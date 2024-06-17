Стартовал прием заявок на поступление в лицеи направления безопасности и национально-патриотического воспитания МВД

Министерство внутренних дел начало прием заявок на поступление в лицеи МВД.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Начинаем прием заявок на поступление в лицеи безопасности направления и национально-патриотического воспитания МВД. В них будут учиться дети наших Героев. В 10-е классы на полное обеспечение в первую очередь приглашаем детей погибших, раненых или пропавших без вести сотрудников системы МВД", - говорится в сообщении.

Вступительная кампания продлится до 16 июля. Условием для поступления является базовое среднее образование, то есть окончание 9-го класса школы или другого образовательного учреждения

Заполнить форму можно по ссылке.

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