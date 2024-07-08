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Массированная ракетная атака на Кривой Рог: есть несколько попаданий, 11 погибших, более 40 раненых, есть тяжелые (обновлено)

ракета,крилата

Сегодня, 8 июля войска РФ осуществили массированную ракетную атаку по городу Кривой Рог Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул, информирует Цензор.НЕТ

"Несколько попаданий. В том числе - по административному зданию промышленного предприятия. Продолжается ликвидация последствий. Предварительно: 10 погибших, 31 раненый уже находится в больнице, из них 10 тяжелых. Работают все аварийные, коммунальные и медицинские подразделения", - информирует Вилкул.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Кривом Роге на Днепропетровщине прогремели взрывы утром 8 июля.

"Растет количество раненых в Кривом Роге. Сейчас их 37", - впоследствии сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Продолжается ликвидация последствий вражеской ракетной атаки. Тушение пожара закончили, начинаем разбор завалов. На данный момент 10 погибших - 6 женщин, 4 мужчины. 41 ранен - ​​в том числе 9 тяжелых", - добавил Вилкул в 13.00.

Позже в ГСЧС сообщили, что в Кривом Роге – разрушение на предприятии. Возник пожар, который уже спасатели потушили.

"Предварительно в области, к сожалению, 11 человек погибли, еще более 40 получили ранения разных степеней тяжести", - информируют спасатели.

Автор: 

Кривой Рог (1406) ракеты (3618)


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Топ комментарии
+26
Та перестаньте, у 19-му не було виборів? Та це були найдемократичніші та найпрозоріші вибори за всю історію України. Хто винен що стільки даунів побігло галочки ставити.
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08.07.2024 12:01 Ответить
+22
Це покарання українцям за вибори 2019 р ..царство небесне 😥
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08.07.2024 11:55 Ответить
+20
Йо....на русня.
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08.07.2024 11:53 Ответить
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Йо....на русня.
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08.07.2024 11:53 Ответить
Немає захисту від ракет - путлєр біснується
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08.07.2024 11:53 Ответить
***** просто дав наказ,а пускають.програмують.і обслуговують велика кількість людей.
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08.07.2024 11:54 Ответить
Ну так -- воювала вся Німеччина - але підірвав іх на віину Гітлер
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08.07.2024 11:58 Ответить
Звинувачували то всю Німеччину,а не одного Гітлера.
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08.07.2024 12:02 Ответить
Ну як? - більшість відбулась легким переляком - верхівка була ліквідована - деякі самі доклали до цього рук
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08.07.2024 12:13 Ответить
Та ще і до зараз судять якихось працівників.
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08.07.2024 12:26 Ответить
Одиниці! а деякі в Латинську Америку здристнули
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08.07.2024 12:30 Ответить
Плюс Німеччину розвалили.
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08.07.2024 12:28 Ответить
Розчленували - але вона нехерово піднялася - правда дух вже не тои
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08.07.2024 12:33 Ответить
З москалями так не буде.
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08.07.2024 12:36 Ответить
шкода що в кончене ООн нічого не прилітає....дєнь рускага язика.. плять
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08.07.2024 11:54 Ответить
Ви вважаєте, що кончений блазень захистить своє рідне місто і зкличе РБ ООН? Наівні. НЕ для цього кремль пхав його в президенти
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08.07.2024 12:53 Ответить
Орбан ще верещить про мир та припинення вогню?
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08.07.2024 11:54 Ответить
Це взаємопов'язано. "Примус до перемовин" в розумінні *****.
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08.07.2024 11:56 Ответить
Це покарання українцям за вибори 2019 р ..царство небесне 😥
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08.07.2024 11:55 Ответить
не було ніяких виборів ! З 91 року це вистави , апогей яких настав в 19 році
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08.07.2024 11:58 Ответить
Та перестаньте, у 19-му не було виборів? Та це були найдемократичніші та найпрозоріші вибори за всю історію України. Хто винен що стільки даунів побігло галочки ставити.
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08.07.2024 12:01 Ответить
будь які вибори , що не передують утворенню національного уряду є завідомо виставою
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08.07.2024 12:06 Ответить
Багато хочете від населення з 73% зебілів...
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08.07.2024 20:42 Ответить
Хорошая отмазка, но ніт.
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08.07.2024 13:33 Ответить
У 2004му 3й тур були більш-менш демократичні
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09.07.2024 02:00 Ответить
Тут то хоч це до чого?!Вибачте, а ви - йолоп, яких тут багато бігає!
Царство Небесне загиблим, пораненим - одужати!
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08.07.2024 12:08 Ответить
ДО ТОГО ...У КОЖНОЇ СМЕРТІ Є ПРИЧИНА !
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08.07.2024 13:01 Ответить
і тобі царства небесного і вічний покій
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08.07.2024 12:23 Ответить
Як же ви, порохоботи, вже за..бали. Найвеличніший соєвий друг Медведчука все ніяк не заспокоїться.
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08.07.2024 12:35 Ответить
боже, яке кончене...
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08.07.2024 12:47 Ответить
🤬
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08.07.2024 13:02 Ответить
тупий зелений ублюдок
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08.07.2024 13:27 Ответить
Закрий рота... Українцям в 2019 обіцяли, що "хужє нє будєт"...
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08.07.2024 13:50 Ответить
Ох і дурко..
Воно тільки радіє таким ракетним ударам.
Нічого, скоро і ти отримаєш
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08.07.2024 13:49 Ответить
мразі русняві будьте ви прокляті !!!
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08.07.2024 12:02 Ответить
Безкарність від привладних щодо діянь ЖДУНІВ-коригувальників, приносить ще більше смертей від них і рашистів Українцям!
Вішати напроти міськРад, і без розмусолення ЖДУНІВ, по суддівським МАЙДАНУ!
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08.07.2024 12:06 Ответить
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08.07.2024 12:19 Ответить
видел видео где коменты с Кривого Рога за ЗЕ,
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08.07.2024 12:22 Ответить
а що ж ви хотіли? згадайте хто такий вілкул! не здивуюся, якщо він координати надіслав в фсб особисто
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08.07.2024 12:45 Ответить
Царство Небесне загиблим.
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08.07.2024 12:50 Ответить
Царство Небесне загиблим. Кривава помста вбивцям.
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08.07.2024 12:54 Ответить
главное шо 3 ракеты сбили. Нас стараются наеть когда пишут - три ракеты сбили так как важно не то сколько сбили, а сколько долетели и что разрушили.
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08.07.2024 15:39 Ответить
Кожна збита ракета - це вцілілі будівлі і люди, утирк
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08.07.2024 19:52 Ответить
Складається враження, шо у деяких коментаторів головний ворог не росія, а Зеленський
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08.07.2024 17:36 Ответить
Де наші біологи і хіміки? Невже нема у нас штамів холєр там всяких і чуми? Запакувати безпілотники і по найбільших кацапських містах розповсюдити треба.
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08.07.2024 19:50 Ответить
Ага, ковид тоже думали китайцев заразит и все. Пол-мира био-оружие может уничтожить. Плохая идея.
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08.07.2024 23:45 Ответить
 
 