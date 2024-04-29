Украина впервые приняла участие в учениях по киберобороне НАТО Locked Shields 2024

Украина впервые приняла участие в учениях Locked Shields 2024, которые проходили в Таллинне с участием более чем 4000 экспертов из более чем 40 стран мира.

Об этом сообщили на фейсбук-странице представительства НАТО в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Locked Shields 2024 - это крупнейшие в мире реалистичные учения по киберобороне, подчеркивающие обязательства глобального сообщества бороться с киберугрозами. Организованные Объединенным центром передовых технологий по киберобороне НАТО (NATO CCDCOE) эти ежегодные учения выходят за рамки традиционных киберупражнений, привлекая экспертов из разных отраслей для противодействия киберугрозам", - говорится в сообщении.

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Руководитель учений НАТО CCDCOE подполковник Урмет Томп отметил дух сотрудничества, который определяет Locked Shields.

"Эти учения являются демонстрацией мощности международного сотрудничества, преодолевая границы, объединяя сообщество из разных экспертов государственного, частного секторов и ученых. Мы благодарны за самоотверженность и опыт наших союзников и всех наших партнеров, которые имеют решающее значение для построения резильентной глобальной киберобороны", - отметил он.

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