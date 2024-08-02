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Предыдущий тендер на восстановление "Охматдета" будет отменен, а новый проведут через ProZorro, - Ляшко. ВИДЕО

Корпус дитячої лікарні

Во время брифинга "Восстановление Охматдета" глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что тендер на восстановление "Охматдета" проведут через ProZorro с привлечением ревизионно-наблюдательного совета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Еспресо.

"Вчера я провел консультации с Национальной полицией и попросил посмотреть компанию, которая претендует быть победителем отбора, который проводился фондом. Есть предостережения, что на балансе этой компании нет соответствующего количества техники, которая позволит работать и выполнять те работы, которые предусмотрены", - заявил Ляшко.

Читайте также: Минздрав обратился к правоохранителям для дополнительных проверок тендера на восстановление "Охматдета", - Ляшко

Учитывая это, было принято решение, что Благотворительный фонд "Охматдет - Здоровое детство" перечислит средства, собранные после атаки РФ 8 июля, на казначейский счет Охматдета.

Также будет создан ревизионно-наблюдательный совет по использованию этих средств. В него войдет 6 благотворителей, перечисливших наибольшее количество средств на восстановление больницы, представитель от Минздрава, представитель от администрации Охматдета и представители пациентских, антикоррупционных, строительных и других организаций, но не более 15 человек.

"Мы выписываем критерии, и идем по процедуре, предусмотренной действующим законодательством, потому что средства становятся государственными. И мы объявляемся через процедуру ProZorro. Критерии объявления - кто может податься, какие будут критерии к подрядчику - будут указаны там, согласованные с этим ревизионно-наблюдательным советом": - отметил Ляшко.

Читайте также: Отстройка "Охматдета" за благотворительные средства: Подрядчиком избрали малоизвестную компанию с завышенными вдвое ценами

Восстановление больницы "Охматдет" после атака россиян 8 июля

Напомним, что проект "Наші гроші" ранее опубликовал материал, в котором говорится, что победителем тендера на ремонт корпуса "Охматдета" выбрали компанию "Буд-технолоджи", чье предложение было третьим по дороговизне - 307 млн грн.

Автор: 

ОХМАТДЕТ (243) Ляшко Виктор (1363) восстановление (210)


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Топ комментарии
+17
а рослідувати хто за яких мотивів прийняв пропозицію цієї компанії ніяк?
відсторонити того чиновника який це зробив? посадити в тюрягу?
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02.08.2024 15:39
+9
а до того ляшко ***** не бачило? бабло здраки засліпило ...
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02.08.2024 15:39
+7
Після скандалу із спробою подерибанити на відновленні Охмадиту понад 300 мільйонів грошей доброчинців через фірму запорізьких слуг Zеленського (в недавньому минулому слуг Садового) міністр Ляшко поспішив із заявою. Суть її, що конкурс скасують і проведуть уже на Prozorro. Не спішімо. Поки це не лише слова, але й слова замішані на правовому нігілізмі. Тому за ними нічого не стоїть. Хіба би скандал аж надто шкодив Zе і його владі й у ручному режимі могли б розібратися та зняти чи пом'якшити проблему.

Суть у наступному. Це не держзакупівлі за бюджетні кошти й жодного тендера не було й не могло бути - міністр або умисно петляє, або геть некомпетентний. Іжеться про гроші жертводавців. Там усе одно має бути чесний відбір і відповідно конкурс. А це інші процедури, ніж тендер. А головне - сам міністр, якого просто кинули виправдовуватися не призначав корупційного "переможця" й не може його скасувати.

А що може? Заявити про недовіру й вимагати розпуску Благодійного фонду "Охмадит" або про його відсторонення від державного медичного закладу. Звернутися може до правоохоронних органів провірити фонд на шахрайство й хабарництво тощо. Бо рішення ухвалює оця шарашкіна контора, керує якою стрьомний чоловічок Євген Вембер - дрібний бізнесючок із ззасновництвом двох невеликих фірм з роздрібної та оптової торгівлі всім, чим попало, й сам директор третьої фірми з торгівлі комп'ютерами. До засновників фонду крім нього й ще двох мені невідомих осіб входять двоє людей з каналу Ге+Ге: Вітвіцька та Горбунов. Ну й ще маловідомі люди в команді фонду. Саме через фонд зе-влада протягнула рішення задля своїх бізнесюків.

