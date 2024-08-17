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Гендиректор "Охматдета" Жовнир отстранен от выполнения обязанностей до завершения проверок, - Ляшко

охматдет,жовнир

Генеральный директор Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" Владимир Жовнир отстранен от исполнения обязанностей после скандала с благотворительным фондом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

"Генеральный директор НДСБ "Охматдет" Владимир Жовнир отстранен от исполнения обязанностей до завершения проверок Национальной полицией Украины, другими правоохранительными органами и комиссией Минздрава", - написал Ляшко.

Глава Минздрава отметил, что факты, связанные с восстановлением зданий Охматдета и действиями Благотворительной организации "Благотворительный фонд "Охматдет" - здоровое детство" изучаются Нацполицией. Также аналитическую работу проводит НАБУ, кроме этого, продолжается внутренняя проверка Минздрава.

"Все обстоятельства должны быть установлены. Все виновные должны быть наказаны. Больница должна быть отстроена. Все должно происходить четко, прозрачно, быстро и в соответствии с законодательством", - подчеркнул Ляшко.

Также читайте: Благотворительный фонд "Охматдет" отказывается отдавать собранные деньги больнице и зовет в наблюдательный совет Елену Зеленскую

Ляшко отметил, что 16.08 он получил первые результаты проведения проверки комиссии Минздрава. К сожалению, есть случаи искажения ключевой информации, которая подается официально ему, в СМИ и содержится в документах, и со стороны руководства больницы, и со стороны Фонда.

Факты, которые известны по состоянию на сегодня, говорят о следующем.

К оценке предоставленных во время проведения тендера конкурсных предложений были привлечены два рабочих органа: рабочая группа Охматдета, утвержденная приказом генерального директора Охматдета № 142 от 18.07.2024, и общее собрание Фонда.

25 июля на очередном заседании Рабочей группы Охматдета участники приняли решение о необходимости запросить дополнительную информацию у Фонда о компаниях-участниках.

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Решения от имени Благотворительной организации "Благотворительный фонд "Охматдет" - здоровое детство", зафиксированные в протоколах, принимались на общем собрании участников:

▪️ Юрий Горбунов

▪️ Соломия Витвицкая

▪️ Елена Примак

▪️ Евгений Вембер

▪️ Светлана Розборская

31 июля решением общего собрания Фонда предоставлена рекомендация Охматдету о заключении договора на выполнение ремонтных работ поврежденного современного корпуса больницы с уже известной компанией, что зафиксировано в протоколе.

Решение объявить компанию победителем тендера принял генеральный директор "Охматдета" Владимир Жовнир, о чем была проинформирована общественность на официальной странице больницы.

При этом, согласно информации, которая стала известна в ходе проведения проверки Минздрава, соответствующие рекомендации о финальном выборе победителя от Рабочей группы именно Охматдета получены не были. Почему? Этот вопрос остается открытым и будет исследован компетентными органами.

Отдельно замечу, что собирать средства именно на счет Фонда после атаки на Охматдет 8 июля предложил директор больницы, ссылаясь на успешный опыт сотрудничества.

Также читайте: Предыдущий тендер на восстановление "Охматдета" будет отменен, а новый проведут через ProZorro, - Ляшко. ВИДЕО

"Все дальнейшие процессы восстановления Охматдета будут происходить под наблюдением Совета по восстановлению, куда уже вошли представители международных организаций и компаний, которые осуществили самые большие пожертвования. Сегодня состоится заседание для отбора 7 участников из числа представителей общественности, то есть Совет в составе 15 человек будет окончательно сформирован", - заверил Ляшко.

Ляшко пригласил Совет по восстановлению собраться 19 августа для рассмотрения поэтапного плана восстановления "Охматдета" и также пригласил на встречу участников Общего собрания Фонда.

Скандал с благотворительным фондом "Охматдета"

Ранее директор "Охматдета" Владимир Жовнир заявил, что благотворительный фонд "Охматдет - здоровое детство" не планирует переводить на счет больницы 378 миллионов гривен, собранных после атаки 8 июля.

В благотворительной организации заявили, что 15 августа состоялось общее собрание участников организации по этому вопросу. В фонде добавили, что готовы оплатить "любую насущную потребность больницы": медицинское оборудование или восстановление зданий, поврежденных в результате российской атаки. При этом там отметили, что "за все время не получили от больницы Охматдет ни одного письма о любой подобной целевой потребности".

Автор: 

ОХМАТДЕТ (243) Ляшко Виктор (1364) Владимир Жовнир (3) восстановление (210)


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Топ комментарии
+16
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17.08.2024 14:07
+10
Та ще цікаво - хто такі ті "учасники", загальні збори яких проводились. Наглядова рада? Ревізійна комісія? Які повноваження? Без статутних документів фіг поймеш. Мутняк, короч.
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17.08.2024 14:00
+10
Рішення від імені Благодійної організації "Благодійний фонд "Охматдит" - здорове дитинство", зафіксовані у протоколах, приймалися на загальних зборах учасників:

Юрій Горбунов Джерело:

подальші коменти неважливі якщо це ботоксне риговське чмо заввітилось десь де є гроші
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17.08.2024 14:05
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Правила форума Совет форумчан
скотина не хочет делится
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17.08.2024 13:54 Ответить
Та ще цікаво - хто такі ті "учасники", загальні збори яких проводились. Наглядова рада? Ревізійна комісія? Які повноваження? Без статутних документів фіг поймеш. Мутняк, короч.
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17.08.2024 14:00 Ответить
А мародера Ляшка коли повішать?
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17.08.2024 14:02 Ответить
Гендиректора "Охматдиту" Жовніра відсторонено від виконання обов'язків
...та віддано в жовніри...
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17.08.2024 14:03 Ответить
Рішення від імені Благодійної організації "Благодійний фонд "Охматдит" - здорове дитинство", зафіксовані у протоколах, приймалися на загальних зборах учасників:

