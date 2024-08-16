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Новини
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Благодійний фонд, який зібрав понад 300 млн після атаки на "Охматдит", не хоче переказувати кошти, – директор лікарні Жовнір

Відбудова Охматдиту

Директор "Охматдиту" Володимир Жовнір наголосив, що лікарня  розглядає імовірність розірвати правовідносини з благодійним фондом, який отримував пожертви на відновлення лікарні після атаки 8 липня, але не хоче переказувати зібрані кошти на офіційні рахунки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав директор "Охматдиту" Володимир Жовнір у фейсбуці.

Жовнір повідомив, що реквізити фонду були оприлюднені на сторінках лікарні та її співробітників у соціальних мережах, у ЗМІ, а також на сайтах та сторінках ряду органів державної влади, громадських організацій та всіх небайдужих громадян, щоб усі охочі, зокрема міжнародні партнери, могли надсилати допомогу.

"До всіх наших публікацій і листів до спонсорів, починаючи з 8 липня, додавались реквізити й фонду, бо раніше ми завжди мали нормальну взаємодію", - написав очільник "Охматдиту".

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"Той факт, що фонд містить у своїй назві ім'я НДСЛ "Охматдит", стало для благодійників додатковим підтвердженням того, що зібрані кошти будуть використані за призначенням і в жодному разі не підуть на цілі, не пов’язані з процесом відбудови. В результаті за кілька діб фондом було отримано рекордну суму. Й у нас не було жодних сумнівів щодо того, що ці кошти будуть використані на відновлення "Охматдиту". Подібне навіть не можливо було уявити… До сьогоднішнього дня", - зазначив Жовнір.

За словами директора лікарні, починаючи від перших публічних скандалів та прохання перерахувати гроші на відбудову лікарні з рахунку фонду на рахунок лікарні їхня комунікація з фондом почала погіршуватись.

"Зранку ми дізнались, що БО "Благодійний фонд "Охматдит – здорове дитинство", не планує переказувати кошти на рахунок НДСЛ "Охматдит". Тобто станом на 16 серпня 2024 року 378 млн грн залишаються на рахунку в БО "Благодійний фонд "Охматдит – здорове дитинство"", - написав Жовнір.

"Я в черговий раз, тепер публічно, вимагаю від фонду переказати кошти, отриманні на всі банківські та фінансові рахунки Благодійної організації "Благодійний фонд "Охматдит – здорове дитинство" у вигляді благодійної допомоги для відновлення зруйнованих будівель та матеріально-технічної бази НДСЛ "Охматдит" МОЗ України після ракетної атаки 08.07.2024 на Казначейський рахунок НДСЛ "Охматдит"", – додав керівник лікарні.

Також читайте: НАБУ вивчає тендери на відбудову "Охматдиту" і будівництво Національного військового кладовища, - Кривонос

Жовнір заявив, що сьогодні лікарня розглядає імовірність розірвати правовідносини з фондом через те, що їхні дії є недобросовісними, а також імовірно шахрайськими.

Жовнір про БФ, який не хоче перераховувати кошти

Додамо, що 15 серпня на своїй сторінці у фейсбуці керівник благодійного фонду Євген Вембер заявив: "Виходить, що за усним розпорядженням міністра фонд має перерахувати 378 млн гривень - без належного правового механізму для цього та без чіткого цільового призначення. Тож, підсумую: ми чекаємо на правове розʼяснення щодо того, яким чином перерахувати кошти на казначейські рахунки лікарні і як саме здійснюватиметься контроль за їхнім використанням"

Вембер запевнив, що фонд пропрацьовує альтернативні варіанти, як витратити зібрані кошти.

Тендер на відбудову "Охматдиту"

Нагадаємо, що проєкт "Наші гроші" раніше опублікував матеріал, у якому йдеться, що переможцем тендеру на ремонт корпусу "Охматдиту" обрали компанію "Буд-технолоджі", чия пропозиція була третя за дорожнечею - 307 млн грн. Згодом під час брифінгу "Відбудова Охматдиту" очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що тендер на відбудову "Охматдиту" проведуть через ProZorro із залученням ревізійно-наглядової ради.

