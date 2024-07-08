Враг сегодня запустил более 40 ракет разных типов, - Зеленский. ФОТО

Российские террористы снова массированно атаковали ракетами Украину.

Об этом заявил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, под ударом находились разные города: Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.

"Более 40 ракет различных типов. Повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница. Все службы задействованы, чтобы спасти как можно больше людей. И весь мир должен задействовать всю свою решимость, чтобы наконец положить конец российским ударам. Убийства - это то, что несет Путин. Только вместе мы можем принести настоящий мир и безопасность", - отмечает Зеленский.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, в Киеве прогремели взрывы: зафиксировано падение обломков в 3 районах, есть возгорания. Также отмечалось, что в Шевченковском районе Киева прогремел взрыв.

Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.