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На відновлення медзакладів, які знищила РФ, доведеться витратити понад $17 млрд, - Ляшко

Скільки коштуватиме відновлення медзакладів? У МОЗ відповіли

Щоб відновити медичні заклади, які Росія зруйнувала за час повномасштабної війни, доведеться витратити понад $17 мільярдів.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"В Україні зруйновано понад 1600 об'єктів у медзакладах. І сума на їх відновлення вже перевищила $17 млрд", - повідомив Ляшко.

Він підкреслив, що "такого руйнування і порушення Женевської конвенції не бачив світ".

Крім того Ляшко, наголосив на проблемах у наданні медичної допомоги, пов'язаних із руйнуванням енергетичної інфраструктури.

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"Сьогодні Росія активно бомбить об'єкти енергетики. Скажіть, будь ласка, хто хотів би потрапити в лікарню, у якій немає світла, немає тепла, немає води? А це умови, які створює російський терорист для наших лікарень", - сказав міністр.

Ляшко зазначив, що "ми знаємо мінімальну кількість лікарень, які необхідні в кризовий для країни час, які можна забезпечити теплом, водою, електрикою, бомбосховищами".

Однак не уточнив цієї кількості.

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Автор: 

МОЗ (5398) Ляшко Віктор (1515) руйнування (257) відновлення (585)


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Топ коментарі
+15
маловато будет - накиньте еще миллиардов 5-7. Кум, брат, сват тоже маетки хотять
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11.06.2024 21:26
+10
"відновлення України" при узеленських буде таке саме, як "кінець епохи бідності"
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11.06.2024 21:46
+8
дєньгі, дєньгі давай, я тєбє гаварю !

таке відчуття, що у зелених взагалі знесло дах і будь-які стопери .
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11.06.2024 22:19
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На відновлення медзакладів, які знищила РФ, доведеться витратити понад $17 млрд, - Ляшко

Ну то витрать.

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11.06.2024 21:23 Відповісти
маловато будет - накиньте еще миллиардов 5-7. Кум, брат, сват тоже маетки хотять
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11.06.2024 21:26 Відповісти
а что так мало і головне скромно.
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11.06.2024 21:29 Відповісти
Зате яке красиве велике крадівництво, на деяких ділянках доріг навіть асфальт не весь зійшов разом зі снігом
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11.06.2024 21:35 Відповісти
головне що всі 100% медзакладиів міста Донеціка успішно працюють та лічать поанених орків .Бо" там нашы люді" " и не такі як вони" бити по вої не будео
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11.06.2024 21:36 Відповісти
И здесь невістка Зеленский всрався?
Он в то время прыгал по подмосткам.
К тому времени, когда избрали Петра Алексеевича, вывоз стратегических ресурсов из Донецка был запрещен
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11.06.2024 21:57 Відповісти
Зепіл не читач, він пєйсатєль
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11.06.2024 22:17 Відповісти
"відновлення України" при узеленських буде таке саме, як "кінець епохи бідності"
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11.06.2024 21:46 Відповісти
велике крадівництво 2.0 - вони йшли сюда "прібарахлітса"
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11.06.2024 22:01 Відповісти
Особнячок на іспанському побережжі теж в розрахунки ліг.
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11.06.2024 21:47 Відповісти
судячи з апетитів то там острів з особняками на горизонті
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11.06.2024 23:18 Відповісти
з ермаком порадився перш ніж казати? може 34?
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11.06.2024 21:47 Відповісти
це мінімальний мінімум! бо в планах побудувати замість 1600, 1 млн нових ))
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11.06.2024 21:49 Відповісти
Ахахаха придурки
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11.06.2024 21:51 Відповісти
В нас вже долар національна валюта?
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11.06.2024 21:52 Відповісти
дєньгі, дєньгі давай, я тєбє гаварю !

таке відчуття, що у зелених взагалі знесло дах і будь-які стопери .
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11.06.2024 22:19 Відповісти
було б що зносити, то просто отмороженні імбіцили яких треба по медзакладах закритого типу возити для обстеження а не в міністерстві тримати
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11.06.2024 23:16 Відповісти
Людей поменшало, а їм тільки гроші освоювати...
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11.06.2024 23:55 Відповісти
Черга запису до лікаря від14 до 28 (до онколога) днів. хто буде працювати? лікарів звідки стільки наберуть з Гватемали?може повернуть виїхавших, які там втратили вже кваліфікацію? Стіни це не лікарня, головне спеціалісти, які працюють в ній. Онлайн навчання не покращує фахові навички, комп`ютерна програма не заміняє живого пацієнта
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12.06.2024 07:03 Відповісти
 
 