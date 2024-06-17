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Стартовал прием заявок на поступление в лицеи направления безопасности и национально-патриотического воспитания МВД

МВС відкрило прийом заявок на вступ до ліцеїв

Министерство внутренних дел начало прием заявок на поступление в лицеи МВД.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Начинаем прием заявок на поступление в лицеи безопасности направления и национально-патриотического воспитания МВД. В них будут учиться дети наших Героев. В 10-е классы на полное обеспечение в первую очередь приглашаем детей погибших, раненых или пропавших без вести сотрудников системы МВД", - говорится в сообщении.

Вступительная кампания продлится до 16 июля. Условием для поступления является базовое среднее образование, то есть окончание 9-го класса школы или другого образовательного учреждения

Заполнить форму можно по ссылке.

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Автор: 

МВД (9321) обучение (532)


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Топ комментарии
+7
Навіщо стільки мусорів в державі? Щоб потім відловлювали роботях і тракторістів, катували, відправляли в ТЦК? НКВД чистої води. Тільки вихованням прикриваються як вся гнила система МВС.
А не хоче МВС оприлюднити інформацію скільки працівників на Закарпатті теткли до Угорщини на ГАЗ 66? Тільки піар. Від цього довіри до поліції не збільшиться.
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17.06.2024 10:38
+4
Це типовий піар мус@рський
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17.06.2024 10:39
+4
Національно-патріотичне виховання бере початок із сімейного виховання. Немає у сім'ї виховання, немає патріота. А вирощувати патріотів як в інкубаторі, це марна справа. Ми це вже проходили.
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17.06.2024 10:44
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хоч щось змінилося в системі освіти?
ні!
тобто, готується гідна зміна, ківаловим, портновим, татаровим, медведчукам.
мєнти, нам, нє кєнти!
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17.06.2024 10:37 Ответить
Це типовий піар мус@рський
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17.06.2024 10:39 Ответить
Навіщо стільки мусорів в державі? Щоб потім відловлювали роботях і тракторістів, катували, відправляли в ТЦК? НКВД чистої води. Тільки вихованням прикриваються як вся гнила система МВС.
А не хоче МВС оприлюднити інформацію скільки працівників на Закарпатті теткли до Угорщини на ГАЗ 66? Тільки піар. Від цього довіри до поліції не збільшиться.
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17.06.2024 10:38 Ответить
Національно-патріотичне виховання бере початок із сімейного виховання. Немає у сім'ї виховання, немає патріота. А вирощувати патріотів як в інкубаторі, це марна справа. Ми це вже проходили.
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17.06.2024 10:44 Ответить
О новина, прям ховайтесь усі... Оголосили конкурс на вступ до мусореняток... Їх шо мало? Чом не оголосили конкурс до ЗСУ, тут ой як потрібні зараз енергійні таланти, особливо цінується стрес стійкість, любов мілкої живності, вміння швидко закопуватись в землю...
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17.06.2024 10:47 Ответить
А хазяйську комору хто стерегтиме? А ще треба, щоб думали, що стерегти хазяйську комору та його вилупків за миску супу - то почесна справа.
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17.06.2024 10:54 Ответить
Гаишник с гранатометом это эпично..
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17.06.2024 10:59 Ответить
9 клас (14-15 років).
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17.06.2024 11:00 Ответить
Головна мотивація - 100% бронювання?
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17.06.2024 11:13 Ответить
Робити я не хочу, а красти я боюся. Поїду краще в Київ в поліцію наймуся.
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17.06.2024 13:43 Ответить
 
 