Автор: 

Охматдит (245) Володимир Жовнір (3) відбудова (354)


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Топ коментарі
+28
може в Фонді переймаються що грощі ********, витратять за цінами в рази дорожче реальних? Було б нормально почути пояснення від Фонду
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16.08.2024 16:55
+18
Все , до чого торкається найвеличніший просрочений і його свита , перетворюється на гівно !!!! Цар - ГівноМідас !!!!!
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16.08.2024 17:11
+17
у Охмадіті, хвалити Богу, на щастя не вбили жодної дитини, це для початку - мат часть треба знати

стосовно ж фонду, то він НЕ хоче давати гроші корупціонерам !!!
вранці Прозоро - ввечері гроші

що НЕ зрозуміло ?
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16.08.2024 17:29
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16.08.2024 16:55 Відповісти
Кацапське г но ти радієш такі пі ари як ти це і роблять і ракети наводять з вами повинна бути розмова кортка тебе і всю твою рідню на площі до гори ногами вішать
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16.08.2024 17:04 Відповісти
Все , до чого торкається найвеличніший просрочений і його свита , перетворюється на гівно !!!! Цар - ГівноМідас !!!!!
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16.08.2024 17:11 Відповісти
Троль.
1. Вимкни капс- лок.
2. При усій неповазі зо гофмаршала, ти троль, і той головний ваш, що зверху сидить, не із Зеленьського знушаєтеся, із українських дітей, яких ви вбили у лікарні, а тепер маєте звіряче бадання, ще із цього і знущатися.
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16.08.2024 17:17 Відповісти
у Охмадіті, хвалити Богу, на щастя не вбили жодної дитини, це для початку - мат часть треба знати

стосовно ж фонду, то він НЕ хоче давати гроші корупціонерам !!!
вранці Прозоро - ввечері гроші

що НЕ зрозуміло ?
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16.08.2024 17:29 Відповісти
Що незрозуміло, Вася, якого біса мені ЦЕ пишеш?
На, ще ти читай.


Це перше. А друге, якщо і перераховувати гроші на казначейські рахунки, а фактично в бюджет, дійсно необхідні правові підстави. Завтра прокурор за тестікули підвісить і усі крикуни, хто верещить зараз, будуть верещати, що " директор лишив дітей лікарні". Тому що в одному бюджетному котлі цих грошей вже завтра нестане
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16.08.2024 17:32 Відповісти
Вже 5-ть російських тролів його лайкнули. Не виключено, що припруться ще трійко корисних ідіотів.
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16.08.2024 17:14 Відповісти
може в Фонді переймаються що грощі ********, витратять за цінами в рази дорожче реальних? Було б нормально почути пояснення від Фонду
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16.08.2024 16:55 Відповісти
Вяземская: ...предлагаю вам взять несколько журналов - в пользу детей Германии. По полтиннику штука!
Преображенский: Нет, не возьму.
Вяземская: Но почему вы отказываетесь?
Преображенский: Не хочу. Вяземская: Вы не сочувствуете детям Германии?
Преображенский: Сочувствую.
Вяземская: А, полтинника жалко...
Преображенский: Нет. Вяземская: Так почему же?
Преображенский: Не хочу.
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16.08.2024 17:16 Відповісти
пропоную фонду на зібрані гроші побудувати поруч з Охмадітом нову лікарню -

"Чесний Охмадіт"

сумно панове, бо кріси-корупціонери обнагліли вкрай !!!
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16.08.2024 17:22 Відповісти
Так читайте зверху - немає контролю та не відомо на які цілі підуть ці гроші. Тому і не перерахували.
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16.08.2024 17:19 Відповісти
Так і буде, якщо віддати гроші корумпованій дирекції Охматдиту. Вони вже раз "прозорий тендер" провели, про це весь народ знає!
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16.08.2024 17:43 Відповісти
Воотще-то то был тендер как-раз фонда, а не клиники.

"...

БО "Благодійний фонд "Охматдит" https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Quc3dDSovWEEDBJEQsKWkXHpjk84MYxnWJ2SZG9huyStygPVDUgFRUYpwYhPvYRwl&id=100086911074823 оголосив переможця тендера на ремонт корпусу столичної Національної дитячої спеціалізованої лікарні, пошкодженої https://www.5.ua/kyiv/u-peredmisti-kyieva-pratsiuie-ppo-klychko-330505.html російським ракетним обстрілом 8 липня . Як заявляє видання "https://nashigroshi.org/2024/08/01/skandal-na-vidbudovi-okhmatdytu-************-bez-poiasnen-obraly-firmu-z-otochennia-sluhy-narodu-za-307-mln-z-tsinamy-kh2/ Наші гроші ", конкурс виграла фірма із завищеними цінами.

