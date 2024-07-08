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Новости Война
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В Кривом Роге раздались взрывы

Вибух у Кривому Розі 8 липня

В Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв утром 8 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Российские оккупанты запустили несколько воздушных целей на регионы Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кривом Роге откроют лицей МВД для детей погибших и раненых работников министерства: Это пятое такое заведение в Украине

Автор: 

взрыв (6813) Кривой Рог (1406)


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Топ комментарии
+11
То треба було давати ще більший привід, закопуючи ракетні програми?
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08.07.2024 10:17 Ответить
+7
Смішно, ********? Гірше ж не стало? Ну хоть поржоте.
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08.07.2024 10:10 Ответить
+7
Ви праві війна відкладалася, бо ху-ло розуміло, що москалі не можуть тягатися з Україною відкрито допоки управління в Україні не буде зруйновано. І напав відкрито тільки тоді коли були повністю зруйновані гілки виконавчої та законодавчої влади, а судова влада паралізована. Українці самі зруйнували управління своїм вибором і фактично покликали до себе війну.
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08.07.2024 10:22 Ответить
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Смішно, ********? Гірше ж не стало? Ну хоть поржоте.
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08.07.2024 10:10 Ответить
війна лише відтерміновувалася..,і валити все на Зе- дурня, якщо ворог має перевагу у 20 разів, та є ядерною державою..А на що сподівалися?Що всі країни стануть грудьми та впряжуться у боротьбу? Не вірю
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08.07.2024 10:13 Ответить
То треба було давати ще більший привід, закопуючи ракетні програми?
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08.07.2024 10:17 Ответить
А не ЗЕ війну, ту шо при Порохе відтерміновивалась шо давало змогу зміцнити обороноздатність країни, наближав целеспрямовано підривая обороноздатність країни та зніщуя ЗСУ? Так ви зараз ржоте? Зараз вам по приколу?
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08.07.2024 10:20 Ответить
Ви праві війна відкладалася, бо ху-ло розуміло, що москалі не можуть тягатися з Україною відкрито допоки управління в Україні не буде зруйновано. І напав відкрито тільки тоді коли були повністю зруйновані гілки виконавчої та законодавчої влади, а судова влада паралізована. Українці самі зруйнували управління своїм вибором і фактично покликали до себе війну.
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08.07.2024 10:22 Ответить
Портников недавно сказал правильную фразу по этому поводу - выбрав зеленского (АнтиМайдан по факту), общество дало ***** сигнал к решительным действиям.
Тут и не поспоришь. Так что виноваты сами люди, голосовавшие за придурка, развалившего и парализовавшего все в стране.
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08.07.2024 10:46 Ответить
Я завжди казала і буду казати - ця війна - справа рук зебілів, які висрали свій мозок в 19 році і захотіли "па-пріколу" "паржать". Які обрали прорашистського клоуна, що відчинив двері *****. Усі ці смерті і зруйновані життя - результат їх тупорилої дурості. Я цим дегенератам не пробачу знищену Україну ніколи.
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08.07.2024 11:00 Ответить
І дійсно...при чому тут Зеленський?...яке він відношення має до України?...
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08.07.2024 10:27 Ответить
До речі. я не валювсє на одного ЗЕ.
ВИ ЦЕ ЗРОБИЛИ РАЗОМ!
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08.07.2024 10:33 Ответить
Пиши вже про перевагу в 200 разів, коменти цензора стерплять.
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08.07.2024 10:35 Ответить
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08.07.2024 11:04 Ответить
что происходит?
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08.07.2024 10:22 Ответить
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08.07.2024 10:35 Ответить
війна України з Росією, кицюню.
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08.07.2024 10:36 Ответить
спіймав себе на тому, що навіть на кацапнячій набраний текст намагаюся читати на українській... - обубеніти, не встати.... 🙃
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08.07.2024 11:08 Ответить
 
 