І щодо Prozorro, то його механізми дають змогу проводити не лише державні закупівлі. Але й фонд і державна установа (міністерство?) мають спеціально за цим звернутися за здійсненням непрофільної процедури. Тому ніби й слова хороші, а довіри нема. Бо вже в першій фразі й у одному реченні проскочила брехня та маніпуляція. https://t.me/Chornovil_official/21259
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02.08.2024 15:52
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Правила форума Совет форумчан
Знайшовся хтось, що готовий заплатити більше.
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02.08.2024 15:36 Ответить
Скандал на відбудові «Охматдиту». Підрядником без пояснень обрали фірму за 307 млн із цінами Із 14 учасників конкурсу це була третя за дорожнечею пропозиція розміром 307 млн грн (тут і далі без ПДВ). Десяток інших учасників запропонували виконати роботи значно дешевше - від 42 до 286 млн грн. Однак із жодним з них замовник перемовин не вів, ніяк не пояснюючи своє рішення
https://nashigroshi.org/2024/08/01/skandal-na-vidbudovi-okhmatdytu-************-bez-poiasnen-obraly-firmu-z-otochennia-sluhy-narodu-za-307-mln-z-tsinamy-kh2/ https://nashigroshi.org/2024/08/01/skandal-na-vidbudovi-okhmatdytu-************-bez-poiasnen-obraly-firmu-z-otochennia-sluhy-narodu-za-307-mln-z-tsinamy-kh2

На Заході стурбовані зростаючим впливом Єрмака, - Bloomberg Джерело:

