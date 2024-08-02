Предыдущий тендер на восстановление "Охматдета" будет отменен, а новый проведут через ProZorro, - Ляшко. ВИДЕО

Во время брифинга "Восстановление Охматдета" глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что тендер на восстановление "Охматдета" проведут через ProZorro с привлечением ревизионно-наблюдательного совета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Еспресо.

"Вчера я провел консультации с Национальной полицией и попросил посмотреть компанию, которая претендует быть победителем отбора, который проводился фондом. Есть предостережения, что на балансе этой компании нет соответствующего количества техники, которая позволит работать и выполнять те работы, которые предусмотрены", - заявил Ляшко.

Читайте также: Минздрав обратился к правоохранителям для дополнительных проверок тендера на восстановление "Охматдета", - Ляшко

Учитывая это, было принято решение, что Благотворительный фонд "Охматдет - Здоровое детство" перечислит средства, собранные после атаки РФ 8 июля, на казначейский счет Охматдета.

Также будет создан ревизионно-наблюдательный совет по использованию этих средств. В него войдет 6 благотворителей, перечисливших наибольшее количество средств на восстановление больницы, представитель от Минздрава, представитель от администрации Охматдета и представители пациентских, антикоррупционных, строительных и других организаций, но не более 15 человек.

"Мы выписываем критерии, и идем по процедуре, предусмотренной действующим законодательством, потому что средства становятся государственными. И мы объявляемся через процедуру ProZorro. Критерии объявления - кто может податься, какие будут критерии к подрядчику - будут указаны там, согласованные с этим ревизионно-наблюдательным советом": - отметил Ляшко.

Читайте также: Отстройка "Охматдета" за благотворительные средства: Подрядчиком избрали малоизвестную компанию с завышенными вдвое ценами

Восстановление больницы "Охматдет" после атака россиян 8 июля

Напомним, что проект "Наші гроші" ранее опубликовал материал, в котором говорится, что победителем тендера на ремонт корпуса "Охматдета" выбрали компанию "Буд-технолоджи", чье предложение было третьим по дороговизне - 307 млн грн.