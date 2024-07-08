Последствия попадания в детскую больницу "Охматдет". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Детская больница "Охматдет" в Киеве повреждена после российской атаки, под завалами могут находиться люди, пациентов эвакуируют в другие больницы города.

Как информирует Цензор.НЕТ, корреспондент "Украинской правды" Богдан Кутепов снял фото, на которых зафиксированы масштабы разрушений.













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Ранее Цензор.НЕТ информировал, в Киеве прогремели взрывы: зафиксировано падение обломков в 3 районах, есть возгорания. Также отмечалось, что в Шевченковском районе Киева прогремел взрыв.

Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.

По данным Зеленского, враг сегодня запустил более 40 ракет различных типов. Впоследствии стало известно, что в Киеве попадание в помещение Охматдета, есть разрушения.

Также Зеленский заявил, что под завалами больницы могут быть люди, точное количество раненых и погибших неизвестно.

ФОТО: Богдан Кутепов