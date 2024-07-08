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Новости Война
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Последствия попадания в детскую больницу "Охматдет". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Детская больница "Охматдет" в Киеве повреждена после российской атаки, под завалами могут находиться люди, пациентов эвакуируют в другие больницы города.

Как информирует Цензор.НЕТ, корреспондент "Украинской правды" Богдан Кутепов снял фото, на которых зафиксированы масштабы разрушений.

наслідки атаки на Охматдит
наслідки атаки на Охматдит
наслідки атаки на Охматдит
наслідки атаки на Охматдит
наслідки атаки на Охматдит
наслідки атаки на Охматдит

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пациентов из Охматдета эвакуируют в коммунальные больницы города, - Кличко

Ранее Цензор.НЕТ информировал, в Киеве прогремели взрывы: зафиксировано падение обломков в 3 районах, есть возгорания. Также отмечалось, что в Шевченковском районе Киева прогремел взрыв.

Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.

По данным Зеленского, враг сегодня запустил более 40 ракет различных типов. Впоследствии стало известно, что в Киеве попадание в помещение Охматдета, есть разрушения.

Также Зеленский заявил, что под завалами больницы могут быть люди, точное количество раненых и погибших неизвестно.

ФОТО: Богдан Кутепов

Автор: 

ОХМАТДЕТ (244) Воздушные атаки на Киев (759)


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Топ комментарии
+65
Кацапстан должен быть разрушен !!!
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08.07.2024 12:28 Ответить
+60
вся русня повинна горіти в пеклі
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08.07.2024 12:28 Ответить
+40
єрмачина, ще не отримав інструкції від куратора, як реагувати.
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08.07.2024 12:33 Ответить
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Кацапстан должен быть разрушен !!!
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08.07.2024 12:28 Ответить
ЗЕлені, не марнуйте час, ці фотографії повинні облетіти весь світ!
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08.07.2024 12:31 Ответить
Так Ермак не дозволяє
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08.07.2024 12:52 Ответить
вся русня повинна горіти в пеклі
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08.07.2024 12:28 Ответить
Хтось Кислиці в ООН команду "фас" віддасть, чи не на часі?
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08.07.2024 12:31 Ответить
єрмачина, ще не отримав інструкції від куратора, як реагувати.
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08.07.2024 12:33 Ответить
І ці злочини рашиської орди має бачити весь світ ,а не в рейтиги гратись,це свідомий геноцид рашиського виродка путіна і його злочиної кліки проти українського народу проти людяності.
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08.07.2024 12:32 Ответить
шостий зе!пересідент, вже скликав оон, в якому головує кацапія?
кулєба, вже поїхав виступати в европарламент?
столтенбергу та в посольство сша, відправили цю інфу?

чи, зе!гундос буде корчити страдальну пику, в черговому відосику і все?
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08.07.2024 12:32 Ответить
Я б ООН "трубу шатал" при кожній атаці, щоб то недолуге ООН закрилося.
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08.07.2024 12:33 Ответить
Де інострані журналисти? Посли? Де ООН? Чому ZE, не з ними на руінах? Де потвора Безугла та слуги наріда?
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08.07.2024 12:33 Ответить
не згадуй, потвору безуглу, в сує.
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08.07.2024 12:35 Ответить
От за Безмозглу я і не подумав у цьому аспекті... Данке шьон!
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08.07.2024 12:37 Ответить
Безугла, як лікар за професією повинна бути зараз біля Охмадиту.
І як лікар і як депутат.
Але вона цим не переймається.
Єрмак не дав вказівку.

А де найвеличніший?!
Він також зараз повинен бути з постраждалими! Боїться за свою найвеличнішу нікчемну особу.

Увечері буде гундосити по тєліку?

Не треба!!!
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08.07.2024 14:14 Ответить
А де ті товстожопі стунденти і демонстранти по всьому світу, які страйки влаштовують "астанавітесь", "смерть сіонізму" та "швабода палестині"?
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08.07.2024 12:38 Ответить
їх організаторам не заплатили за це
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08.07.2024 12:41 Ответить
Мер https://t.me/KyivCityOfficial/10173 на місц і, а де Президент?
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08.07.2024 12:35 Ответить
Відосики записує 🤬
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08.07.2024 12:40 Ответить
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08.07.2024 12:42 Ответить


