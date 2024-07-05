В Кривом Роге откроют лицей МВД для детей погибших и раненых работников министерства: Это пятое такое заведение в Украине

В Кривом Роге откроют лицей направления безопасности и национально-патриотического воспитания МВД, который станет пятым таким заведением, которое начнет работать в этом году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Во время визита в Днепр глава министерства уделил внимание лицеям направления безопасности и национально-патриотического воспитания МВД.

В лицее Днепра уже завершаются ремонтные работы. С нового учебного года заведение будет готово принять 100 лицеистов.

Также было принято решение открыть лицей МВД в Кривом Роге, который станет пятым таким заведением в Украине. Планируется принять 50 детей, учебный год начнется 15 октября 2024 года.

Напомним, ранее сообщалось, что стартовал прием заявок на поступление в лицеи направления безопасности и национально-патриотического воспитания МВД.

В 10-е классы на полное обеспечение первоочередно приглашают детей погибших, раненых или пропавших без вести сотрудников системы МВД.

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