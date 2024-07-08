В Кривом Роге раздались взрывы

В Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв утром 8 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Российские оккупанты запустили несколько воздушных целей на регионы Украины.

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