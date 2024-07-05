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Новини
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У Кривому Розі відкриють ліцей МВС для дітей загиблих та поранених працівників міністерства: Це п’ятий такий заклад в Україні

У Кривому Розі відкриють ліцей МВС. Це п’ятий такий заклад.

У Кривому Розі відкриють ліцей безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС, який стане п'ятим таким закладом, що запрацює цьогоріч.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава МВС Ігор Клименко.

Під час візиту до Дніпра очільник міністерства приділив увагу ліцеям безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС.

У ліцеї Дніпра вже завершуються ремонтні роботи. З нового навчального року заклад буде готовий прийняти 100 ліцеїстів.

Також було ухвалено рішення відкрити ліцей МВС у Кривому Розі, який стане п'ятим таким закладом в Україні. Планують прийняти 50 дітей, навчальний рік розпочнеться 15 жовтня 2024 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що стартував прийом заявок на вступ до ліцеїв безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС.

До 10-х класів на повне забезпечення першочергово запрошують дітей загиблих, поранених або зниклих безвісти співробітників системи МВС.

Також читайте: МВС відкриє три ліцеї військово-патріотичного спрямування для дітей загиблих і поранених працівників системи відомства

Автор: 

Кривий Ріг (1362) ліцей (47) МВС (3512)


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Топ коментарі
+14
і назвуть в честь діда нквдіста зеленського?
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05.07.2024 12:19 Відповісти
+13
Кількість правоохоронців в Україні не веде до Верховенства Права, а лише збільшує кількість соціальних паразитів і рівень корупції в усіх без винятку правоохоронних органах.
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05.07.2024 12:21 Відповісти
+12
Більше,більше мусорів.Нівіщо Україні вчені.Все,як на рашшці.
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05.07.2024 12:21 Відповісти
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і назвуть в честь діда нквдіста зеленського?
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05.07.2024 12:19 Відповісти
Що називається з язика зняли Взаємооблизон захисників зесраки з самою сракою. Усім випускам присвоювати звання генералів третього криворогульського ступеню!
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05.07.2024 12:23 Відповісти
вітаю мудрий нарід і себе, як одного з його представників, з черговим потужним кроком...
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05.07.2024 12:20 Відповісти
Більше,більше мусорів.Нівіщо Україні вчені.Все,як на рашшці.
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05.07.2024 12:21 Відповісти
Паліцейская гасударства строіт вєлічайший лідор
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05.07.2024 12:23 Відповісти
НАЧАСІ - оце що головне!
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05.07.2024 12:36 Відповісти
Кількість правоохоронців в Україні не веде до Верховенства Права, а лише збільшує кількість соціальних паразитів і рівень корупції в усіх без винятку правоохоронних органах.
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05.07.2024 12:21 Відповісти
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05.07.2024 12:23 Відповісти
Интересно сколько полицейских написало рапорт о добровольной отправке на фронт,наверное ни один,теперь они будут вести патриотическое воспитание у молодого поколения,это звиздец.
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05.07.2024 12:23 Відповісти
нових фанів вороваєк треба ж кудись пристроїти
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05.07.2024 12:25 Відповісти
це ж треба так передбачити ще 99 році, наперед, що відбуватиметься в сусідній країні!
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05.07.2024 12:31 Відповісти
Манкурти -зе влади
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05.07.2024 13:03 Відповісти
для ста перших елітних ухилянтів,діточок офіцерів МВД та "радниць-помічниць"
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05.07.2024 13:03 Відповісти
Це - діти загиблих працівників поліції. До чого цей сарказм?
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05.07.2024 14:00 Відповісти
Ви мали коли-небудь допуск до реєстру абітурієнтів?коли на державою видані місця для діток сиріт чи інв.дитинства запитували дітей чиновників,на жаль знаю,як це працює(
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05.07.2024 19:02 Відповісти
*впихували
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05.07.2024 19:03 Відповісти
Країна потомствених мусорОв!
Отак будується репресивна держава, де для мусорні - все(он закупили нові японські пікапи!), а для Армії - ніФуа...вам волонтери привезуть якісь корчі та і отой "барига" хай возить все, що потрібно та...піариться ж!
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05.07.2024 14:30 Відповісти
Польських діток я лагідно називаю пшенята. А це мабуть, мусоронята..
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05.07.2024 15:46 Відповісти
 
 