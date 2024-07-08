Последствия попадания в детскую больницу "Охматдет". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Детская больница "Охматдет" в Киеве повреждена после российской атаки, под завалами могут находиться люди, пациентов эвакуируют в другие больницы города.
Как информирует Цензор.НЕТ, корреспондент "Украинской правды" Богдан Кутепов снял фото, на которых зафиксированы масштабы разрушений.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, в Киеве прогремели взрывы: зафиксировано падение обломков в 3 районах, есть возгорания. Также отмечалось, что в Шевченковском районе Киева прогремел взрыв.
Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.
По данным Зеленского, враг сегодня запустил более 40 ракет различных типов. Впоследствии стало известно, что в Киеве попадание в помещение Охматдета, есть разрушения.
Также Зеленский заявил, что под завалами больницы могут быть люди, точное количество раненых и погибших неизвестно.
ФОТО: Богдан Кутепов
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кулєба, вже поїхав виступати в европарламент?
столтенбергу та в посольство сша, відправили цю інфу?
чи, зе!гундос буде корчити страдальну пику, в черговому відосику і все?
І як лікар і як депутат.
Але вона цим не переймається.
Єрмак не дав вказівку.
А де найвеличніший?!
Він також зараз повинен бути з постраждалими! Боїться за свою найвеличнішу нікчемну особу.
Увечері буде гундосити по тєліку?
Не треба!!!
Мер https://t.me/KyivCityOfficial/10173 на місц і, а де Президент?
Мабуть готовить звернення до світу, оон і т.п.
тому що в телеграмі - це було для "місцевих"
Потім саміт НАТО 9-11липня - щось скажуть про "відчинені двері"
та можливо щось нададуть - наприклад з 10 літаків
Тоді спецпризначенці баканова штурмували бази героїчної розвідки, кількох розвідників вбили та поранили, декому вдалося сховатися...
Українське суспільство відреагувало на цей перший відкритий акт державної зради збоку зе-шобли практично ніяк. Тож винуватити тепер у відсутності українського Моссаду ми маємо самі себе.
А таких авіабаз у досяжності наданої нам зброї щонайменше десяток.
я з 19-го року практикую сеанси, які запобігають виникненню стресового стану.
класні сеанси, але краще не треба.
діточок і насміхатися над цим жахіттям 😡
Наразі в місті оголосили повітряну тривогу!
неземні істоти , щоб вони всі здохли 😡
в цій цитаті все сьогодення мудрого наріду...
обмежують Україну ,мерзоти. Р
Казали - хоть паржом і хуже нє будіт
Іржіть тепер безголові над дитячими сльозами.
А ввечері послухаєте гундосіка