Вийшла брошура "After-Action Review: посібник із застосування в умовах війни". Вона містить матеріал про впровадження практики українськими підрозділами
Громадська ініціатива "Вдосконалення в дії" випустила нову брошуру "After-Action Review: посібник із застосування в умовах війни". Посібник містить інструкції та історії впровадження для командирів бойових підрозділів та покрокове керівництво для інструкторів та командирів під час навчань.
Про це повідомила спів-авторка у проєкті "Вдосконалення в дії" Наталія Треніна, передає Цензор.НЕТ.
"Раді повідомити, наша команда ГІ "Вдосконалення в дії" випустила нову брошуру "After-Action Review: посібник із застосування в умовах війни". В цю версію посібника увійшов новий матеріал про адаптацію практики підрозділами НЦ і Збройних Сил.
Брошура складається з двох частин:
- Інструкції та історії впровадження для командирів бойових підрозділів.
- Покрокове керівництво для інструкторів та командирів під час навчань.
Завантажити цифрову брошуру для попереднього ознайомлення можна за посиланням. Якщо ви вже впроваджуєте, або налаштовані запровадити практику, запрошуємо замовити примірники на особовий склад та курсантів, нижче.
За минулі два тижні ми передали 2.6 тис брошур на навчальні центри Сухопутних сил, військові виші, бригади та окремі підрозділи. ... В поточному накладі залишилося 900 друкованих екземплярів і ми просимо поділитися інформацією нижче з тими, хто зацікавлений у впровадженні AAR/АПД, та ще не знає про таку можливість", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
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