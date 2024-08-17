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Новини
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Гендиректора "Охматдиту" Жовніра відсторонено від виконання обов’язків до завершення перевірок, - Ляшко

охматдет,жовнир

Генерального директора Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" Володимира Жовніра відсторонено від виконання обов'язків після скандалу з благодійним фондом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко.

"Генеральний директор НДСЛ "Охматдит" Володимир Жовнір відсторонений від виконання обов’язків до завершення перевірок Національною поліцією України, іншими правоохоронними органами та комісією МОЗ", - написав Ляшко.

Очільник МОЗ зазначив, що факти, пов'язані з відновленням будівель Охматдиту та діями Благодійної організації "Благодійний фонд "Охматдит" - здорове дитинство" вивчаються Нацполіцією. Також аналітичну роботу проводить НАБУ, крім цього, триває внутрішня перевірка МОЗ.

"Всі обставини мають бути встановлені. Всі винні мають бути покарані. Лікарня має бути відбудована. Все має відбуватися чітко, прозоро, швидко і відповідно до законодавства", - наголосив Ляшко.

Також читайте: Благодійний фонд "Охматдит" відмовляється віддавати зібрані гроші лікарні і кличе у наглядову раду Олену Зеленську

Ляшко зазначив, що 16.08 він отримав перші результати проведення перевірки комісії МОЗ. На жаль, є випадки викривлення ключової інформації, яка подається офіційно йому, у ЗМІ та міститься в документах, і зі сторони керівництва лікарні, і зі сторони Фонду.

Факти, які відомі станом на сьогодні, говорять про таке.

До оцінки наданих під час проведення тендеру конкурсних пропозицій було залучено два робочі органи: робоча група Охматдиту, затверджена наказом генерального директора Охматдиту № 142 від 18.07.2024, та загальні збори Фонду.

25 липня на черговому засіданні Робочої групи Охматдиту учасники ухвалили рішення про необхідність запросити додаткову інформацію у Фонду про компанії-учасники.

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Рішення від імені Благодійної організації "Благодійний фонд "Охматдит" - здорове дитинство", зафіксовані у протоколах, приймалися на загальних зборах учасників:

▪️ Юрій Горбунов

▪️ Соломія Вітвіцька

▪️ Олена Примак

▪️ Євген Вембер

▪️ Світлана Розборська

31 липня рішенням загальних зборів Фонду надано рекомендацію Охматдиту щодо укладення договору на виконання ремонтних робіт пошкодженого сучасного корпусу лікарні з вже відомою компанією, що зафіксовано у протоколі.

Рішення оголосити компанію переможцем тендеру прийняв генеральний директор "Охматдиту" Володимир Жовнір, про що було поінформовано громадськість на офіційній сторінці лікарні.

При цьому, згідно з інформацією, яка стала відома в ході проведення перевірки МОЗ, відповідні рекомендації про фінальний вибір переможця від Робочої групи саме Охматдиту отримані не були. Чому? Це питання залишається відкритим і буде досліджене компетентними органами.

Окремо зауважу, що збирати кошти саме на рахунок Фонду після атаки на Охматдит 8 липня запропонував директор лікарні, посилаючись на успішний досвід співпраці.

Також читайте: Попередній тендер на відновлення "Охматдиту" буде скасовано, а новий проведуть через ProZorro, - Ляшко. ВIДЕО

"Усі подальші процеси відновлення Охматдиту будуть відбуватися під наглядом Ради з відновлення, куди вже увійшли представники міжнародних організацій та компаній, які здійснили найбільші пожертви. Сьогодні відбудеться засідання для відбору 7 учасників з числа представників громадськості, тобто Рада у складі 15 осіб буде остаточно сформована", - запевнив Ляшко.

Ляшко запросив Раду з відновлення зібратися 19 серпня для розгляду поетапного плану відновлення "Охматдиту" і також запросив на зустріч учасників Загальних зборів Фонду.