Як https://www.facebook.com/ndslohmatdyt/posts/pfbid02WpR2DQJJUwuL23KDWpVFS5D8DH8mZGf5daw3XDqdFGk3DRmvFSeFf7jkDfcNfyLxl анонсувала НДСЛ "Охматдит", компанія-переможець "Буд-Технолоджі" оцінила вартість робіт у 307 млн грн (без ПДВ). Із 14 учасників тендера - це третя за вартістю пропозиція. Були учасники, які просили за відновлення шпиталю від 42 до 286 млн грн.
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16.08.2024 19:12 Відповісти
Не бреши !! Дирекція Охмадиту не проводила тендеру !
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16.08.2024 20:06 Відповісти
А до этого глава фонда не пытался спи@дить средства через завышенный в три раза ценник работ и липовые консультации за миллионы? А что тогда то было?
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16.08.2024 19:07 Відповісти
саме так, слідкую за "творчістю" Ніколова. То була іронія. А насправді думаю це жабо-гадюкінг
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17.08.2024 13:13 Відповісти
нє, ну прикольний лікар, а хіба хтось обіцяв їх витрачати на ремонт. Всюду говорили що збирають на ремонт. Зібрали. Все, кінець історії, далі самі
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16.08.2024 16:55 Відповісти
Директор, якщо не в долі, мав би не ×ерню триндіти, а ініціювати кримінальну справу.
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16.08.2024 16:56 Відповісти
Директор теж хоче, щоб і йому щось лишилось!
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16.08.2024 16:57 Відповісти
Так ви з Ляшком вже зібралися ділити гроші, найнявши фірму "Рога і копита" з Запоріжжя.
От представники фонду мабуть і не хочуть тепер вам переводити кошти.
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16.08.2024 16:59 Відповісти
Директор!
Не тільки в тебе є діти, які їсти хочуть!
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16.08.2024 16:59 Відповісти
але у нього дужі діти дуже хотять їсти

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16.08.2024 17:25 Відповісти
А зачем им срочно деньги если еще не определен тот кто будет выполнять работы?
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16.08.2024 17:03 Відповісти
Це перше. А друге, якщо і пепеховувати гроші на казначейські рахунки, а фактично в бюджет, дійсно необхідні правові підстави. Завтра прркурор зя тестікули підвісить і усі крикуни, хто верещить зараз, будуть верещати, що " директор лишив дітей лікарні". Тому що в одному бюджетному котлі цих грошей вже завтра нестане.
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16.08.2024 17:22 Відповісти
Кстати про правовые основания, фактически этими деньгами имеет право распоряжаться только фонд, а не министр или кто то другой. Нет никаких прав на эти деньги у директора больницы. Если фонд требует контроля куда будут деньги расходоваться , то понятно желание директора не иметь обязательств отчитываться перед фондом, а самостоятельно решать кому платить.
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16.08.2024 17:34 Відповісти
Складається враження, що і з одної і другої сторони хочуть пиндити. І зараз йде боротьба хто буде пиндити...
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16.08.2024 17:11 Відповісти
"не хоче"
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16.08.2024 17:18 Відповісти
Згадав дружину нашого Президента, яка так любила українців, що зібрала 300 мільйонів гривень (56 мільйонів доларів) для суперлікарні України, будують і досі, ні грошей, ні лікарні. 300 мільйонів це національна забава.
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16.08.2024 17:19 Відповісти
це котра із перших мі-лєдей ?
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16.08.2024 17:53 Відповісти
Дитяча Лікарня Майбутнього...
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16.08.2024 18:01 Відповісти
From US
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16.08.2024 18:34 Відповісти
А от брехати не треба.
Під час телемарафону благодійники ПООБІЦЯЛИ внести на реалізацію проекту "Дитяча лікарня майбутнього" 242 мільйони гривень , але РЕАЛЬНО внесли біля 100 мільйонів (привіт Пінчуку).

