130 учебных заведений повреждено в Херсонской громаде вследствие обстрелов РФ, 26 из них имеют критический уровень разрушений, - ГВА. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Херсонской громаде повреждены 130 учебных заведений, полностью уничтожены 2 школы и 2 детских сада. 26 учебных заведений имеют критический уровень разрушений.
Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.
"На сегодняшний день в Херсонской громаде за почти полтора года после освобождения в результате обстрелов со стороны оккупационных войск повреждены 130 учебных заведений, а это 193 здания и сооружения, из них: 59 гимназий и школ, 71 детский сад, 9 учреждений профтехобразования, 10 - внешкольного образования.
Враг ударил также в 2 инклюзивно-ресурсных центра. Из-за наводнения, вызванного подрывом россиянами плотины на Каховской ГЭС, пострадали 14 образовательных учреждений", - говорится в сообщении.
Мрочко рассказал, что на момент полномасштабного вторжения России в Украину в Херсонской городской территориальной громаде действовало 151 заведение среднего, дошкольного, внешкольного и профтехобразования. Сейчас врагом повреждено 86% из них.
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@14druzivBanderi
Чому деякі українці знову хочуть гинути через свою тупість?
Перед вторгненням москалів в 22 році я неймовірно обурювався тим, що українці так легковажно відносились до інформації про вторгнення, і ненавидів владу за те, що вони заперечували вторгнення. І це не тільки Зеленський. Всі силовики знали про вторгнення і про те, що воно буде через білорусь. Багато державних органів повтікали ще за тиждень, але ******* українцям що сидіть дома, все буде добре. Зокрема жителям Гостомеля Бучі і Ірпеня їхня місцева влада брехала, що призвело до жахливих вбивств і згвалтувань. (Якщо залайкаєте - напишу окремий допис з призвіщами і скрінами, щоб нагадати).
Я зараз не перекладаю відповідальність з москалів. Просто багатьох жертв можна було уникнути аби не зрада наших чінуш. Я кажу про зраду, бо такі дії можна пояснити тільки тим, що чінуші розраховували на москальський сценарій окупації України. Тобто вони думали, що армія орків швидко захопить Україну, тому краще населенню пересидіти цей період.
Але крім москалів і зрадників неможна знімати відповідальність і з самого населення, яке віднеслось до ситуації злочинно безвідповідально. Тобто умовний житель Бучі, почувши інформацію про ризик для нього і його родини вирішив зробити аж ніхріна і довірити своє життя і життя рідних в лапи чинуш які йому плели, що все норм. Тобто просто повірив боярям. Більш халопської поведінки тяжко придумати. Побачивши звірства, вбивства і згвалтування і як справжній халоп написав на своєму відрі «дєті» і спробував виїхати розраховуючи тільки на милість москальського солдата, який ніби як має змилуватись з дурного халопа і не застрелити його просто через те, що у нього «дєті». Тобто знову переклав відповідальність за своє життя і життя рідних, але цього разу взагалі на ворога. Тільки не кажіть мені, що звідки ж він міг знати і що ж йому треба було б робити. Було достатньо інформації, щоб усвідомити ризики і було достатньо можливості щоб хоч якось підготуватися. Тупість дурака ніяк не є виправданням його дурних вчинків.
Тобто в смертях винні в першу чергу москалі, які не вперше вторгаються в нашу державу з метою її поневолення, але також винні і можновладці зрадники і населення дегенератів. І здавалось би, що це уже всі зрозуміли, всі зробили висновки, прорефлексували цей досвід і подібне не може повторитись, але подібне прямо зараз повторюється в Харкові.
Всі знають, що москалі збираються атакувати Харків з метою захопити місто, всі побачили, що москалі роблять на окупованих територіях, в Харкові всі відчули ризики від обстрілів, але місцева влада все одно беззмістовно зрадницьки заспокоює жителів, а ті як лохи ведуться 🤦♂️. Звичайно ж є ублюдки ждуни, які з радістю приймуть окупацію. Це часто зазомбовані пенци, у яких мозок просто через вік не може сприйняти реальність. Але думаю, що є і переконані ватники, такі ватні, що любо підсунуть свою жінку під етнічного руського Ахмета. Але більшість населення Харкова не такі. Тому для мене просто загадка чому вони знову нічого не роблять для збереження свого життя(свої варіанти пишіть в коментах)
Звичайно ж ми москалів зустрінемо, тому зовсім не факт, що Харків візьмуть, але ризик все ж є і цього ризику з головою достатньо щоб хоч на пару тижнів виїхати кудись на правий берег дніпра. Як мінімум щоб уникнути значних обстрілів якими точно буде супроводжуватись москальський наступ. Мирняк нічим не допоможе втримати Харків якщо залишиться вдома, але може допомогти відновити своє місто якщо просто не загине. А чоловікам з Харкова якраз рекомендую зараз долучатись до ЗСУ. Кращого часу для захисту домівки не дочекаєтесь.
Закликаю харківʼян до тверезого мислення.
P.s. Москалі не будуть чекати поки ми отримаємо вдосталь західної допомоги, тому атакуватимуть найближчими тижнями тими силами які у них для цього вже є(а у них вже є для цього війська).