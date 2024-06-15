Вышла брошюра "After-Action Review: руководство по применению в условиях войны". Она содержит материал о внедрении практики украинскими подразделениями

Общественная инициатива "Совершенствование в действии" выпустила новую брошюру "After-Action Review: пособие по применению в условиях войны". Пособие содержит инструкции и истории внедрения для командиров боевых подразделений и пошаговое руководство для инструкторов и командиров во время учений.

Об этом сообщила соавтор в проекте "Совершенствование в действии" Наталья Тренина, передает Цензор.НЕТ.

"Рады сообщить, наша команда ОИ "Совершенствование в действии" выпустила новую брошюру "After-Action Review: пособие по применению в условиях войны". В эту версию пособия вошел новый материал об адаптации практики подразделениями УЦ и Вооруженных Сил.

Читайте также: Украина впервые приняла участие в учениях по киберобороне НАТО Locked Shields 2024

Брошюра состоит из двух частей:

Инструкции и истории внедрения для командиров боевых подразделений. Пошаговое руководство для инструкторов и командиров во время учений.

Скачать цифровую брошюру для предварительного ознакомления можно по ссылке. Если вы уже внедряете, или настроены ввести практику, приглашаем заказать экземпляры на личный состав и курсантов, ниже.

Читайте также: Первая группа украинских пилотов, завершивших обучение на F-16 в США, продолжит подготовку в Европе, - Воздушные силы

За прошедшие две недели мы передали 2,6 тыс. брошюр в учебные центры Сухопутных сил, военные вузы, бригады и отдельные подразделения. ... В текущем тираже осталось 900 печатных экземпляров и мы просим поделиться информацией ниже с теми, кто заинтересован во внедрении AAR/АПД, и еще не знает о такой возможности", - говорится в сообщении.



