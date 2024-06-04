С начала полномасштабного вторжения армия РФ разрушила или повредила в Украине 210 тысяч зданий, большинство из них – на Донбассе, - New York Times

За два года большой войны РФ разрушила или повредила в Украине, по консервативным оценкам, 210 тысяч зданий. Половина из них на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в анализе The New York Times.

Отмечается, что анализ проводился совместно с двумя ведущими учеными в области дистанционного зондирования Кори Шером из Центра аспирантуры Городского университета Нью-Йорка и Джеймоном Ван Ден Хуком из Университета штата Орегон. Кроме того, использовались данные радиолокационных спутников, которые могут обнаруживать даже небольшие изменения в застройке.

В ходе исследования выяснилось, что около 900 поврежденных или разрушенных зданий - это объекты, защищенные Женевскими конвенциями: 106 больниц (в том числе 18 в Мариуполе - наиболее пострадавшем городе), 109 церквей (34 в Мариуполе), 708 школ, университетов и колледжей (237 в Мариуполе).

Однако это консервативные оценки, реальные разрушения гораздо хуже.

Наиболее пострадавшими городами, кроме Мариуполя, журналисты назвали Харьков, Рубежное, Марьинку и Ирпень.

Напомним, в конце мая генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что россияне повредили или разрушили более 1060 объектов культурного наследия в Украине с начала полномасштабной войны.

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