Юрій Горбунов Джерело:

подальші коменти неважливі якщо це ботоксне риговське чмо заввітилось десь де є гроші
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17.08.2024 14:05 Ответить
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17.08.2024 14:07 Ответить
Ти якийсь дивний. Спочатку потрібно визначити хто перша постать, хто друга. Усі кажуть, що завгосп перша. Потім знайти того, хто прийме рішення і дасть команду.
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17.08.2024 14:13 Ответить
Страна грез🤣, причем всех все устраивает. Ноль протестов, вообще всем насрать
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17.08.2024 14:21 Ответить
НЕ НА ЧАСІ, бо ***** нападе.
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17.08.2024 14:26 Ответить
Ну що скажеш-сволото ця мразота та страшно те, що нiчого не боiться....🥺 😠
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17.08.2024 19:04 Ответить
Ніби той Ляшко посередині і у білому костюмі.
Директор Охмадиту з Ляшом поділився би, аби усе пройшло шито-крито.
І не тільки з Ляшком. Інакше не буває...
Такі дУрні, що вже й вкрасти не здатні, аби у лайно не вляпатися.
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17.08.2024 14:08 Ответить
не дає гроші вкрасти?
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17.08.2024 14:08 Ответить
мне сразу было ясно что это жабо-гадикинг. Ну какой такой Фонд будет принимать решения без директора больницы? Ну какой такой директор больницы не будет пытаться намутить через Фонд?
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17.08.2024 14:10 Ответить
Мутняки
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17.08.2024 14:13 Ответить
Вас всех в тюрягу посадить нужно за распил бабла на детях, твари вместе с опой и со всем кодлом которое это пыталось провернуть. А потом полудурки удивляются че им деньги напрямую не дают
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17.08.2024 14:19 Ответить
Тут меньше ніж за мільярд від посади відсторонили, а Резнікова за 40 мільярдів не відсторонили. Відсторонити тільки тоді, коли вкраїнчики із спілки "НЕНАЧАСІ" випадково із італійських ЗМІ дізналися, що Резніков за 40 млн долларів купив італійські САУ, які нам подарували італійці.
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17.08.2024 14:22 Ответить
Це те що я писав учора. Йде боротьба хто буде керувати дерибанити
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17.08.2024 14:24 Ответить
Боюсь що вже немає чого дерібанити, вже все спижж..., ой освоєно
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17.08.2024 14:44 Ответить
Дивно. Дивно. Дуже дивно. І ракета прилетіла як раз коли всі були на місцях, і гроші зникли як їх і не було, і директор - Жовнір наче не при чому. Як тут все заплутано, замучено. А грошики, тю-тю!!
А може ракета - його рук справа?
Не перевіряли на причетність до зв'язків з руснявською агентурою?
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17.08.2024 14:47 Ответить
Що перевіряти ? Читайте мій комент нижче , там все .
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17.08.2024 15:05 Ответить
Увага !! Засновниками БО " ОХМАТДИТ - ЗДОРОВЕ ДИТИНСТВО " помийка Г +Г --Горбунов , Вітвіцька ,Вембер . Тут тиць---https://edrpou.ubki.ua/ua/44751319 Тобто істоти бєні коломойского , зелі . Але відсторонили не їх , а головного лікаря . І перевіряють не їх , а чомусь Жовніра . У нас буде нова кримінальна справа , до Червінського в пару ?
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17.08.2024 15:04 Ответить
Професіонали у відбудові з ведучих, продюсерів, директорів, навряд чи зможуть, щось відбудувати, але можуть красиво розказати і зняти фото/відео. Врешті ж головне подати, а не приготувати, гроші ваші - подача наша.
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17.08.2024 15:05 Ответить
І половину коштів вкрасти , і їм нічогісенько не буде , бо вони істоти Зе і Ко. як резніков
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17.08.2024 15:07 Ответить
В схематозі, який неможливо намутити без прикриття на державному рівні, знайшли крайнього на нижчій ланці.
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17.08.2024 15:07 Ответить
це директор охматдиту на нижній ланці?
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17.08.2024 17:18 Ответить
Ти впевнений, що він на вершині, і крав з персоналом?
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17.08.2024 17:37 Ответить
це аж ніяк не "нижня ланка". Дай Бог кожному бути директором такої "нижньої ланки"
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17.08.2024 17:53 Ответить
Занадто нахабний та жадібний, навіть на розсуд зе-шобли!
Та й ділитися ні з ким не бажав.
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17.08.2024 15:07 Ответить
ще пару слів про корупцію:
"https://argumentua.com/novini/sbu-imitue-trimannya-kolomoiskogo-pid-vartoyu-starshii-partner-zelenskogo-vidgulyav-na-vesill Коломойський у 2021 році відгуляв на весіллі судді Барсук, яка раніше ухвалювала рішення у його справах (ОНОВЛЕНО, зі скрінами) "

Про це (вчора) Цензор.НЕТ із посиланням на джерела:



Через декілька хвилин Цензор.НЕТ "зніс" це повідомлення, але його встигло передивитися 16030 глядачів.
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17.08.2024 16:21 Ответить
Якби люди знали, що в " акціонерах" благодійного фонду сидять фкнти із обойми Коломойсько- Зеленьськго Кварталу, клоун Горбунов, що вибив собі гроші на комедію про " хохлів", переклаленої із россеріалу і потаскуха Вітвіцька...
Це що, в Україні немає жодного правозахисника, що має репутацію, що Зеленьсьй всадив туди своїх посіпак?
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17.08.2024 23:18 Ответить
 
 