https://nashigroshi.org/2024/08/01/skandal-na-vidbudovi-okhmatdytu-************-bez-poiasnen-obraly-firmu-z-otochennia-sluhy-narodu-za-307-mln-z-tsinamy-kh2/ СПРАВДІ? СТУРБОВАНІ А ЧОМУ ЧУХАЄТЕ ЛИШ ТОЙ ОРГАН ЩО ТУБУЄ ?
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02.08.2024 15:44 Ответить
Ось , коли не промовчали , як ЗОМБАКИ НЕНАЧАСІ Вжучили 🤢🤡🎪ZEУБЛЮДКІВ, які вжє на дітях намагались МАРОДЕРИТЬ , як на ЗСУ! ЯОтак треба знести незаконний телебрехлофон 🦠🤢ХЕРПІДУ !
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02.08.2024 16:10 Ответить
а до того ляшко ***** не бачило? бабло здраки засліпило ...
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02.08.2024 15:39 Ответить
це все імітатори грає уєм по роялю - КРАЇНОЮ ПРАВИТЬ БАТЬКО ВІЙНИ ПРи-КРЕМЛІВСЬКИЙ ОЛІГАРХ АХМЄТОВ
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02.08.2024 15:47 Ответить
Його гроші та його менеджери у агента Єрмака під контролем а у ТАТАРОВА під захистом . Імітацію роботи силових органів безпеки та правопорядку ТАТАРОВ ІМІТУЄ ТЕЖ СПРАВНО Кожному роялю влади по ЧЛЕНУ імітатору від Кремля
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02.08.2024 15:50 Ответить
ПАРТІЯ ПРИТУЛИ -родича Януковича йде до влади.
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02.08.2024 15:51 Ответить
опитування вже готють заміну СН
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02.08.2024 15:52 Ответить
Їм підігрують журна… з «Української не правди «ПРИТУЛА , Цє БАНДЮКОВИЧ !ОДРУЖен НА СЕСТРІ РИГА ХОМУТИННИКА , такє самє гівно ,ворюга , як зеублюдок
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02.08.2024 16:21 Ответить
любоф зла, полюбив і .... немає рифми
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02.08.2024 20:39 Ответить
засрали покидьки
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02.08.2024 18:09 Ответить
а рослідувати хто за яких мотивів прийняв пропозицію цієї компанії ніяк?
відсторонити того чиновника який це зробив? посадити в тюрягу?
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02.08.2024 15:39 Ответить
Типова поведінка, отого, так званого урядовця, - ляшка! Спочатку, ПОТУЖНО і НЕЗЛАМНО, нагадили в Україні, а потім, прокинувшись вранці, заволали, ой мамо-мамо, що ж ми натворили!?!? І так, з 2019 року і не тільки..
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02.08.2024 15:39 Ответить
Десь хтось тихо плаче
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02.08.2024 15:40 Ответить
Крокодил, зелений?
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02.08.2024 18:15 Ответить
Все рівно будуть схематози і мародерство. Тільки розстрілювати.
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02.08.2024 15:41 Ответить
Напевно, поки пару поколінь не зміниться - нічого не буде. В Китаї розстрілюють, розстрілюють - а корупціонери як дріжджі підростають знову і знову. Глобально у нас люди толерантні до корупції. Просто іноді такі умови держава створює, що або хабар або ніяк, але багато хто не проти "порішать"
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02.08.2024 15:48 Ответить
Як у одноіменному кіно. Головне шоб Узі не грілося. Там стіки праці...
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02.08.2024 18:17 Ответить
ну от курва що за потвори - на такій біді заробляти? їх за законом воєнного часу до стінки треба було б
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02.08.2024 15:43 Ответить
Не хвилюйтесь, вже запізно - цей режим як режим мадуро, у Венесуелі - хрін чим згонеш з потоків - а теж, з народу, таксист - як і цей, півень, рояліст. І це не Франція 16 століття.
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02.08.2024 18:20 Ответить
Зе-банда показала свою ПОВНУ БЕЗБАШЕННІСТЬ!
Готові заробляти на чому завгодно:
На війні, на зброї, на органах, на смерті, на дитячій крові.
Абсолютна відсутність будь якої моралі!
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02.08.2024 15:46 Ответить
А що, є будівельні компанії, які мають всю необхідну (різноманітну) техніку? Практично всі будівельні роботи виконуються за допомогою субпідрядників. Це може виглядати смішно, але будівельні підприємства навіть робітників у штаті не мають, бо за відсутності замовлень немає чим платити зарплату. Робітників наймають під конкретні обсяги робіт за трудовими договорами. Нічого за великим рахунком те прозорро не змінить.
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02.08.2024 15:48 Ответить
Хоть поржали
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02.08.2024 15:55 Ответить
Изменится предлагаемая стоимость работ...
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02.08.2024 19:03 Ответить
А зразу так неможна було?
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02.08.2024 15:50 Ответить
Після скандалу із спробою подерибанити на відновленні Охмадиту понад 300 мільйонів грошей доброчинців через фірму запорізьких слуг Zеленського (в недавньому минулому слуг Садового) міністр Ляшко поспішив із заявою. Суть її, що конкурс скасують і проведуть уже на Prozorro. Не спішімо. Поки це не лише слова, але й слова замішані на правовому нігілізмі. Тому за ними нічого не стоїть. Хіба би скандал аж надто шкодив Zе і його владі й у ручному режимі могли б розібратися та зняти чи пом'якшити проблему.

Суть у наступному. Це не держзакупівлі за бюджетні кошти й жодного тендера не було й не могло бути - міністр або умисно петляє, або геть некомпетентний. Іжеться про гроші жертводавців. Там усе одно має бути чесний відбір і відповідно конкурс. А це інші процедури, ніж тендер. А головне - сам міністр, якого просто кинули виправдовуватися не призначав корупційного "переможця" й не може його скасувати.