Мер https://t.me/KyivCityOfficial/10173 на місц і, а де Президент?
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08.07.2024 13:15 Ответить
Президент теж на місці. Не на свому місці.
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08.07.2024 13:28 Ответить
Він вже не президент, а після цього тим паче
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08.07.2024 14:15 Ответить
Вже знайшовся - в Польші.
Мабуть готовить звернення до світу, оон і т.п.
тому що в телеграмі - це було для "місцевих"

Потім саміт НАТО 9-11липня - щось скажуть про "відчинені двері"
та можливо щось нададуть - наприклад з 10 літаків
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08.07.2024 14:45 Ответить
Тут найгірше навіть не те, що сталося зараз, а наслідки. Лікарня центральна, багато унікального обладнання і всього такого, яке у звичайних лікарнях не заміниш. Там не просто застуду дитячу лікували
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08.07.2024 12:35 Ответить
😢😢😢😢
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08.07.2024 12:36 Ответить
І приїдуть же упирі з екіпажів кацапських корит до своїх хат,поцілують своїх виродків,****** дружин потіскають,сядуть- пообідають. Рюмаху махнуть "за гєроічєскоє віполнєніє заданія". Хєрої,*****. Тьфу,падли.
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08.07.2024 12:35 Ответить
А був би в нас Моссад, а не піздабол-буданга, і ці б потвори вже 2 з гаком роки лежали в могилах.
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08.07.2024 12:41 Ответить
в сємєйних, в сємєйних могилах ! 👿
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08.07.2024 12:53 Ответить
Був би в нас Моссад - увесь Хремль би у кобздона сидів
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08.07.2024 12:54 Ответить
Якщо хтось забув, то в Україні був свій Моссад під назвою ГУР і під керівництвом Бурби. Але він був розгромлений зеленським та єрмаком влітку 2020 року одночасно зі зливанням кремлю операції по вагнерівцям та ще 7 не менш масштабних операцій української розвідки (як, наприклад, евакуація всіх в,язнів катівні "Ізоляція" під Донецьком).
Тоді спецпризначенці баканова штурмували бази героїчної розвідки, кількох розвідників вбили та поранили, декому вдалося сховатися...

Українське суспільство відреагувало на цей перший відкритий акт державної зради збоку зе-шобли практично ніяк. Тож винуватити тепер у відсутності українського Моссаду ми маємо самі себе.
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08.07.2024 14:24 Ответить
Виродки роду людського. Отак вони й будували свою кровожерливу імперію
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08.07.2024 14:16 Ответить
А світ спостерігає, як страждають наші діточки, а тим часом рашка головує в радбезі оон. Агов.Зеленський, де заяви? Чи відосик - це максимум? Може час повертати Залужного до якого хоч довіра була?
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08.07.2024 12:35 Ответить
чи буде після цього наданий дозвіл вражати ракетною зброєю авіабази у прикордонних областях росії??
А таких авіабаз у досяжності наданої нам зброї щонайменше десяток.
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08.07.2024 12:38 Ответить
вже відповіли - ні
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09.07.2024 01:59 Ответить
тоді розходимось на тіж самі позиції, і продовжуєм тренувати кацапів протистояти західній зброї, яку нам надають по чайній ложці. Кацапам цей досвід згодиться в майбутній агресії проти інших країн.
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09.07.2024 08:04 Ответить
нам від того не легше
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09.07.2024 15:56 Ответить
хто доживе до тої майбутньої агресії проти інших країн, має шанс побачити поразку рф.
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09.07.2024 16:03 Ответить
заспокоїв...
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09.07.2024 16:17 Ответить
а то!
я з 19-го року практикую сеанси, які запобігають виникненню стресового стану.
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09.07.2024 16:22 Ответить
це тактика залякування форумчан, від якої у вас зменшується стресовий стан?
класні сеанси, але краще не треба.
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09.07.2024 16:28 Ответить
ні, це поверненя втраченої у 19-му році свідомості деяких форумчан у реальність.
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09.07.2024 16:42 Ответить
ті форумчани давно вже не на форумі, і чхати їм на Україну
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09.07.2024 16:59 Ответить
так, частина не на форумі, бо займаються проблемами натуралізації, дехто переїхав на вічні квартири, а дехто просто завів нові акаунти, і як і раніше їм чхати на Україну.
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09.07.2024 17:19 Ответить
Де дзвінки Зе Байдену, Макрону, Шольцу і іншим лідерам? Де екстренне засідання парламенту зі зверненням до народів світу. Де заяви Кулеби. Знову соплі жуєте? Не ваші діти постраждали...
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08.07.2024 12:38 Ответить
Ле Пеншу забули цю б курву туди та рілом пхнути .
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08.07.2024 12:45 Ответить
Кулєба то шматок пластиліну
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08.07.2024 14:17 Ответить
...природного походження з "вторинного продукту".
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08.07.2024 14:27 Ответить
Якою ж безжалісною істотою треба бути , щоби вбивати хворих
діточок і насміхатися над цим жахіттям 😡
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08.07.2024 12:39 Ответить
як можливо щось вимагати від зешобли коли в ним жалоба по брату Падаляка герою СВО
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08.07.2024 12:39 Ответить
Байден/Шольц, дайте далекобійні ракети!
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08.07.2024 12:41 Ответить
якось так склалось, що в кожній країні виродків приблизно однакова частка..., але росію бог не образив..., там виродок на виродку...й ще чужих радо зустрічають..., не країна, а якась просто гнила помийна яма..., нічого хорошого, тільки сморід...
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08.07.2024 12:42 Ответить
Наша діаспора б могла зараз трохи прийняти зараз активність хоча в соцмережах...
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08.07.2024 12:42 Ответить
И эти суки, как всегда, скажут что они попали по центру принятия решений.
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08.07.2024 12:48 Ответить
З безнадійною владою ми отримаємо тільки потужне ниття! Маючи супер потужну інтелектуальну базу щоб робити що завгодно, воно буде зараз супер потужно просити і красти.
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08.07.2024 12:50 Ответить
ГААГА ДЛЯ КРЕМЛЯ ‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️
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08.07.2024 12:51 Ответить
прокляті нелюди. свинособаки. горіти вам у пеклі!
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08.07.2024 12:51 Ответить
BBC - At least 20 dead in Russian attack on Ukraine cities

