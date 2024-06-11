На восстановление медучреждений, уничтоженных РФ, придется потратить более $17 млрд, - Ляшко
Чтобы восстановить медицинские учреждения, которые Россия разрушила за время полномасштабной войны, придется потратить более $17 миллиардов.
Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В Украине разрушено более 1600 объектов в медучреждениях. И сумма на их восстановление уже превысила $17 млрд", - сообщил Ляшко.
Он подчеркнул, что "такого разрушения и нарушения Женевской конвенции не видел мир".
Кроме того, Ляшко отметил проблемы в оказании медицинской помощи, связанных с разрушением энергетической инфраструктуры.
"Сегодня Россия активно бомбит объекты энергетики. Скажите, пожалуйста, кто хотел бы попасть в больницу, в которой нет света, нет тепла, нет воды? А это условия, которые создает российский террорист для наших больниц", - сказал министр.
Ляшко отметил, что "мы знаем минимальное количество больниц, которые необходимы в кризисное для страны время, которые можно обеспечить теплом, водой, электричеством, бомбоубежищами".
Однако не уточнил этого количества.
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Ну то витрать.
невісткаЗеленский всрався?
Он в то время прыгал по подмосткам.
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таке відчуття, що у зелених взагалі знесло дах і будь-які стопери .