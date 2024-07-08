Пациентов из Охматдета эвакуируют в коммунальные больницы города, - Кличко

Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице Охматдет, куда сегодня попала российская ракета, переведут в другие больницы столицы.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Пациентов детской больницы, куда попала вражеская ракета, эвакуируют в коммунальные больницы города", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль о попадании в Охматдет: Под завалами могут быть люди. ФОТО

Ранее Цензор.НЕТ информировал, в Киеве прогремели взрывы: зафиксировано падение обломков в 3 районах, есть возгорания. Также отмечалось, что в Шевченковском районе Киева прогремел взрыв.

Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.

По данным Зеленского, враг сегодня запустил более 40 ракет различных типов. Впоследствии стало известно, что в Киеве попадание в помещение Охматдета, есть разрушения.