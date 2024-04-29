130 учебных заведений повреждено в Херсонской громаде вследствие обстрелов РФ, 26 из них имеют критический уровень разрушений, - ГВА. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Херсонской громаде повреждены 130 учебных заведений, полностью уничтожены 2 школы и 2 детских сада. 26 учебных заведений имеют критический уровень разрушений.

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день в Херсонской громаде за почти полтора года после освобождения в результате обстрелов со стороны оккупационных войск повреждены 130 учебных заведений, а это 193 здания и сооружения, из них: 59 гимназий и школ, 71 детский сад, 9 учреждений профтехобразования, 10 - внешкольного образования.



Враг ударил также в 2 инклюзивно-ресурсных центра. Из-за наводнения, вызванного подрывом россиянами плотины на Каховской ГЭС, пострадали 14 образовательных учреждений", - говорится в сообщении.

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Мрочко рассказал, что на момент полномасштабного вторжения России в Украину в Херсонской городской территориальной громаде действовало 151 заведение среднего, дошкольного, внешкольного и профтехобразования. Сейчас врагом повреждено 86% из них.







