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З початку повномасштабного вторгнення армія РФ зруйнувала чи пошкодила в Україні 210 тисяч будівель, більшість з них - на Донбасі, - New York Times

Скільки будівель зруйнувала армія РФ

За два роки великої війни РФ зруйнувала або пошкодила в Україні, за консервативними оцінками, 210 тисяч будівель. Половина з них на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в аналізі The New York Times.

Зазначається, що аналіз проводився спільно з двома провідними вченими в галузі дистанційного зондування Корі Шером із Центру аспірантури Міського університету Нью-Йорка та Джеймоном Ван Ден Хуком з Університету штату Орегон. Крім того, використовувалися дані радіолокаційних супутників, які можуть виявляти навіть невеликі зміни у забудові.

У ході дослідження з'ясувалося, що близько 900 пошкоджених або зруйнованих будівель - це об'єкти, захищені Женевськими конвенціями: 106 лікарень (у тому числі 18 у Маріуполі – найбільш постраждалому місті), 109 церков (34 у Маріуполі), 708 шкіл, університетів та коледжів (237 у Маріуполі).

Однак це консервативні оцінки, реальні руйнування набагато гірші.

Найбільш постраждалими містами, окрім Маріуполя, журналісти назвали Харків, Рубіжне, Мар'їнку та Ірпінь.

Нагадаємо, наприкінці травня генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що росіяни пошкодили чи зруйнували понад 1060 об’єктів культурної спадщини в Україні від початку повномасштабної війни.

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04.06.2024 13:46 Відповісти
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04.06.2024 13:56 Відповісти
 
 