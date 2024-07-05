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В Кривом Роге откроют лицей МВД для детей погибших и раненых работников министерства: Это пятое такое заведение в Украине

У Кривому Розі відкриють ліцей МВС. Це п’ятий такий заклад.

В Кривом Роге откроют лицей направления безопасности и национально-патриотического воспитания МВД, который станет пятым таким заведением, которое начнет работать в этом году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Во время визита в Днепр глава министерства уделил внимание лицеям направления безопасности и национально-патриотического воспитания МВД.

В лицее Днепра уже завершаются ремонтные работы. С нового учебного года заведение будет готово принять 100 лицеистов.

Также было принято решение открыть лицей МВД в Кривом Роге, который станет пятым таким заведением в Украине. Планируется принять 50 детей, учебный год начнется 15 октября 2024 года.

Напомним, ранее сообщалось, что стартовал прием заявок на поступление в лицеи направления безопасности и национально-патриотического воспитания МВД.

В 10-е классы на полное обеспечение первоочередно приглашают детей погибших, раненых или пропавших без вести сотрудников системы МВД.

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Автор: 

Кривой Рог (1406) лицей (53) МВД (9326)


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Топ комментарии
+14
і назвуть в честь діда нквдіста зеленського?
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05.07.2024 12:19 Ответить
+13
Кількість правоохоронців в Україні не веде до Верховенства Права, а лише збільшує кількість соціальних паразитів і рівень корупції в усіх без винятку правоохоронних органах.
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05.07.2024 12:21 Ответить
+12
Більше,більше мусорів.Нівіщо Україні вчені.Все,як на рашшці.
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05.07.2024 12:21 Ответить
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і назвуть в честь діда нквдіста зеленського?
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05.07.2024 12:19 Ответить
Що називається з язика зняли Взаємооблизон захисників зесраки з самою сракою. Усім випускам присвоювати звання генералів третього криворогульського ступеню!
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05.07.2024 12:23 Ответить
вітаю мудрий нарід і себе, як одного з його представників, з черговим потужним кроком...
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05.07.2024 12:20 Ответить
Більше,більше мусорів.Нівіщо Україні вчені.Все,як на рашшці.
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05.07.2024 12:21 Ответить
Паліцейская гасударства строіт вєлічайший лідор
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05.07.2024 12:23 Ответить
НАЧАСІ - оце що головне!
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05.07.2024 12:36 Ответить
Кількість правоохоронців в Україні не веде до Верховенства Права, а лише збільшує кількість соціальних паразитів і рівень корупції в усіх без винятку правоохоронних органах.
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05.07.2024 12:21 Ответить
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05.07.2024 12:23 Ответить
Интересно сколько полицейских написало рапорт о добровольной отправке на фронт,наверное ни один,теперь они будут вести патриотическое воспитание у молодого поколения,это звиздец.
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05.07.2024 12:23 Ответить
нових фанів вороваєк треба ж кудись пристроїти
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05.07.2024 12:25 Ответить
це ж треба так передбачити ще 99 році, наперед, що відбуватиметься в сусідній країні!
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05.07.2024 12:31 Ответить
Манкурти -зе влади
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05.07.2024 13:03 Ответить
для ста перших елітних ухилянтів,діточок офіцерів МВД та "радниць-помічниць"
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05.07.2024 13:03 Ответить
Це - діти загиблих працівників поліції. До чого цей сарказм?
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05.07.2024 14:00 Ответить
Ви мали коли-небудь допуск до реєстру абітурієнтів?коли на державою видані місця для діток сиріт чи інв.дитинства запитували дітей чиновників,на жаль знаю,як це працює(
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05.07.2024 19:02 Ответить
*впихували
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05.07.2024 19:03 Ответить
Країна потомствених мусорОв!
Отак будується репресивна держава, де для мусорні - все(он закупили нові японські пікапи!), а для Армії - ніФуа...вам волонтери привезуть якісь корчі та і отой "барига" хай возить все, що потрібно та...піариться ж!
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05.07.2024 14:30 Ответить
Польських діток я лагідно називаю пшенята. А це мабуть, мусоронята..
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05.07.2024 15:46 Ответить
 
 