130 закладів освіти пошкоджено в Херсонській громаді внаслідок обстрілів РФ, 26 із них мають критичний рівень руйнувань, - МВА. ФОТОрепортаж

У Херсонській громаді пошкоджено 130 закладів освіти, повністю знищені 2 школи і 2 дитячі садочки. 26 закладів освіти мають критичний рівень руйнувань.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні у Херсонській громаді за майже півтора року після звільнення внаслідок обстрілів з боку окупаційних військ пошкоджено 130 закладів освіти, а це 193 будівлі та споруди, з них: 59 гімназій і шкіл, 71 дитячий садок, 9 закладів профтехосвіти, 10 - позашкільної освіти.



Ворог поцілив також у 2 інклюзивно-ресурсних центри. Через повінь, спричинену підривом росіянами греблі на Каховській ГЕС, постраждали 14 освітніх закладів", - йдеться в повідомленні.

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Мрочко розповів, що на момент повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Херсонській міській територіальній громаді діяв 151 заклад середньої, дошкільної, позашкільної та профтехосвіти. Наразі ворогом пошкоджено 86% з них.







