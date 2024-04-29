Україна вперше взяла участь у навчаннях з кібероборони НАТО Locked Shields 2024
Україна вперше взяла участь у навчаннях Locked Shields 2024, які відбувались в Таллінні за участю більш ніж 4000 експертів з-понад 40 країн світу.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці представництва НАТО в Україні, передає Цензор.НЕТ.
"Locked Shields 2024 – це найбільші у світі реалістичні навчання з кібероборони, що підкреслюють зобов'язання глобальної спільноти боротися з кіберзагрозами. Організовані Об’єднаним центром передових технологій з кібероборони НАТО (NATO CCDCOE) ці щорічні навчання виходять за рамки традиційних кібервправ, залучаючи експертів з різних галузей для протидії кіберзагрозам", - йдеться в повідомленні.
Керівник навчань НАТО CCDCOE підполковник Урмет Томп наголосив на дусі співпраці, який визначає Locked Shields.
"Ці навчання є демонстрацією потужності міжнародного співробітництва, долаючи кордони, об’єднуючи спільноту з різних експертів державного, приватного секторів та науковців. Ми вдячні за самовідданість і досвід наших союзників і всіх наших партнерів, які мають вирішальне значення для побудови резильєнтної глобальної кібероборони", - зазначив він.
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