Скандал з благодійним фондом "Охматдиту"

Раніше директор "Охматдиту" Володимир Жовнір заявив, що благодійний фонд "Охматдит — здорове дитинство" не планує переказувати кошти на рахунок лікарні 378 мільйонів гривень, зібраних  після атаки 8 липня.

У благодійній організації заявили, що 15 серпня відбулися загальні збори учасників організації з цього питання. У фонді додали, що готові оплатити "будь-яку нагальну потребу лікарні": медичне обладнання або відновлення будівель, пошкоджених унаслідок російської атаки. При цьому там зазначили, що "за весь час не отримали від лікарні Охматдит жодного листа про будь-яку подібну цільову потребу".

Автор: 

Охматдит (245) Ляшко Віктор (1512) Володимир Жовнір (3) відбудова (354)


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Топ коментарі
+16
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17.08.2024 14:07
+10
Та ще цікаво - хто такі ті "учасники", загальні збори яких проводились. Наглядова рада? Ревізійна комісія? Які повноваження? Без статутних документів фіг поймеш. Мутняк, короч.
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17.08.2024 14:00
+10
Рішення від імені Благодійної організації "Благодійний фонд "Охматдит" - здорове дитинство", зафіксовані у протоколах, приймалися на загальних зборах учасників:

Юрій Горбунов Джерело:

подальші коменти неважливі якщо це ботоксне риговське чмо заввітилось десь де є гроші
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17.08.2024 14:05
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скотина не хочет делится
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17.08.2024 13:54 Відповісти
Та ще цікаво - хто такі ті "учасники", загальні збори яких проводились. Наглядова рада? Ревізійна комісія? Які повноваження? Без статутних документів фіг поймеш. Мутняк, короч.
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17.08.2024 14:00 Відповісти
А мародера Ляшка коли повішать?
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17.08.2024 14:02 Відповісти
Гендиректора "Охматдиту" Жовніра відсторонено від виконання обов'язків
...та віддано в жовніри...
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17.08.2024 14:03 Відповісти
Рішення від імені Благодійної організації "Благодійний фонд "Охматдит" - здорове дитинство", зафіксовані у протоколах, приймалися на загальних зборах учасників:

Юрій Горбунов Джерело:

подальші коменти неважливі якщо це ботоксне риговське чмо заввітилось десь де є гроші
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17.08.2024 14:05 Відповісти
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17.08.2024 14:07 Відповісти
Ти якийсь дивний. Спочатку потрібно визначити хто перша постать, хто друга. Усі кажуть, що завгосп перша. Потім знайти того, хто прийме рішення і дасть команду.
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17.08.2024 14:13 Відповісти
Страна грез🤣, причем всех все устраивает. Ноль протестов, вообще всем насрать
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17.08.2024 14:21 Відповісти
НЕ НА ЧАСІ, бо ***** нападе.
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17.08.2024 14:26 Відповісти
Ну що скажеш-сволото ця мразота та страшно те, що нiчого не боiться....🥺 😠
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17.08.2024 19:04 Відповісти
Ніби той Ляшко посередині і у білому костюмі.
Директор Охмадиту з Ляшом поділився би, аби усе пройшло шито-крито.
І не тільки з Ляшком. Інакше не буває...
Такі дУрні, що вже й вкрасти не здатні, аби у лайно не вляпатися.
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17.08.2024 14:08 Відповісти
не дає гроші вкрасти?
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17.08.2024 14:08 Відповісти
мне сразу было ясно что это жабо-гадикинг. Ну какой такой Фонд будет принимать решения без директора больницы? Ну какой такой директор больницы не будет пытаться намутить через Фонд?
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17.08.2024 14:10 Відповісти
Мутняки
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17.08.2024 14:13 Відповісти
Вас всех в тюрягу посадить нужно за распил бабла на детях, твари вместе с опой и со всем кодлом которое это пыталось провернуть. А потом полудурки удивляются че им деньги напрямую не дают
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17.08.2024 14:19 Відповісти
Тут меньше ніж за мільярд від посади відсторонили, а Резнікова за 40 мільярдів не відсторонили. Відсторонити тільки тоді, коли вкраїнчики із спілки "НЕНАЧАСІ" випадково із італійських ЗМІ дізналися, що Резніков за 40 млн долларів купив італійські САУ, які нам подарували італійці.
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17.08.2024 14:22 Відповісти
Це те що я писав учора. Йде боротьба хто буде керувати дерибанити
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17.08.2024 14:24 Відповісти
Боюсь що вже немає чого дерібанити, вже все спижж..., ой освоєно
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17.08.2024 14:44 Відповісти
Дивно. Дивно. Дуже дивно. І ракета прилетіла як раз коли всі були на місцях, і гроші зникли як їх і не було, і директор - Жовнір наче не при чому. Як тут все заплутано, замучено. А грошики, тю-тю!!
А може ракета - його рук справа?
Не перевіряли на причетність до зв'язків з руснявською агентурою?
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17.08.2024 14:47 Відповісти
Що перевіряти ? Читайте мій комент нижче , там все .
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17.08.2024 15:05 Відповісти
Увага !! Засновниками БО " ОХМАТДИТ - ЗДОРОВЕ ДИТИНСТВО " помийка Г +Г --Горбунов , Вітвіцька ,Вембер . Тут тиць---https://edrpou.ubki.ua/ua/44751319 Тобто істоти бєні коломойского , зелі . Але відсторонили не їх , а головного лікаря . І перевіряють не їх , а чомусь Жовніра . У нас буде нова кримінальна справа , до Червінського в пару ?
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17.08.2024 15:04 Відповісти
Професіонали у відбудові з ведучих, продюсерів, директорів, навряд чи зможуть, щось відбудувати, але можуть красиво розказати і зняти фото/відео. Врешті ж головне подати, а не приготувати, гроші ваші - подача наша.
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17.08.2024 15:05 Відповісти
І половину коштів вкрасти , і їм нічогісенько не буде , бо вони істоти Зе і Ко. як резніков
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17.08.2024 15:07 Відповісти
В схематозі, який неможливо намутити без прикриття на державному рівні, знайшли крайнього на нижчій ланці.
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17.08.2024 15:07 Відповісти
це директор охматдиту на нижній ланці?
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17.08.2024 17:18 Відповісти
Ти впевнений, що він на вершині, і крав з персоналом?
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17.08.2024 17:37 Відповісти
це аж ніяк не "нижня ланка". Дай Бог кожному бути директором такої "нижньої ланки"
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17.08.2024 17:53 Відповісти
Занадто нахабний та жадібний, навіть на розсуд зе-шобли!
Та й ділитися ні з ким не бажав.
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17.08.2024 15:07 Відповісти
ще пару слів про корупцію:
"https://argumentua.com/novini/sbu-imitue-trimannya-kolomoiskogo-pid-vartoyu-starshii-partner-zelenskogo-vidgulyav-na-vesill Коломойський у 2021 році відгуляв на весіллі судді Барсук, яка раніше ухвалювала рішення у його справах (ОНОВЛЕНО, зі скрінами) "

Про це (вчора) Цензор.НЕТ із посиланням на джерела:



Через декілька хвилин Цензор.НЕТ "зніс" це повідомлення, але його встигло передивитися 16030 глядачів.
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17.08.2024 16:21 Відповісти
Якби люди знали, що в " акціонерах" благодійного фонду сидять фкнти із обойми Коломойсько- Зеленьськго Кварталу, клоун Горбунов, що вибив собі гроші на комедію про " хохлів", переклаленої із россеріалу і потаскуха Вітвіцька...
Це що, в Україні немає жодного правозахисника, що має репутацію, що Зеленьсьй всадив туди своїх посіпак?
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17.08.2024 23:18 Відповісти
 
 