Україна вперше взяла участь у навчаннях з кібероборони НАТО Locked Shields 2024

Україна вперше взяла участь у навчаннях Locked Shields 2024, які відбувались в Таллінні за участю більш ніж 4000 експертів з-понад 40 країн світу.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці представництва НАТО в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Locked Shields 2024 – це найбільші у світі реалістичні навчання з кібероборони, що підкреслюють зобов'язання глобальної спільноти боротися з кіберзагрозами. Організовані Об’єднаним центром передових технологій з кібероборони НАТО (NATO CCDCOE) ці щорічні навчання виходять за рамки традиційних кібервправ, залучаючи експертів з різних галузей для протидії кіберзагрозам", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Фінляндії розпочинають військові навчання Arrow 24 за участю країн НАТО

Керівник навчань НАТО CCDCOE підполковник Урмет Томп наголосив на дусі співпраці, який визначає Locked Shields.

"Ці навчання є демонстрацією потужності міжнародного співробітництва, долаючи кордони, об’єднуючи спільноту з різних експертів державного, приватного секторів та науковців. Ми вдячні за самовідданість і досвід наших союзників і всіх наших партнерів, які мають вирішальне значення для побудови резильєнтної глобальної кібероборони", - зазначив він.

Також читайте: Україна та НАТО погодили план роботи на травень 2024 року до Вашингтонського саміту, - Міноборони