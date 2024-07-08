В Кривом Роге раздались взрывы
В Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв утром 8 июля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.
Российские оккупанты запустили несколько воздушных целей на регионы Украины.
Топ комментарии
+11 Марина Нєчаєва #561431
показать весь комментарий08.07.2024 10:17 Ответить Ссылка
+7 Старый зольдат
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+7 Олександр Иванов
показать весь комментарий08.07.2024 10:22 Ответить Ссылка
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Тут и не поспоришь. Так что виноваты сами люди, голосовавшие за придурка, развалившего и парализовавшего все в стране.
ВИ ЦЕ ЗРОБИЛИ РАЗОМ!