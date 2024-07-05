В Кривом Роге откроют лицей МВД для детей погибших и раненых работников министерства: Это пятое такое заведение в Украине
В Кривом Роге откроют лицей направления безопасности и национально-патриотического воспитания МВД, который станет пятым таким заведением, которое начнет работать в этом году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Во время визита в Днепр глава министерства уделил внимание лицеям направления безопасности и национально-патриотического воспитания МВД.
В лицее Днепра уже завершаются ремонтные работы. С нового учебного года заведение будет готово принять 100 лицеистов.
Также было принято решение открыть лицей МВД в Кривом Роге, который станет пятым таким заведением в Украине. Планируется принять 50 детей, учебный год начнется 15 октября 2024 года.
Напомним, ранее сообщалось, что стартовал прием заявок на поступление в лицеи направления безопасности и национально-патриотического воспитания МВД.
В 10-е классы на полное обеспечение первоочередно приглашают детей погибших, раненых или пропавших без вести сотрудников системы МВД.
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Отак будується репресивна держава, де для мусорні - все(он закупили нові японські пікапи!), а для Армії - ніФуа...вам волонтери привезуть якісь корчі та і отой "барига" хай возить все, що потрібно та...піариться ж!