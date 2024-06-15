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Новости Волонтеры для армии
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Вышла брошюра "After-Action Review: руководство по применению в условиях войны". Она содержит материал о внедрении практики украинскими подразделениями

Наталія Треніна

Общественная инициатива "Совершенствование в действии" выпустила новую брошюру "After-Action Review: пособие по применению в условиях войны". Пособие содержит инструкции и истории внедрения для командиров боевых подразделений и пошаговое руководство для инструкторов и командиров во время учений.

Об этом сообщила соавтор в проекте "Совершенствование в действии" Наталья Тренина, передает Цензор.НЕТ.

"Рады сообщить, наша команда ОИ "Совершенствование в действии" выпустила новую брошюру "After-Action Review: пособие по применению в условиях войны". В эту версию пособия вошел новый материал об адаптации практики подразделениями УЦ и Вооруженных Сил.

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Брошюра состоит из двух частей:

  1. Инструкции и истории внедрения для командиров боевых подразделений.
  2. Пошаговое руководство для инструкторов и командиров во время учений.

Скачать цифровую брошюру для предварительного ознакомления можно по ссылке. Если вы уже внедряете, или настроены ввести практику, приглашаем заказать экземпляры на личный состав и курсантов, ниже.

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За прошедшие две недели мы передали 2,6 тыс. брошюр в учебные центры Сухопутных сил, военные вузы, бригады и отдельные подразделения. ... В текущем тираже осталось 900 печатных экземпляров и мы просим поделиться информацией ниже с теми, кто заинтересован во внедрении AAR/АПД, и еще не знает о такой возможности", - говорится в сообщении.

Наталія Треніна про брошуру After-Action Review: посібник із застосування в умовах війни
Наталія Треніна про брошуру After-Action Review: посібник із застосування в умовах війни

Автор: 

обучение (532) волонтеры (2637) ВСУ (6624)


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оці всі "А спершу.. а спершу.." - абсолютно завжди дитяча маячня. Нема часу більше бути однозадачними.
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15.06.2024 22:15 Ответить
"у мене немає часу думати стратегічно", - казав колись один довпойоп, який поки що презедент України
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15.06.2024 22:26 Ответить
ой, Наталя Треніна, вона колись курси по скраму чудові вела.
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15.06.2024 22:14 Ответить
Дуже корисно, супер!
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16.06.2024 01:21 Ответить
І шо хтось це читати буде??? Шо у командира роти чи батареї на передку є час на це??? Краще б якийсь відос про це зняли, це б проще було. І взагалі я не досить розумію що це за інструкції і з якого вибачаюсь яух? Шо у командира підрозділу не вистачає інструкцій від командирів начальників настанов та статутів. Мля всі тільки інструктують а воювати ніхто не хоче!
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16.06.2024 14:01 Ответить
Новая методика,кардинально,по выжиганию мокшанских тварей! Есть еще места недоработок!! А вот непаханное поле,по вылавливанию агентов гб ни,слабо осваивается,увы
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16.06.2024 15:00 Ответить
 
 