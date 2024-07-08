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Пациентов из Охматдета эвакуируют в коммунальные больницы города, - Кличко

удар по Охматдиту

Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице Охматдет, куда сегодня попала российская ракета, переведут в другие больницы столицы.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Пациентов детской больницы, куда попала вражеская ракета, эвакуируют в коммунальные больницы города", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль о попадании в Охматдет: Под завалами могут быть люди. ФОТО

Ранее Цензор.НЕТ информировал, в Киеве прогремели взрывы: зафиксировано падение обломков в 3 районах, есть возгорания. Также отмечалось, что в Шевченковском районе Киева прогремел взрыв.

Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.

По данным Зеленского, враг сегодня запустил более 40 ракет различных типов. Впоследствии стало известно, что в Киеве попадание в помещение Охматдета, есть разрушения.

Автор: 

больница (1442) ОХМАТДЕТ (244) Воздушные атаки на Киев (759)


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Топ комментарии
+8
Підарський народ, причому весь, від малого до великого. Такими їх зробив не путін, такими вони зробили себе самі.
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08.07.2024 12:17 Ответить
+6
бОратский народ? "Мы за мир во всем мире"??
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08.07.2024 12:09 Ответить
+6
Після атаки на Охмадит, ракети, та дрони повинні запускати по мацквє постійно і у великій кількості, може тоді ху...ло одумаєтьця!
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08.07.2024 12:13 Ответить
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бОратский народ? "Мы за мир во всем мире"??
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08.07.2024 12:09 Ответить
Підарський народ, причому весь, від малого до великого. Такими їх зробив не путін, такими вони зробили себе самі.
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08.07.2024 12:17 Ответить
Зачекайте!
Українці ще виберуть свою

"Грузинскую мечту". 👿

.
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08.07.2024 12:25 Ответить
100 % , а може ще й гірших типу абдристовича
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08.07.2024 12:28 Ответить
"какая разница ?"
"хуже не будет !"
"зато поржьом !"

тоді стануть націоналістичми лозунгами прєступного ЗЄлєнського рєжима 👿

.
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08.07.2024 12:34 Ответить
Після атаки на Охмадит, ракети, та дрони повинні запускати по мацквє постійно і у великій кількості, може тоді ху...ло одумаєтьця!
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08.07.2024 12:13 Ответить
Помста - холодна страва.

Треба бити туда, де найважливіше - "нєфтянка"

.
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08.07.2024 12:36 Ответить
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08.07.2024 12:16 Ответить
Це фото треба показати коли кацапи скажуть що в Охмадиті ховались українські військові.
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08.07.2024 12:21 Ответить
кацап це різник (татарською).

що ще можна додати?
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08.07.2024 12:28 Ответить
покажіть це на CNN, Sky news, Fox news, BBC, Аль-Джазіра і інших світових каналах
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08.07.2024 12:22 Ответить
це справа наших дипломатів та журналістів - зробити фото вірусним:

рашисти вбивають дітей із смертельною хворобою, які проходять хіміотерапію.

це фото має бути на суді суді над рашкою ! 👿

.
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08.07.2024 12:42 Ответить
Боже милостивий, як це все витримати, особливо оцім дітлахам і мамочкам які і так кожного дня бррбться за життя?!🙏🙏🙏🙏

П.с. я все розумію крім одного, кули дівається просто людська логіка і людяність коли в кішені з'являється мандат на владу? На них міняється душа?
Здають душу в ломбард, а розум в сейф?
Згадала, як ще в садочку намагалась дертися високою дробиною на дах садка та ще й загітували до цього інших дітей. Мало біли не сталося, дякувати Богу🙏 І вихователька сказала «перш ніж щось робити зваж свої сили і досвід, а також відповідальність за власні вчинки».
Дякую їй за це.
Наших владоможців мабудь «корміліці» виховували, навіть.не батьки. Будь які пустощі дозволялися і нікому було виховати в них відповідальність і зважити свої сили(
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08.07.2024 12:33 Ответить
Ані @уйло,ані @уйлята не одумаються,тіки дустом.
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08.07.2024 12:18 Ответить
а где наша баллистика???
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08.07.2024 12:18 Ответить
в надійному місці - абгорнута асвальтом у банківських ячейках офшорів 👿
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08.07.2024 12:30 Ответить
От тупо не розумію. Як? Добре, я теж воїн, але ходив на позиції і максимум що було по калібрам - від .50BMG та 12,7 до різних гранатометів. Сиджу та уявляю. ОТ був би артилерістом або пілотом. І мені ставлять завдання захерачити по дитячій лікарні в Бєлгороді. Пошлю нахєр, сяду в тюрму.

Все розумію, і бачив все, і ненависть така сама, але є береги. У нас вони є, у кацапів нема.
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08.07.2024 12:21 Ответить
Ракет нема - блазень "закатав в асфальт... Є люди. Диверсанти і месники. Інфраструктура москви вразлива - 70% всіх товарних та продуктових складів ********** знаходяться під москвою...
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08.07.2024 12:24 Ответить
 
 