечалось, что в Шевченковском районе Киева прогремел взрыв.

Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.

Автор: 

Зеленский Владимир (20889) воздушная тревога (812) Воздушные атаки на Киев (759)


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Топ комментарии
+19
Саме для цього і робиться. Слідкуйте за руками - зараз усі миротворці почнуть волати, що слід припиняти війну, бо гинуть діти. Чекаю на виповзання папи Римського з цією темою.
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08.07.2024 11:37 Ответить
+14
ну може кому-небудь, з незліченної кількості українських спецслужб, почати пошук і винищення "пєлотів дальної військової авіації"? може там, які-небудь спецоперації на рашці проводити? чи нема часу?
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08.07.2024 11:39 Ответить
+14
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08.07.2024 11:47 Ответить
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Это не секрет, что есть договор о ненападении на первых лиц.
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08.07.2024 12:26 Ответить
Та ти шо… а як же ж Каддафі або Садам Хуссейн??? Или они не первые лица? Олечка, сознайся, сама выдумала чтобы интереснее выглядеть??? На плешивого гитлера тоже нападать нельзя??? Ну ты смотри какой не секрет..
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08.07.2024 21:06 Ответить
Речь и путе и зеле. Соблюдение гарантирует США. Причем ослоёпы до нашей войны? Их ануляцию тоже США санкционировало.
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08.07.2024 22:01 Ответить
Ты наверное удивишься, но их ануляцию действительно санкционировало США впрочем так же как и отправку Милошевича в Гаагу также как ликвидацию Бен Ладена, многих африканских президентов-людоедов и т.д. Если ты в это не веришь, то дай мне сцылу на украино-рашистскийдоговор о ненападении на первых лиц, горю любопытством и желанием почитать. Согласен что такой мог быть между путлером и его посипаками типа Кучма и зэк янукович, но между куйлом и его личным врагом « жидобандеровцем» зельцем вряд ли…
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09.07.2024 13:11 Ответить
А чи не пора, пане блазню Зеленський, заявити про злочини Путлера та його орди на весь світ, в ООН, в міжнародних організаціях, в світових ЗМІ? А не жити по радянському принципові " Нас є..ут, а ми мужніємо"...
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08.07.2024 12:16 Ответить
гніда гнусава,де мільойн дронів на мацкву?
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08.07.2024 12:19 Ответить
В Швейцарию, все срочно в Швейцарию! На очередной маммит сыра.
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08.07.2024 12:24 Ответить
Зевс- Грімовержець-1, хоч ти йь...ни чимось по рашистам, коли сіоніст не хоче, не будував, не вміє.
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08.07.2024 13:19 Ответить
Ну шо володька,заглянув в очі *****? Що ти там побачив?
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08.07.2024 14:00 Ответить
Зараз найпотужніший ще макулатури понапідписує ,щоб було що по хмарафону що показувати
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08.07.2024 15:06 Ответить
Привіз орбан путлеру всі дані щодо ППО в Києві. Довго не довелось чекати.
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09.07.2024 00:10 Ответить
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