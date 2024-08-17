Гендиректора "Охматдиту" Жовніра відсторонено від виконання обов’язків до завершення перевірок, - Ляшко

Генерального директора Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" Володимира Жовніра відсторонено від виконання обов'язків після скандалу з благодійним фондом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко.

"Генеральний директор НДСЛ "Охматдит" Володимир Жовнір відсторонений від виконання обов’язків до завершення перевірок Національною поліцією України, іншими правоохоронними органами та комісією МОЗ", - написав Ляшко.

Очільник МОЗ зазначив, що факти, пов'язані з відновленням будівель Охматдиту та діями Благодійної організації "Благодійний фонд "Охматдит" - здорове дитинство" вивчаються Нацполіцією. Також аналітичну роботу проводить НАБУ, крім цього, триває внутрішня перевірка МОЗ.

"Всі обставини мають бути встановлені. Всі винні мають бути покарані. Лікарня має бути відбудована. Все має відбуватися чітко, прозоро, швидко і відповідно до законодавства", - наголосив Ляшко.

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Ляшко зазначив, що 16.08 він отримав перші результати проведення перевірки комісії МОЗ. На жаль, є випадки викривлення ключової інформації, яка подається офіційно йому, у ЗМІ та міститься в документах, і зі сторони керівництва лікарні, і зі сторони Фонду.

Факти, які відомі станом на сьогодні, говорять про таке.

До оцінки наданих під час проведення тендеру конкурсних пропозицій було залучено два робочі органи: робоча група Охматдиту, затверджена наказом генерального директора Охматдиту № 142 від 18.07.2024, та загальні збори Фонду.

25 липня на черговому засіданні Робочої групи Охматдиту учасники ухвалили рішення про необхідність запросити додаткову інформацію у Фонду про компанії-учасники.

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Рішення від імені Благодійної організації "Благодійний фонд "Охматдит" - здорове дитинство", зафіксовані у протоколах, приймалися на загальних зборах учасників:

Юрій Горбунов

Соломія Вітвіцька

Олена Примак

Євген Вембер

Світлана Розборська

31 липня рішенням загальних зборів Фонду надано рекомендацію Охматдиту щодо укладення договору на виконання ремонтних робіт пошкодженого сучасного корпусу лікарні з вже відомою компанією, що зафіксовано у протоколі.

Рішення оголосити компанію переможцем тендеру прийняв генеральний директор "Охматдиту" Володимир Жовнір, про що було поінформовано громадськість на офіційній сторінці лікарні.

При цьому, згідно з інформацією, яка стала відома в ході проведення перевірки МОЗ, відповідні рекомендації про фінальний вибір переможця від Робочої групи саме Охматдиту отримані не були. Чому? Це питання залишається відкритим і буде досліджене компетентними органами.

Окремо зауважу, що збирати кошти саме на рахунок Фонду після атаки на Охматдит 8 липня запропонував директор лікарні, посилаючись на успішний досвід співпраці.

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"Усі подальші процеси відновлення Охматдиту будуть відбуватися під наглядом Ради з відновлення, куди вже увійшли представники міжнародних організацій та компаній, які здійснили найбільші пожертви. Сьогодні відбудеться засідання для відбору 7 учасників з числа представників громадськості, тобто Рада у складі 15 осіб буде остаточно сформована", - запевнив Ляшко.

Ляшко запросив Раду з відновлення зібратися 19 серпня для розгляду поетапного плану відновлення "Охматдиту" і також запросив на зустріч учасників Загальних зборів Фонду.

Скандал з благодійним фондом "Охматдиту"

Раніше директор "Охматдиту" Володимир Жовнір заявив, що благодійний фонд "Охматдит — здорове дитинство" не планує переказувати кошти на рахунок лікарні 378 мільйонів гривень, зібраних після атаки 8 липня.

У благодійній організації заявили, що 15 серпня відбулися загальні збори учасників організації з цього питання. У фонді додали, що готові оплатити "будь-яку нагальну потребу лікарні": медичне обладнання або відновлення будівель, пошкоджених унаслідок російської атаки. При цьому там зазначили, що "за весь час не отримали від лікарні Охматдит жодного листа про будь-яку подібну цільову потребу".