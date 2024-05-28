Росіяни пошкодили чи зруйнували понад 1060 об’єктів культурної спадщини в Україні від початку повномасштабної війни, - Костін
Генеральний прокурор Андрій Костін про сплановану політику москви щодо культурної зачистки України розповів на слуханнях Комітету з питань культури, науки, освіти та ЗМІ Парламентської асамблеї Ради Європи.
Як інформує Цензор.НЕТ, генпрокурор розповів під час виступу онлайн на слуханнях Комітету з питань культури, науки, освіти та ЗМІ Парламентської асамблеї Ради Європи
Він зазначив, що за час війни окупанти розграбували 40 українських музеїв та викрали десятки тисяч культурних пам'яток.
"Про реальні масштаби цих злочинів ми можемо лише здогадуватися. Всі ці дії є не лише цілеспрямованим знищенням українського минулого, а й ретельно організованою спробою стерти наше майбутнє", - додав Костін.
За його словами, з 2014 року Росія цілеспрямовано намагається стерти українську ідентичність: грабує та руйнує культурну спадщину, викрадає та русифікує наших дітей, катує та вбиває кожного, хто ідентифікує себе як українець.
Наразі здійснюється понад 78 розслідувань щодо воєнних злочинів проти культурної спадщини.
"Триває тісна співпраця з міжнародними механізмами правосуддя та країнами-партнерами, зокрема з метою розшуку та повернення обʼєктів культурної спадщини. Важливо і надалі обʼєднувати та посилювати нашу роботу заради відновлення української культурної спадщини. Ми щиро вітаємо ухвалення Комітетом проєкту доповіді та сподіваємося на підтримку резолюції "Протидія знищенню культурної ідентичності під час війни та миру" на пленарному засіданні ПАРЄ", - сказав генпрокурор.
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Харків
Одна галочка у виборчому бюлетені в 2019 році.
Лише одна, галочка!
Яка потім стала сотнями тисяч хрестів на могилах українців.
в ніч з 29 листопада (https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 11 грудня ) на 30 листопада (https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 12 грудня ) https://uk.wikipedia.org/wiki/1917 1917 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%9D%D0%A0 українські війська , лояльні до Центральної Ради, придушили повстання, а заколотників вислали ешелонами за межі України. https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1 Більшовицькі відділи https://uk.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F) 2-го гвардійського корпусу під проводом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%88_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Євгенії Бош , що їхали з фронту на захоплення Києва, були роззброєні https://uk.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81 1-м українським корпусом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Павла Скоропадського біля https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Жмеринки і відправлені до Росії. 30 листопада (https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 12 грудня ) 1917 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_1917_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0) спалахнуло більшовицьке повстання в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0 Одесі , яке так само закінчилося поразкою більшовиківhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1917%E2%80%941921)#cite_note-%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE1-4 [4] .
4 https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F (17) грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1917 1917 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97 Рада народних комісарів Росії надіслала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BC_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96 ультиматум Українській Центральній Раді за підписами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD Володимира Леніна і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Лева Троцького . Більшовики вимагали легалізувати більшовицькі військові загони в Україні й припинити їх роззброєння. Зазначалося, що в разі невиконання вимог російський радянський уряд вважатиме Центральну Раду в стані відкритої війни проти нього. 5 https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F (18) грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1917 1917 року, не дочекавшись відповіді від українського уряду, Рада народних комісарів Росії постановила вважати Українську Центральну Раду своїм ворогом.