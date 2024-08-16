Благодійний фонд, який зібрав понад 300 млн після атаки на "Охматдит", не хоче переказувати кошти, – директор лікарні Жовнір
Директор "Охматдиту" Володимир Жовнір наголосив, що лікарня розглядає імовірність розірвати правовідносини з благодійним фондом, який отримував пожертви на відновлення лікарні після атаки 8 липня, але не хоче переказувати зібрані кошти на офіційні рахунки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав директор "Охматдиту" Володимир Жовнір у фейсбуці.
Жовнір повідомив, що реквізити фонду були оприлюднені на сторінках лікарні та її співробітників у соціальних мережах, у ЗМІ, а також на сайтах та сторінках ряду органів державної влади, громадських організацій та всіх небайдужих громадян, щоб усі охочі, зокрема міжнародні партнери, могли надсилати допомогу.
"До всіх наших публікацій і листів до спонсорів, починаючи з 8 липня, додавались реквізити й фонду, бо раніше ми завжди мали нормальну взаємодію", - написав очільник "Охматдиту".
"Той факт, що фонд містить у своїй назві ім'я НДСЛ "Охматдит", стало для благодійників додатковим підтвердженням того, що зібрані кошти будуть використані за призначенням і в жодному разі не підуть на цілі, не пов’язані з процесом відбудови. В результаті за кілька діб фондом було отримано рекордну суму. Й у нас не було жодних сумнівів щодо того, що ці кошти будуть використані на відновлення "Охматдиту". Подібне навіть не можливо було уявити… До сьогоднішнього дня", - зазначив Жовнір.
За словами директора лікарні, починаючи від перших публічних скандалів та прохання перерахувати гроші на відбудову лікарні з рахунку фонду на рахунок лікарні їхня комунікація з фондом почала погіршуватись.
"Зранку ми дізнались, що БО "Благодійний фонд "Охматдит – здорове дитинство", не планує переказувати кошти на рахунок НДСЛ "Охматдит". Тобто станом на 16 серпня 2024 року 378 млн грн залишаються на рахунку в БО "Благодійний фонд "Охматдит – здорове дитинство"", - написав Жовнір.
"Я в черговий раз, тепер публічно, вимагаю від фонду переказати кошти, отриманні на всі банківські та фінансові рахунки Благодійної організації "Благодійний фонд "Охматдит – здорове дитинство" у вигляді благодійної допомоги для відновлення зруйнованих будівель та матеріально-технічної бази НДСЛ "Охматдит" МОЗ України після ракетної атаки 08.07.2024 на Казначейський рахунок НДСЛ "Охматдит"", – додав керівник лікарні.
Жовнір заявив, що сьогодні лікарня розглядає імовірність розірвати правовідносини з фондом через те, що їхні дії є недобросовісними, а також імовірно шахрайськими.
Додамо, що 15 серпня на своїй сторінці у фейсбуці керівник благодійного фонду Євген Вембер заявив: "Виходить, що за усним розпорядженням міністра фонд має перерахувати 378 млн гривень - без належного правового механізму для цього та без чіткого цільового призначення. Тож, підсумую: ми чекаємо на правове розʼяснення щодо того, яким чином перерахувати кошти на казначейські рахунки лікарні і як саме здійснюватиметься контроль за їхнім використанням"
Вембер запевнив, що фонд пропрацьовує альтернативні варіанти, як витратити зібрані кошти.
Тендер на відбудову "Охматдиту"
Нагадаємо, що проєкт "Наші гроші" раніше опублікував матеріал, у якому йдеться, що переможцем тендеру на ремонт корпусу "Охматдиту" обрали компанію "Буд-технолоджі", чия пропозиція була третя за дорожнечею - 307 млн грн. Згодом під час брифінгу "Відбудова Охматдиту" очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що тендер на відбудову "Охматдиту" проведуть через ProZorro із залученням ревізійно-наглядової ради.
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2. При усій неповазі зо гофмаршала, ти троль, і той головний ваш, що зверху сидить, не із Зеленьського знушаєтеся, із українських дітей, яких ви вбили у лікарні, а тепер маєте звіряче бадання, ще із цього і знущатися.
стосовно ж фонду, то він НЕ хоче давати гроші корупціонерам !!!
вранці Прозоро - ввечері гроші
що НЕ зрозуміло ?
На, ще ти читай.
