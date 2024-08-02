Предыдущий тендер на восстановление "Охматдета" будет отменен, а новый проведут через ProZorro, - Ляшко. ВИДЕО
Во время брифинга "Восстановление Охматдета" глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что тендер на восстановление "Охматдета" проведут через ProZorro с привлечением ревизионно-наблюдательного совета.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Еспресо.
"Вчера я провел консультации с Национальной полицией и попросил посмотреть компанию, которая претендует быть победителем отбора, который проводился фондом. Есть предостережения, что на балансе этой компании нет соответствующего количества техники, которая позволит работать и выполнять те работы, которые предусмотрены", - заявил Ляшко.
Учитывая это, было принято решение, что Благотворительный фонд "Охматдет - Здоровое детство" перечислит средства, собранные после атаки РФ 8 июля, на казначейский счет Охматдета.
Также будет создан ревизионно-наблюдательный совет по использованию этих средств. В него войдет 6 благотворителей, перечисливших наибольшее количество средств на восстановление больницы, представитель от Минздрава, представитель от администрации Охматдета и представители пациентских, антикоррупционных, строительных и других организаций, но не более 15 человек.
"Мы выписываем критерии, и идем по процедуре, предусмотренной действующим законодательством, потому что средства становятся государственными. И мы объявляемся через процедуру ProZorro. Критерии объявления - кто может податься, какие будут критерии к подрядчику - будут указаны там, согласованные с этим ревизионно-наблюдательным советом": - отметил Ляшко.
Восстановление больницы "Охматдет" после атака россиян 8 июля
Напомним, что проект "Наші гроші" ранее опубликовал материал, в котором говорится, что победителем тендера на ремонт корпуса "Охматдета" выбрали компанию "Буд-технолоджи", чье предложение было третьим по дороговизне - 307 млн грн.
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відсторонити того чиновника який це зробив? посадити в тюрягу?
Готові заробляти на чому завгодно:
На війні, на зброї, на органах, на смерті, на дитячій крові.
Абсолютна відсутність будь якої моралі!
Суть у наступному. Це не держзакупівлі за бюджетні кошти й жодного тендера не було й не могло бути - міністр або умисно петляє, або геть некомпетентний. Іжеться про гроші жертводавців. Там усе одно має бути чесний відбір і відповідно конкурс. А це інші процедури, ніж тендер. А головне - сам міністр, якого просто кинули виправдовуватися не призначав корупційного "переможця" й не може його скасувати.
А що може? Заявити про недовіру й вимагати розпуску Благодійного фонду "Охмадит" або про його відсторонення від державного медичного закладу. Звернутися може до правоохоронних органів провірити фонд на шахрайство й хабарництво тощо. Бо рішення ухвалює оця шарашкіна контора, керує якою стрьомний чоловічок Євген Вембер - дрібний бізнесючок із ззасновництвом двох невеликих фірм з роздрібної та оптової торгівлі всім, чим попало, й сам директор третьої фірми з торгівлі комп'ютерами. До засновників фонду крім нього й ще двох мені невідомих осіб входять двоє людей з каналу Ге+Ге: Вітвіцька та Горбунов. Ну й ще маловідомі люди в команді фонду. Саме через фонд зе-влада протягнула рішення задля своїх бізнесюків.
І щодо Prozorro, то його механізми дають змогу проводити не лише державні закупівлі. Але й фонд і державна установа (міністерство?) мають спеціально за цим звернутися за здійсненням непрофільної процедури. Тому ніби й слова хороші, а довіри нема. Бо вже в першій фразі й у одному реченні проскочила брехня та маніпуляція. https://t.me/Chornovil_official/21259
Не повірю, що шлюшко не був в курсі такого великого тендеру!
Через Прозорро здійснюються державні закупівлі. А гроші були не на державному рахункові, а на рахунку благодійного фонду.
Саме для того гроші зараз перевели на казначейський рахунок Охматдіту, щоб провести тендер через Прозорро.
А то керівницство фонду вирішило підзаробити собі на відкаті.
Ні!
Знизу ще стукають!
А що, "попросив подивитись" це законно?!
Якщо хтось щось порушив, повідомляйте про підозру і вносьте дані в реєстр, козли!
Ляшко навіть не соромиться таке повідомляти...
А чого ж ти не "попросив подивитись" тих, хто обрав переможця?!
Людське терпіння перевіряєте? Воно скоро лопне, і багатьом як колись ''янику'' не пощастить!
51% корупція найпоширеніша на митниці,
48% - у Верховній Раді,
32% - в уряді,
27% - у поліції,
23% - у медицині,
22% - в органах місцевої влади,
19% - в армії,
8% - у бізнесі.
@_rage4oK
****.. Как можно пи....ить благотворительные деньги, собранные всем миром на ремонт больницы онко-детям?! Выб......ки, вы хуже русни, которая эту больницу разбомбила. Какие-то запредельные твари просто.