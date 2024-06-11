На відновлення медзакладів, які знищила РФ, доведеться витратити понад $17 млрд, - Ляшко

Щоб відновити медичні заклади, які Росія зруйнувала за час повномасштабної війни, доведеться витратити понад $17 мільярдів.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"В Україні зруйновано понад 1600 об'єктів у медзакладах. І сума на їх відновлення вже перевищила $17 млрд", - повідомив Ляшко.

Він підкреслив, що "такого руйнування і порушення Женевської конвенції не бачив світ".

Крім того Ляшко, наголосив на проблемах у наданні медичної допомоги, пов'язаних із руйнуванням енергетичної інфраструктури.

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"Сьогодні Росія активно бомбить об'єкти енергетики. Скажіть, будь ласка, хто хотів би потрапити в лікарню, у якій немає світла, немає тепла, немає води? А це умови, які створює російський терорист для наших лікарень", - сказав міністр.

Ляшко зазначив, що "ми знаємо мінімальну кількість лікарень, які необхідні в кризовий для країни час, які можна забезпечити теплом, водою, електрикою, бомбосховищами".

Однак не уточнив цієї кількості.

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