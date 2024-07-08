Пациентов из Охматдета эвакуируют в коммунальные больницы города, - Кличко
Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице Охматдет, куда сегодня попала российская ракета, переведут в другие больницы столицы.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"Пациентов детской больницы, куда попала вражеская ракета, эвакуируют в коммунальные больницы города", - отметил он.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, в Киеве прогремели взрывы: зафиксировано падение обломков в 3 районах, есть возгорания. Также отмечалось, что в Шевченковском районе Киева прогремел взрыв.
Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.
По данным Зеленского, враг сегодня запустил более 40 ракет различных типов. Впоследствии стало известно, что в Киеве попадание в помещение Охматдета, есть разрушения.
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Українці ще виберуть свою
"Грузинскую мечту". 👿
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"хуже не будет !"
"зато поржьом !"
тоді стануть націоналістичми лозунгами прєступного ЗЄлєнського рєжима 👿
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Треба бити туда, де найважливіше - "нєфтянка"
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що ще можна додати?
рашисти вбивають дітей із смертельною хворобою, які проходять хіміотерапію.
це фото має бути на суді суді над рашкою ! 👿
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П.с. я все розумію крім одного, кули дівається просто людська логіка і людяність коли в кішені з'являється мандат на владу? На них міняється душа?
Здають душу в ломбард, а розум в сейф?
Згадала, як ще в садочку намагалась дертися високою дробиною на дах садка та ще й загітували до цього інших дітей. Мало біли не сталося, дякувати Богу🙏 І вихователька сказала «перш ніж щось робити зваж свої сили і досвід, а також відповідальність за власні вчинки».
Дякую їй за це.
Наших владоможців мабудь «корміліці» виховували, навіть.не батьки. Будь які пустощі дозволялися і нікому було виховати в них відповідальність і зважити свої сили(
Все розумію, і бачив все, і ненависть така сама, але є береги. У нас вони є, у кацапів нема.