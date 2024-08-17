Гендиректор "Охматдета" Жовнир отстранен от выполнения обязанностей до завершения проверок, - Ляшко

Генеральный директор Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" Владимир Жовнир отстранен от исполнения обязанностей после скандала с благотворительным фондом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

"Генеральный директор НДСБ "Охматдет" Владимир Жовнир отстранен от исполнения обязанностей до завершения проверок Национальной полицией Украины, другими правоохранительными органами и комиссией Минздрава", - написал Ляшко.

Глава Минздрава отметил, что факты, связанные с восстановлением зданий Охматдета и действиями Благотворительной организации "Благотворительный фонд "Охматдет" - здоровое детство" изучаются Нацполицией. Также аналитическую работу проводит НАБУ, кроме этого, продолжается внутренняя проверка Минздрава.

"Все обстоятельства должны быть установлены. Все виновные должны быть наказаны. Больница должна быть отстроена. Все должно происходить четко, прозрачно, быстро и в соответствии с законодательством", - подчеркнул Ляшко.

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Ляшко отметил, что 16.08 он получил первые результаты проведения проверки комиссии Минздрава. К сожалению, есть случаи искажения ключевой информации, которая подается официально ему, в СМИ и содержится в документах, и со стороны руководства больницы, и со стороны Фонда.

Факты, которые известны по состоянию на сегодня, говорят о следующем.

К оценке предоставленных во время проведения тендера конкурсных предложений были привлечены два рабочих органа: рабочая группа Охматдета, утвержденная приказом генерального директора Охматдета № 142 от 18.07.2024, и общее собрание Фонда.

25 июля на очередном заседании Рабочей группы Охматдета участники приняли решение о необходимости запросить дополнительную информацию у Фонда о компаниях-участниках.

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Решения от имени Благотворительной организации "Благотворительный фонд "Охматдет" - здоровое детство", зафиксированные в протоколах, принимались на общем собрании участников:

Юрий Горбунов

Соломия Витвицкая

Елена Примак

Евгений Вембер

Светлана Розборская

31 июля решением общего собрания Фонда предоставлена рекомендация Охматдету о заключении договора на выполнение ремонтных работ поврежденного современного корпуса больницы с уже известной компанией, что зафиксировано в протоколе.

Решение объявить компанию победителем тендера принял генеральный директор "Охматдета" Владимир Жовнир, о чем была проинформирована общественность на официальной странице больницы.

При этом, согласно информации, которая стала известна в ходе проведения проверки Минздрава, соответствующие рекомендации о финальном выборе победителя от Рабочей группы именно Охматдета получены не были. Почему? Этот вопрос остается открытым и будет исследован компетентными органами.

Отдельно замечу, что собирать средства именно на счет Фонда после атаки на Охматдет 8 июля предложил директор больницы, ссылаясь на успешный опыт сотрудничества.

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"Все дальнейшие процессы восстановления Охматдета будут происходить под наблюдением Совета по восстановлению, куда уже вошли представители международных организаций и компаний, которые осуществили самые большие пожертвования. Сегодня состоится заседание для отбора 7 участников из числа представителей общественности, то есть Совет в составе 15 человек будет окончательно сформирован", - заверил Ляшко.

Ляшко пригласил Совет по восстановлению собраться 19 августа для рассмотрения поэтапного плана восстановления "Охматдета" и также пригласил на встречу участников Общего собрания Фонда.

Скандал с благотворительным фондом "Охматдета"

Ранее директор "Охматдета" Владимир Жовнир заявил, что благотворительный фонд "Охматдет - здоровое детство" не планирует переводить на счет больницы 378 миллионов гривен, собранных после атаки 8 июля.

В благотворительной организации заявили, что 15 августа состоялось общее собрание участников организации по этому вопросу. В фонде добавили, что готовы оплатить "любую насущную потребность больницы": медицинское оборудование или восстановление зданий, поврежденных в результате российской атаки. При этом там отметили, что "за все время не получили от больницы Охматдет ни одного письма о любой подобной целевой потребности".