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Новости Агрессия России против Украины Война
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На восстановление медучреждений, уничтоженных РФ, придется потратить более $17 млрд, - Ляшко

Скільки коштуватиме відновлення медзакладів? У МОЗ відповіли

Чтобы восстановить медицинские учреждения, которые Россия разрушила за время полномасштабной войны, придется потратить более $17 миллиардов.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В Украине разрушено более 1600 объектов в медучреждениях. И сумма на их восстановление уже превысила $17 млрд", - сообщил Ляшко.

Он подчеркнул, что "такого разрушения и нарушения Женевской конвенции не видел мир".

Кроме того, Ляшко отметил проблемы в оказании медицинской помощи, связанных с разрушением энергетической инфраструктуры.

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"Сегодня Россия активно бомбит объекты энергетики. Скажите, пожалуйста, кто хотел бы попасть в больницу, в которой нет света, нет тепла, нет воды? А это условия, которые создает российский террорист для наших больниц", - сказал министр.

Ляшко отметил, что "мы знаем минимальное количество больниц, которые необходимы в кризисное для страны время, которые можно обеспечить теплом, водой, электричеством, бомбоубежищами".

Однако не уточнил этого количества.

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Автор: 

Минздрав (4899) Ляшко Виктор (1364) разрушение (164) восстановления (147)


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Топ комментарии
+15
маловато будет - накиньте еще миллиардов 5-7. Кум, брат, сват тоже маетки хотять
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11.06.2024 21:26
+10
"відновлення України" при узеленських буде таке саме, як "кінець епохи бідності"
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11.06.2024 21:46
+8
дєньгі, дєньгі давай, я тєбє гаварю !

таке відчуття, що у зелених взагалі знесло дах і будь-які стопери .
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11.06.2024 22:19
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На відновлення медзакладів, які знищила РФ, доведеться витратити понад $17 млрд, - Ляшко

Ну то витрать.

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11.06.2024 21:23 Ответить
маловато будет - накиньте еще миллиардов 5-7. Кум, брат, сват тоже маетки хотять
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11.06.2024 21:26 Ответить
а что так мало і головне скромно.
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11.06.2024 21:29 Ответить
Зате яке красиве велике крадівництво, на деяких ділянках доріг навіть асфальт не весь зійшов разом зі снігом
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11.06.2024 21:35 Ответить
головне що всі 100% медзакладиів міста Донеціка успішно працюють та лічать поанених орків .Бо" там нашы люді" " и не такі як вони" бити по вої не будео
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11.06.2024 21:36 Ответить
И здесь невістка Зеленский всрався?
Он в то время прыгал по подмосткам.
К тому времени, когда избрали Петра Алексеевича, вывоз стратегических ресурсов из Донецка был запрещен
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11.06.2024 21:57 Ответить
Зепіл не читач, він пєйсатєль
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11.06.2024 22:17 Ответить
"відновлення України" при узеленських буде таке саме, як "кінець епохи бідності"
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11.06.2024 21:46 Ответить
велике крадівництво 2.0 - вони йшли сюда "прібарахлітса"
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11.06.2024 22:01 Ответить
Особнячок на іспанському побережжі теж в розрахунки ліг.
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11.06.2024 21:47 Ответить
судячи з апетитів то там острів з особняками на горизонті
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11.06.2024 23:18 Ответить
з ермаком порадився перш ніж казати? може 34?
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11.06.2024 21:47 Ответить
це мінімальний мінімум! бо в планах побудувати замість 1600, 1 млн нових ))
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11.06.2024 21:49 Ответить
Ахахаха придурки
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11.06.2024 21:51 Ответить
В нас вже долар національна валюта?
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11.06.2024 21:52 Ответить
дєньгі, дєньгі давай, я тєбє гаварю !

таке відчуття, що у зелених взагалі знесло дах і будь-які стопери .
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11.06.2024 22:19 Ответить
було б що зносити, то просто отмороженні імбіцили яких треба по медзакладах закритого типу возити для обстеження а не в міністерстві тримати
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11.06.2024 23:16 Ответить
Людей поменшало, а їм тільки гроші освоювати...
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11.06.2024 23:55 Ответить
Черга запису до лікаря від14 до 28 (до онколога) днів. хто буде працювати? лікарів звідки стільки наберуть з Гватемали?може повернуть виїхавших, які там втратили вже кваліфікацію? Стіни це не лікарня, головне спеціалісти, які працюють в ній. Онлайн навчання не покращує фахові навички, комп`ютерна програма не заміняє живого пацієнта
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12.06.2024 07:03 Ответить
 
 