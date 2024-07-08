Массированная ракетная атака на Кривой Рог: есть несколько попаданий, 11 погибших, более 40 раненых, есть тяжелые (обновлено)

Сегодня, 8 июля войска РФ осуществили массированную ракетную атаку по городу Кривой Рог Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул, информирует Цензор.НЕТ

"Несколько попаданий. В том числе - по административному зданию промышленного предприятия. Продолжается ликвидация последствий. Предварительно: 10 погибших, 31 раненый уже находится в больнице, из них 10 тяжелых. Работают все аварийные, коммунальные и медицинские подразделения", - информирует Вилкул.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Кривом Роге на Днепропетровщине прогремели взрывы утром 8 июля.

"Растет количество раненых в Кривом Роге. Сейчас их 37", - впоследствии сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Продолжается ликвидация последствий вражеской ракетной атаки. Тушение пожара закончили, начинаем разбор завалов. На данный момент 10 погибших - 6 женщин, 4 мужчины. 41 ранен - ​​в том числе 9 тяжелых", - добавил Вилкул в 13.00.

Позже в ГСЧС сообщили, что в Кривом Роге – разрушение на предприятии. Возник пожар, который уже спасатели потушили.

"Предварительно в области, к сожалению, 11 человек погибли, еще более 40 получили ранения разных степеней тяжести", - информируют спасатели.