А от патякати "ні грошей , ні лікарні" не треба.
Всі знають , що є сайт "Дитяча лікарня майбутнього" , там є всі фінансові звіти.
13 перевірок було при Януковичу - перевіряли всі - МВС , СБУ , КРУ , ДПСУ , Генпрокуратура і Москаль. От ще й Ви можете перевірити.

Побудова нового корпусу на території Охматдиту - це повний дебілізм , бо це центр Києва , де за день проїздить сотні тисяч машин плюс навколо підприємства , і цим "повітрям" дихають діти.

Читаємо - "Катерина Ющенко розповіла, що сталося з "Дитячою лікарнею майбутнього" ,
Є сайт "Дитяча лікарня майбутнього" .
До речі , знаєте у скільки обійшлося будівництво і наповнення обладнанням нового корпусу Охматдиту ?
3,5 мільярди гривень.
Катерина Ющенко зібрала 100 мільйонів.
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16.08.2024 19:19 Відповісти
Так, збрехав, вибач, Катерина Ющенко за гроші українців побудувала клініку, але платну для людей як власний бізнес. І на скільки вона вже поимела українців ніхто вже не порахує.
"Собранные бывшей первой леди Екатериной Ющенко на строительство "Детской больницы будущего" деньги потратили на частную клинику.

Это выяснили журналисты программы "http://1plus1.ua/groshi/video/grandiozna-afera-simi-usenko-ta-povernenna-skandalnogo-ministra-utikaca-klimenka-grosi Гроші ".

Часть собранных фондом "Украина 3000" благотворительных средств пошла на строительство частной клиники "Ново" во Львове.

Ее основателем является фонд "Детская больница будущего". Председатель его попечительского совета - Екатерина Ющенко."
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16.08.2024 19:30 Відповісти
Ось це сподобалось:" Вембер запевнив, що фонд пропрацьовує альтернативні варіанти, як витратити зібрані кошти."
Можна витратити на купівлю Феррарі та вілли на Багамах.
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16.08.2024 17:20 Відповісти
.... вембер щось знає...
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16.08.2024 17:21 Відповісти
після того як вилізла правда про тендер це розумне рішення фонду
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16.08.2024 17:27 Відповісти
Чого в нас в більшості випадків однобоке висвітлення - шо про це каже благодіинии фонд?
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16.08.2024 17:54 Відповісти
а навіщо була прокладка у вигляді фонду, якщо є офіційна юридична особа лікарня з рахунками в банках
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16.08.2024 18:04 Відповісти
Думаю юридичні особливості контролю за грошима...

А як в реалі біс його знає. Ні одній стороні не вірю. Що керівництво лікарні мутне, що керівництво фонду
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16.08.2024 19:17 Відповісти
Корупція цвіте і пахне .
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16.08.2024 18:44 Відповісти
Якщо фонд "обирав" підрядника, зрозуміло що так просто гроші не віддадуть. Фонд вже норм. має від тримання такої суми на рахунках. Не факт, що передані кошти будуть теж витрачені коректно! Гнидник ***
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16.08.2024 18:52 Відповісти
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16.08.2024 19:07 Відповісти
мутна історія з цим Охматдитом. Скандал за скандалом. Цікаво чому
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16.08.2024 19:23 Відповісти
Не знаю, хто тут правий: фонд чи лікарня.

Але *б їх матір. Війна, знищена лікарня, загиблі та поранені...Ще один шрам на тілі України.

Але ж ні, пофіг: дєньгі, дєньгі давай , я тєбє гаварю (фраза з 12 стільців)
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16.08.2024 19:52 Відповісти
Чим би ця історія не закінчилась, весь хід подій вчергове показує наскільки зруйнована система управління в державі. І кожен день лише додає нових і нових свідчень
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16.08.2024 20:00 Відповісти
Генпрокурор костін підніми свою сраку з крісла і зроби свою роботу,а то розплодив в своєму офісі повно хабарництво,мудак.
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16.08.2024 20:13 Відповісти
Щури гризуться за "ласий шмат сиру"?!!!
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16.08.2024 20:30 Відповісти
Миль пардон, я не специалист, но выглядит маразматически: деньги благотворители перечисляют не больнице, а фонду, а фонд перечисляет на счёт больницы. И нахрена прокладка в виде фонда?
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17.08.2024 10:16 Відповісти
 
 