На восстановление медучреждений, уничтоженных РФ, придется потратить более $17 млрд, - Ляшко

Чтобы восстановить медицинские учреждения, которые Россия разрушила за время полномасштабной войны, придется потратить более $17 миллиардов.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В Украине разрушено более 1600 объектов в медучреждениях. И сумма на их восстановление уже превысила $17 млрд", - сообщил Ляшко.

Он подчеркнул, что "такого разрушения и нарушения Женевской конвенции не видел мир".

Кроме того, Ляшко отметил проблемы в оказании медицинской помощи, связанных с разрушением энергетической инфраструктуры.

Читайте также: С начала полномасштабного вторжения армия РФ разрушила или повредила в Украине 210 тысяч зданий, большинство из них – на Донбассе, - New York Times

"Сегодня Россия активно бомбит объекты энергетики. Скажите, пожалуйста, кто хотел бы попасть в больницу, в которой нет света, нет тепла, нет воды? А это условия, которые создает российский террорист для наших больниц", - сказал министр.

Ляшко отметил, что "мы знаем минимальное количество больниц, которые необходимы в кризисное для страны время, которые можно обеспечить теплом, водой, электричеством, бомбоубежищами".

Однако не уточнил этого количества.

Читайте также: Россия разрушила более 210 объектов портовой инфраструктуры, - Министерство развития громад и территорий