У Кривому Розі відкриють ліцей МВС для дітей загиблих та поранених працівників міністерства: Це п’ятий такий заклад в Україні

У Кривому Розі відкриють ліцей безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС, який стане п'ятим таким закладом, що запрацює цьогоріч.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава МВС Ігор Клименко.

Під час візиту до Дніпра очільник міністерства приділив увагу ліцеям безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС.

У ліцеї Дніпра вже завершуються ремонтні роботи. З нового навчального року заклад буде готовий прийняти 100 ліцеїстів.

Також було ухвалено рішення відкрити ліцей МВС у Кривому Розі, який стане п'ятим таким закладом в Україні. Планують прийняти 50 дітей, навчальний рік розпочнеться 15 жовтня 2024 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що стартував прийом заявок на вступ до ліцеїв безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС.

До 10-х класів на повне забезпечення першочергово запрошують дітей загиблих, поранених або зниклих безвісти співробітників системи МВС.

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