А що може? Заявити про недовіру й вимагати розпуску Благодійного фонду "Охмадит" або про його відсторонення від державного медичного закладу. Звернутися може до правоохоронних органів провірити фонд на шахрайство й хабарництво тощо. Бо рішення ухвалює оця шарашкіна контора, керує якою стрьомний чоловічок Євген Вембер - дрібний бізнесючок із ззасновництвом двох невеликих фірм з роздрібної та оптової торгівлі всім, чим попало, й сам директор третьої фірми з торгівлі комп'ютерами. До засновників фонду крім нього й ще двох мені невідомих осіб входять двоє людей з каналу Ге+Ге: Вітвіцька та Горбунов. Ну й ще маловідомі люди в команді фонду. Саме через фонд зе-влада протягнула рішення задля своїх бізнесюків.

І щодо Prozorro, то його механізми дають змогу проводити не лише державні закупівлі. Але й фонд і державна установа (міністерство?) мають спеціально за цим звернутися за здійсненням непрофільної процедури. Тому ніби й слова хороші, а довіри нема. Бо вже в першій фразі й у одному реченні проскочила брехня та маніпуляція. https://t.me/Chornovil_official/21259
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02.08.2024 15:52 Ответить
Заява від головного організатора схеми...
Не повірю, що шлюшко не був в курсі такого великого тендеру!
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02.08.2024 15:53 Ответить
... без нього навіть муха не пролетить...
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02.08.2024 16:03 Ответить
Хм... А чого перший через Прозоро не зробили?
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02.08.2024 15:57 Ответить
не на часі ... було....
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02.08.2024 16:08 Ответить
Ааааа...
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02.08.2024 16:19 Ответить
А вдруг проканает и бабосиков натырить можно будет. А тут увы и ах не получилось, хотя еще не факт. В нормальной стране бы за такое в тюряге уже сидели с конф имущества. Но у нас все как обычно
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02.08.2024 16:09 Ответить
у нас вільна країна - без заборон і правосуддя....
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02.08.2024 16:11 Ответить
так провосудие надо самому взять, а не ныть и ждать от других
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02.08.2024 22:35 Ответить
В статті про це написано взагалі-то.
Через Прозорро здійснюються державні закупівлі. А гроші були не на державному рахункові, а на рахунку благодійного фонду.
Саме для того гроші зараз перевели на казначейський рахунок Охматдіту, щоб провести тендер через Прозорро.
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02.08.2024 16:14 Ответить
А Охмадит це шо, приватна власність, що гроші в приватному ХВонді були?
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02.08.2024 16:21 Ответить
Гроші жертвували до благодійного фонду, а не до держави. Зараз благодійний фонд перевів всі гроші на рахунок Охматдіту.
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02.08.2024 17:49 Ответить
Если они находятся на счету благфонда это не мешает провести тендер через Прозорро.
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02.08.2024 19:09 Ответить
Якщо не ен державні гроші - то вонни не зобов'язаі того робити і їх не можна заставити це робити. Тому й переказали зараз гроші на державний рахунок, щоб без Прозорро вже нне обійшлося.
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02.08.2024 22:17 Ответить
А чого не перерахували до державного ХВонду і потім тендер через Прозоро? Решілі нємного дєньжат пА льоХкаму срубіть?
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02.08.2024 19:30 Ответить
Так от, перерахували - про це й стаття.
А то керівницство фонду вирішило підзаробити собі на відкаті.
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02.08.2024 22:16 Ответить
Ляшко - у відставку! Потім тендер....
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02.08.2024 16:02 Ответить
А, якщо б не впіймали за сраку на гарячому?
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02.08.2024 16:03 Ответить
Казалось бы куда уже ниже, но слуги раз за разом показывают что дно понятие относительное
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02.08.2024 16:07 Ответить
дно....
Ні!
Знизу ще стукають!
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02.08.2024 16:09 Ответить
А шо, дуже вдобно. Не прокатіло - робимо новий тендер.
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02.08.2024 16:11 Ответить
тепер чистий *** замість донатів будете отримувати
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02.08.2024 16:17 Ответить
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02.08.2024 16:24 Ответить
І все "маладиє новиє ліца"...
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02.08.2024 16:35 Ответить
я провів консультації з Національною поліцією та попросив подивитися компанію Джерело:
А що, "попросив подивитись" це законно?!
Якщо хтось щось порушив, повідомляйте про підозру і вносьте дані в реєстр, козли!
Ляшко навіть не соромиться таке повідомляти...
А чого ж ти не "попросив подивитись" тих, хто обрав переможця?!
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02.08.2024 16:34 Ответить
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02.08.2024 16:40 Ответить
Намає краю виблюдочності наших посадовців треба починати таких діячив посилати у відрядження до Чорнобильских підвалів на кілька днів, хай потім повільно в муках подихають
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02.08.2024 17:25 Ответить
Министр охздава просит полицию проверить фирму которую он уже назначил победителем,это чисто треш,где охздоровья и где полиция,что за перевирка частной фирмы по просьбе чинушки,что понимает полиция в бизнесе,кроме обдиралова хабарей,может пусть тебя самого проверят за эту явную для всех махинацию?
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02.08.2024 16:43 Ответить
Ганьбище!!! Ні дня без скандалу! Просто стає соромно називатися українцем, бо у світі всі знають, що без розкрадання ми не можемо.
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02.08.2024 17:16 Ответить
Тебе ніколи не назовуть українцем , кацапська гидота ,,,
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02.08.2024 17:39 Ответить
Цікаво. А ким йього назвуть. Невже кімом. 19 рік, йшов вже давно, вибори зеленського - обрала більшість, червень-липень - з закромів країни щезло 2700 вагонів зерна пшениці - і це 33-34 міліона доларів. Ти собі навіть не уявл'яєш - досі не знайшли - а ********** - зеленский.
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02.08.2024 17:52 Ответить
За клоуна проголосувало 13 млн. осіб . З них більшість - це ті , хто завжди голосував за проросійські сили , а решта - корисні ідіоти ... Крадуть привладні , а хіба багато у владі етнічних українців ? Проблема України - війна і толерантність народу до злодійської влади ...
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02.08.2024 18:29 Ответить
А без копняків зразу зробити так ''як книжка пише'' не можна було?
Людське терпіння перевіряєте? Воно скоро лопне, і багатьом як колись ''янику'' не пощастить!
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02.08.2024 17:48 Ответить
А можна чергу, на копняки зайняти. Бо ноги, аж *********. Дякую за розуміння.
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02.08.2024 17:53 Ответить
Дивина ? Зразу ж укладається договір субпідряду. Далі вже субсубпідряд. І сума договору розчиниться. Слава богу, що цифру в ОПу не встигли дати.
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02.08.2024 17:58 Ответить
а як тепер віддавати лівак за тендер чи його теж відмінили
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02.08.2024 19:20 Ответить
Наші волання ім до дупи.
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02.08.2024 20:05 Ответить
Найбільш корумпованими у державі є митниця, Верховна Рада та уряд , про це свідчать результати загальнонаціонального телефонного опитування.....

