Стартовал прием заявок на поступление в лицеи направления безопасности и национально-патриотического воспитания МВД
Министерство внутренних дел начало прием заявок на поступление в лицеи МВД.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
"Начинаем прием заявок на поступление в лицеи безопасности направления и национально-патриотического воспитания МВД. В них будут учиться дети наших Героев. В 10-е классы на полное обеспечение в первую очередь приглашаем детей погибших, раненых или пропавших без вести сотрудников системы МВД", - говорится в сообщении.
Вступительная кампания продлится до 16 июля. Условием для поступления является базовое среднее образование, то есть окончание 9-го класса школы или другого образовательного учреждения
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+7 цыцкин
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+4 Ne On #589163
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ні!
тобто, готується гідна зміна, ківаловим, портновим, татаровим, медведчукам.
мєнти, нам, нє кєнти!
А не хоче МВС оприлюднити інформацію скільки працівників на Закарпатті теткли до Угорщини на ГАЗ 66? Тільки піар. Від цього довіри до поліції не збільшиться.