Це перше. А друге, якщо і перераховувати гроші на казначейські рахунки, а фактично в бюджет, дійсно необхідні правові підстави. Завтра прокурор за тестікули підвісить і усі крикуни, хто верещить зараз, будуть верещати, що " директор лишив дітей лікарні". Тому що в одному бюджетному котлі цих грошей вже завтра нестане
Преображенский: Нет, не возьму.
Вяземская: Но почему вы отказываетесь?
Преображенский: Не хочу. Вяземская: Вы не сочувствуете детям Германии?
Преображенский: Сочувствую.
Вяземская: А, полтинника жалко...
Преображенский: Нет. Вяземская: Так почему же?
Преображенский: Не хочу.
"Чесний Охмадіт"
сумно панове, бо кріси-корупціонери обнагліли вкрай !!!
"...
БО "Благодійний фонд "Охматдит" https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Quc3dDSovWEEDBJEQsKWkXHpjk84MYxnWJ2SZG9huyStygPVDUgFRUYpwYhPvYRwl&id=100086911074823 оголосив переможця тендера на ремонт корпусу столичної Національної дитячої спеціалізованої лікарні, пошкодженої https://www.5.ua/kyiv/u-peredmisti-kyieva-pratsiuie-ppo-klychko-330505.html російським ракетним обстрілом 8 липня . Як заявляє видання "https://nashigroshi.org/2024/08/01/skandal-na-vidbudovi-okhmatdytu-************-bez-poiasnen-obraly-firmu-z-otochennia-sluhy-narodu-za-307-mln-z-tsinamy-kh2/ Наші гроші ", конкурс виграла фірма із завищеними цінами.
Як https://www.facebook.com/ndslohmatdyt/posts/pfbid02WpR2DQJJUwuL23KDWpVFS5D8DH8mZGf5daw3XDqdFGk3DRmvFSeFf7jkDfcNfyLxl анонсувала НДСЛ "Охматдит", компанія-переможець "Буд-Технолоджі" оцінила вартість робіт у 307 млн грн (без ПДВ). Із 14 учасників тендера - це третя за вартістю пропозиція. Були учасники, які просили за відновлення шпиталю від 42 до 286 млн грн.
От представники фонду мабуть і не хочуть тепер вам переводити кошти.
Не тільки в тебе є діти, які їсти хочуть!
Під час телемарафону благодійники ПООБІЦЯЛИ внести на реалізацію проекту "Дитяча лікарня майбутнього" 242 мільйони гривень , але РЕАЛЬНО внесли біля 100 мільйонів (привіт Пінчуку).
А от патякати "ні грошей , ні лікарні" не треба.
Всі знають , що є сайт "Дитяча лікарня майбутнього" , там є всі фінансові звіти.
13 перевірок було при Януковичу - перевіряли всі - МВС , СБУ , КРУ , ДПСУ , Генпрокуратура і Москаль. От ще й Ви можете перевірити.
Побудова нового корпусу на території Охматдиту - це повний дебілізм , бо це центр Києва , де за день проїздить сотні тисяч машин плюс навколо підприємства , і цим "повітрям" дихають діти.
Читаємо - "Катерина Ющенко розповіла, що сталося з "Дитячою лікарнею майбутнього" ,
Є сайт "Дитяча лікарня майбутнього" .
До речі , знаєте у скільки обійшлося будівництво і наповнення обладнанням нового корпусу Охматдиту ?
3,5 мільярди гривень.
Катерина Ющенко зібрала 100 мільйонів.
"Собранные бывшей первой леди Екатериной Ющенко на строительство "Детской больницы будущего" деньги потратили на частную клинику.
Это выяснили журналисты программы "http://1plus1.ua/groshi/video/grandiozna-afera-simi-usenko-ta-povernenna-skandalnogo-ministra-utikaca-klimenka-grosi Гроші ".
Часть собранных фондом "Украина 3000" благотворительных средств пошла на строительство частной клиники "Ново" во Львове.
Ее основателем является фонд "Детская больница будущего". Председатель его попечительского совета - Екатерина Ющенко."
Можна витратити на купівлю Феррарі та вілли на Багамах.
А як в реалі біс його знає. Ні одній стороні не вірю. Що керівництво лікарні мутне, що керівництво фонду
Але *б їх матір. Війна, знищена лікарня, загиблі та поранені...Ще один шрам на тілі України.
Але ж ні, пофіг: дєньгі, дєньгі давай , я тєбє гаварю (фраза з 12 стільців)