Благодійний фонд, який зібрав понад 300 млн після атаки на "Охматдит", не хоче переказувати кошти, – директор лікарні Жовнір

Директор "Охматдиту" Володимир Жовнір наголосив, що лікарня розглядає імовірність розірвати правовідносини з благодійним фондом, який отримував пожертви на відновлення лікарні після атаки 8 липня, але не хоче переказувати зібрані кошти на офіційні рахунки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав директор "Охматдиту" Володимир Жовнір у фейсбуці.

Жовнір повідомив, що реквізити фонду були оприлюднені на сторінках лікарні та її співробітників у соціальних мережах, у ЗМІ, а також на сайтах та сторінках ряду органів державної влади, громадських організацій та всіх небайдужих громадян, щоб усі охочі, зокрема міжнародні партнери, могли надсилати допомогу.

"До всіх наших публікацій і листів до спонсорів, починаючи з 8 липня, додавались реквізити й фонду, бо раніше ми завжди мали нормальну взаємодію", - написав очільник "Охматдиту".

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"Той факт, що фонд містить у своїй назві ім'я НДСЛ "Охматдит", стало для благодійників додатковим підтвердженням того, що зібрані кошти будуть використані за призначенням і в жодному разі не підуть на цілі, не пов’язані з процесом відбудови. В результаті за кілька діб фондом було отримано рекордну суму. Й у нас не було жодних сумнівів щодо того, що ці кошти будуть використані на відновлення "Охматдиту". Подібне навіть не можливо було уявити… До сьогоднішнього дня", - зазначив Жовнір.

За словами директора лікарні, починаючи від перших публічних скандалів та прохання перерахувати гроші на відбудову лікарні з рахунку фонду на рахунок лікарні їхня комунікація з фондом почала погіршуватись.

"Зранку ми дізнались, що БО "Благодійний фонд "Охматдит – здорове дитинство", не планує переказувати кошти на рахунок НДСЛ "Охматдит". Тобто станом на 16 серпня 2024 року 378 млн грн залишаються на рахунку в БО "Благодійний фонд "Охматдит – здорове дитинство"", - написав Жовнір.

"Я в черговий раз, тепер публічно, вимагаю від фонду переказати кошти, отриманні на всі банківські та фінансові рахунки Благодійної організації "Благодійний фонд "Охматдит – здорове дитинство" у вигляді благодійної допомоги для відновлення зруйнованих будівель та матеріально-технічної бази НДСЛ "Охматдит" МОЗ України після ракетної атаки 08.07.2024 на Казначейський рахунок НДСЛ "Охматдит"", – додав керівник лікарні.

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Жовнір заявив, що сьогодні лікарня розглядає імовірність розірвати правовідносини з фондом через те, що їхні дії є недобросовісними, а також імовірно шахрайськими.

Додамо, що 15 серпня на своїй сторінці у фейсбуці керівник благодійного фонду Євген Вембер заявив: "Виходить, що за усним розпорядженням міністра фонд має перерахувати 378 млн гривень - без належного правового механізму для цього та без чіткого цільового призначення. Тож, підсумую: ми чекаємо на правове розʼяснення щодо того, яким чином перерахувати кошти на казначейські рахунки лікарні і як саме здійснюватиметься контроль за їхнім використанням"

Вембер запевнив, що фонд пропрацьовує альтернативні варіанти, як витратити зібрані кошти.

Тендер на відбудову "Охматдиту"

Нагадаємо, що проєкт "Наші гроші" раніше опублікував матеріал, у якому йдеться, що переможцем тендеру на ремонт корпусу "Охматдиту" обрали компанію "Буд-технолоджі", чия пропозиція була третя за дорожнечею - 307 млн грн. Згодом під час брифінгу "Відбудова Охматдиту" очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що тендер на відбудову "Охматдиту" проведуть через ProZorro із залученням ревізійно-наглядової ради.