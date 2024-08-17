Ляшко призначив Олександра Уріна виконувачем обов’язків гендиректора "Охматдиту"

У суботу, 17 серпня, після наради із завідувачами відділень "Охматдиту" міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко призначив виконувача обов'язків генерального директора лікарні. Ним став завідувач відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій Олександр Урін.

Про відповідне рішення Ляшко повідомив у соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр зазначив, що імідж та репутація лікарні "Охматдит" будувалися роками завдяки тисячам неймовірних історій та врятованих життів.

"Ім'я "Охматдит" стало брендом української медицини. Маємо зберегти ці здобутки та розвивати далі на благо наших маленьких пацієнтів. Тому на цьому етапі для мене було дуже важливо тимчасово довірити керівництво лікарні людині, яка знає "Охматдит", любить "Охматдит", вболіває за "Охматдит" і працює заради того, аби лікарня ставала ще потужнішою", - написав Ляшко.

За словами урядовця, 17 серпня він провів зустріч з декількома завідувачами відділень лікарні, "аби почути їх думки, обговорити бачення, як має рухатись та розвиватись "Охматдит" далі".

Врахувавши думку лікарів, Ляшко призначив Олександра Уріна в.о. гендиректора "Охматдиту". Міністр запевняє, що колектив лікарні довіряє Уріну.

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"Зі своєї сторони теж буду всіляко підтримувати рішення, які зроблять "Охматдит" ще кращим, а ми сьогодні напрацювали їх чимало", - заявив очільник МОЗ.

Відомо, що Олександр Урін очолює відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій "Охматдиту".

Нагадаємо, що напередодні генерального директора Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" Володимира Жовніра було відсторонено від виконання обов'язків після скандалу з благодійним фондом.

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