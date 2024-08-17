Ляшко призначив Олександра Уріна виконувачем обов’язків гендиректора "Охматдиту"
У суботу, 17 серпня, після наради із завідувачами відділень "Охматдиту" міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко призначив виконувача обов'язків генерального директора лікарні. Ним став завідувач відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій Олександр Урін.
Про відповідне рішення Ляшко повідомив у соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Міністр зазначив, що імідж та репутація лікарні "Охматдит" будувалися роками завдяки тисячам неймовірних історій та врятованих життів.
"Ім'я "Охматдит" стало брендом української медицини. Маємо зберегти ці здобутки та розвивати далі на благо наших маленьких пацієнтів. Тому на цьому етапі для мене було дуже важливо тимчасово довірити керівництво лікарні людині, яка знає "Охматдит", любить "Охматдит", вболіває за "Охматдит" і працює заради того, аби лікарня ставала ще потужнішою", - написав Ляшко.
За словами урядовця, 17 серпня він провів зустріч з декількома завідувачами відділень лікарні, "аби почути їх думки, обговорити бачення, як має рухатись та розвиватись "Охматдит" далі".
Врахувавши думку лікарів, Ляшко призначив Олександра Уріна в.о. гендиректора "Охматдиту". Міністр запевняє, що колектив лікарні довіряє Уріну.
"Зі своєї сторони теж буду всіляко підтримувати рішення, які зроблять "Охматдит" ще кращим, а ми сьогодні напрацювали їх чимало", - заявив очільник МОЗ.
Відомо, що Олександр Урін очолює відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій "Охматдиту".
Нагадаємо, що напередодні генерального директора Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" Володимира Жовніра було відсторонено від виконання обов'язків після скандалу з благодійним фондом.
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І вибачте, що ще раз про Охматдит, але я справді трохи в шоці. Почитайте.
Виявляється, людину Жовніра - економістку Охматдиту Наталю Мируту декілька днів тому було виведено зі складу Засновників фонду «Охматдит - Здорове дитинство». Внизу відповідний документ.
Натомість туди завели адвокатів Євгена Солодко та Оксану Соколовську.
https://www.facebook.com/yuurii.nikolov?__cft__[0]=AZXvFSyVLY2ViRyDwQcHb_20otXEqLW0uNn9hEseaYKGUrPfVsmtQob2i3zR-PPV2iEi4xrZEkR47zTnYjbg55mc1kxPL5rJtWhrVyJDOLoyvr_Je8bq3kKoDlcrV49eRt0SfMALMsbNDA5sSzZC_SwKiWtTi6u9u4SY85a1SnGvpK1SUH_qe4us_GtiVhHrXqwRsrfMx9VlBiGQCXEQUo3IXDiWIlJA-lYeNQywcYbDwg&__tn__=-]K-y-R Юрій Ніколов сьогодні оприлюднив скріни протоколу зборів Фонду, з яких випливає, що саме Солодко заявив, що фонд не може переказати зібрані фондом кошти у розмірі 372млн грн на рахунки лікарні Охматдит через «корупційні ризики».
Після цього, вчора гендиректор Жовнір пише пост, що він «шокований рішенням Фонду».
Під його постом є критичний коментар новоспеченої засновниці Фонду Оксани Соколовськоі, яка виправдовує рішення Фонду, і яка, нагадаю, потрапила туди два дні тому замість людини самого Жовніра.
Я тут загуглила хто така Оксана Соколовська, бо було цікаво який стосунок вона має до Охматдиту та благодійної діяльності. І от перше, що видає Google, що пані Соколовська була адвокаткою офіцера російського ГРУ Єрофєєва. Того самого грушника, якого росія обміняла на Надію Савченко. Уявляєте?
І потім ця ж адвокатка подала до суду на Петра Порошенка за його вислів, що адвокатська група Соколовської отримує вказівку фсб по затягуванню процесу…
Саме ця людина сьогодні займається антикризовим менеджментом в фонді «Охматдит - Здорове дитинство», який зашкварився, коли обрав підрядником з відбудови дитячої лікарні маловідому компанію з вдвічі завищеними цінами.
Так от тепер в мене питань побільшало : а чому і хто змінив людину Жовніра в благодійному фонді і призначив туди пані Соколовську? Бо відповідь на нього покаже, що насправді відбувається довкола фонду і хто за цим стоїть.
PS. В любому випадку боротьба за ці 370млн.грн, які пожертвували тисячі українців, стає настільки неймовірно огидною, що саме про це сказано: «нічого святого»…
Корупційний зашквар навколо Охматдиту - це більш ніж типово для всіх історій, куди свої копитця вмочує Квартал95. І тепер не лише українські жертводавці, але й крупні міжнародні партнери з огидою, від якої верне зеленим блювотинням, спостерігають, як дикуни з ракетообстрілюваної країни ********* між собою за те, хто освоїть жебрані з усього світу гроші на відбудову клініки. Дитячої.
На кону - не дитячі 378 млн грн, які лікарня (бюджетна установа) не може отримати на свій казначейський (а отже, прозорий) рахунок, тому що ці гроші хоче контролювати приватний благодійний фонд, у наглядовій раді якого цвіт нації в особі придворних ведучих 1+1, керівника КВН та особистих друзів першої сім'ї...