Підготовка до зими: Українські лікарні почали обладнувати котельнями на дровах

Для підготовки до наступної зими Всесвітня організація охорони здоров’я спільно з Міністерством охорони здоров’я України розпочали встановлення в українських лікарнях модульних котелень.

Проєкт реалізують завдяки допомозі уряду Німеччини, повідомляє пресслужба МОЗ.

Нові модульні котельні вже встановили на Чернігівщині у Бобровицькій опорній та Коропській центральній лікарні, які обслуговують понад 54 тисячі мешканців:

котельня Бобровицької опорної лікарні включає два котли, потужністю 1600 кВт;

Коропська центральна лікарня має модульну котельню на два котли, потужністю 500 кВт.

"Обидві котельні працюють на дровах, що робить їх цілком автономними на випадок повних блекаутів чи аварійних відключень світла. Котельні служать альтернативними системами опалення для всієї лікарні", – зазначають у МОЗ.

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У міністерстві додали, що перша така модульна котельня була встановлена у Харківській області, де цивільна інфраструктура зазнає постійних обстрілів та бомбардувань. Ще один модуль перебуває в процесі монтажу в Одеській області та чотири – на стадії підготовки. Загалом планується облаштувати вісім таких модулів.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко запевнив, що також триває робота з забезпечення медичних закладів генераторами, енергетичним обладнанням, зокрема сонячними станціями, свердловинами.