51% корупція найпоширеніша на митниці,
48% - у Верховній Раді,
32% - в уряді,
27% - у поліції,
23% - у медицині,
22% - в органах місцевої влади,
19% - в армії,
8% - у бізнесі.
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02.08.2024 20:34 Ответить
школу забули, з неї всі ази йдуть
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02.08.2024 22:52 Ответить
вибачаюсь, забув ще дитсадок та басейн
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03.08.2024 09:30 Ответить
У ПроZoppo чи про-Зє-ро?
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02.08.2024 22:24 Ответить
а ведь дно еще не настало. уже на детях бабки делают. Платон. Наказанием за гражданскую пассивность является власть злодеев
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02.08.2024 22:24 Ответить
Кончені пі……си
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02.08.2024 22:28 Ответить
теперь можно спокойно забыть про больницу, будут руины стоять или же цены так вжарят, что туда никто не попадет.
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02.08.2024 22:33 Ответить
Виновные будут наказаны ?! А , нет , это не то .
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02.08.2024 22:41 Ответить
K0✙EGAR

@_rage4oK

****.. Как можно пи....ить благотворительные деньги, собранные всем миром на ремонт больницы онко-детям?! Выб......ки, вы хуже русни, которая эту больницу разбомбила. Какие-то запредельные твари просто.
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02.08.2024 23:37 Ответить
 
 