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08.07.2024 13:00 Ответить
В Охматдит було пряме влучання ракетою, - Доброволець 24ОШБ «Айдар»
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08.07.2024 13:01 Ответить
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08.07.2024 13:02 Ответить
Шаріков не лише живий, а навіть править 100 млн. собі подібних.
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08.07.2024 14:30 Ответить
❗️Розвіддрон над Києвом! Можуть бути повторні удари.

Наразі в місті оголосили повітряну тривогу!
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08.07.2024 13:02 Ответить
****** кончені підараси...
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08.07.2024 13:07 Ответить
Кацапов неделю в плен не брать, резать на куски живьём!
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08.07.2024 13:09 Ответить
Кацапи оху@ли - це факт , бо бити по дитячій лікарні можуть тільки
неземні істоти , щоб вони всі здохли 😡
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08.07.2024 13:11 Ответить
Ви забули драмтеатр Маріуполя, на даху якого багатометровими літерами було написано "ДІТИ". За 2 роки орки не змінилися аж ніяк.
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08.07.2024 14:32 Ответить
Та кацапи за сотні років не змінили своєї людожерської натури, починаючи з взяття Києва боголюбським, а потім Батурин, Крути, голоди-голодомори, репресії, ГУЛАГИ, щоденне винищення українців на протязі віків.
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09.07.2024 08:08 Ответить
Пора начинать взрывать дома военных летчиков мордора.
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08.07.2024 13:11 Ответить
"За даними Зеленського, ворог сьогодні понад 40 ракет різних типів..."

в цій цитаті все сьогодення мудрого наріду...
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08.07.2024 13:13 Ответить
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08.07.2024 13:14 Ответить
Що коментувати? Якесь безсилля. Світ падає у прірву ,лідери так звані тупі,корумповані до кісток причому усі, тупі ,бездарні або сцикліві. Війна дуже дивна ,комусь стріляти можна а комусь ні. Сюр якись. Навіть по військовим обʼєктам не дають ,
обмежують Україну ,мерзоти. Р
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08.07.2024 13:51 Ответить
Не переводь стрілки. Війна така, як домовилися зеленський з патрушевим в Омані.
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08.07.2024 14:35 Ответить
Вся ця історія почалася з виборів 2019 р...
Казали - хоть паржом і хуже нє будіт

Іржіть тепер безголові над дитячими сльозами.
А ввечері послухаєте гундосіка
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08.07.2024 14:21 Ответить
 
 