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Вийшла брошура "After-Action Review: посібник із застосування в умовах війни". Вона містить матеріал про впровадження практики українськими підрозділами

Наталія Треніна

Громадська ініціатива "Вдосконалення в дії" випустила нову брошуру "After-Action Review: посібник із застосування в умовах війни". Посібник містить інструкції та історії впровадження для командирів бойових підрозділів та покрокове керівництво для інструкторів та командирів під час навчань.

Про це повідомила спів-авторка у проєкті "Вдосконалення в дії" Наталія Треніна, передає Цензор.НЕТ.

"Раді повідомити, наша команда ГІ "Вдосконалення в дії" випустила нову брошуру "After-Action Review: посібник із застосування в умовах війни". В цю версію посібника увійшов новий матеріал про адаптацію практики підрозділами НЦ і Збройних Сил.

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Брошура складається з двох частин:

  1. Інструкції та історії впровадження для командирів бойових підрозділів.
  2. Покрокове керівництво для інструкторів та командирів під час навчань.

Завантажити цифрову брошуру для попереднього ознайомлення можна за посиланням. Якщо ви вже впроваджуєте, або налаштовані запровадити практику, запрошуємо замовити примірники на особовий склад та курсантів, нижче.

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За минулі два тижні ми передали 2.6 тис брошур на навчальні центри Сухопутних сил, військові виші, бригади та окремі підрозділи. ... В поточному накладі залишилося 900 друкованих екземплярів і ми просимо поділитися інформацією нижче з тими, хто зацікавлений у впровадженні AAR/АПД, та ще не знає про таку можливість", - йдеться у повідомленні.

Наталія Треніна про брошуру After-Action Review: посібник із застосування в умовах війни
Наталія Треніна про брошуру After-Action Review: посібник із застосування в умовах війни

Автор: 

навчання (583) волонтери (1335) ЗСУ (7580)


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оці всі "А спершу.. а спершу.." - абсолютно завжди дитяча маячня. Нема часу більше бути однозадачними.
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15.06.2024 22:15 Відповісти
"у мене немає часу думати стратегічно", - казав колись один довпойоп, який поки що презедент України
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15.06.2024 22:26 Відповісти
ой, Наталя Треніна, вона колись курси по скраму чудові вела.
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15.06.2024 22:14 Відповісти
Дуже корисно, супер!
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16.06.2024 01:21 Відповісти
І шо хтось це читати буде??? Шо у командира роти чи батареї на передку є час на це??? Краще б якийсь відос про це зняли, це б проще було. І взагалі я не досить розумію що це за інструкції і з якого вибачаюсь яух? Шо у командира підрозділу не вистачає інструкцій від командирів начальників настанов та статутів. Мля всі тільки інструктують а воювати ніхто не хоче!
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16.06.2024 14:01 Відповісти
Новая методика,кардинально,по выжиганию мокшанских тварей! Есть еще места недоработок!! А вот непаханное поле,по вылавливанию агентов гб ни,слабо осваивается,увы
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16.06.2024 15:00 Відповісти
 
 