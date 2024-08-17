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Ляшко призначив Олександра Уріна виконувачем обов’язків гендиректора "Охматдиту"

Ляшко призначив Олександра Уріна виконувачем обов’язків гендиректора

У суботу, 17 серпня, після наради із завідувачами відділень "Охматдиту" міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко призначив виконувача обов'язків генерального директора лікарні. Ним став завідувач відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій Олександр Урін.

Про відповідне рішення Ляшко повідомив у соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр зазначив, що імідж та репутація лікарні "Охматдит" будувалися роками завдяки тисячам неймовірних історій та врятованих життів. 

"Ім'я "Охматдит" стало брендом української медицини. Маємо зберегти ці здобутки та розвивати далі на благо наших маленьких пацієнтів. Тому на цьому етапі для мене було дуже важливо тимчасово довірити керівництво лікарні людині, яка знає "Охматдит", любить "Охматдит", вболіває за "Охматдит" і працює заради того, аби лікарня ставала ще потужнішою", - написав Ляшко.

За словами урядовця, 17 серпня він провів зустріч з декількома завідувачами відділень лікарні, "аби почути їх думки, обговорити бачення, як має рухатись та розвиватись "Охматдит" далі".

Врахувавши думку лікарів, Ляшко призначив Олександра Уріна в.о. гендиректора "Охматдиту". Міністр запевняє, що колектив лікарні довіряє Уріну.

Читайте також: Гендиректора "Охматдиту" Жовніра відсторонено від виконання обов’язків до завершення перевірок, - Ляшко

"Зі своєї сторони теж буду всіляко підтримувати рішення, які зроблять "Охматдит" ще кращим, а ми сьогодні напрацювали їх чимало", - заявив очільник МОЗ.

Відомо, що Олександр Урін очолює відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій "Охматдиту".

Нагадаємо, що напередодні генерального директора Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" Володимира Жовніра було відсторонено від виконання обов'язків після скандалу з благодійним фондом.

Читайте також: Благодійний фонд "Охматдит" відмовляється віддавати зібрані гроші лікарні і кличе у наглядову раду Олену Зеленську

Автор: 

призначення (2279) Охматдит (245) Ляшко Віктор (1512)


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Топ коментарі
+12
знову Урінотерапія
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17.08.2024 19:15
+9
https://www.facebook.com/vsiumar?__cft__[0]=AZXvFSyVLY2ViRyDwQcHb_20otXEqLW0uNn9hEseaYKGUrPfVsmtQob2i3zR-PPV2iEi4xrZEkR47zTnYjbg55mc1kxPL5rJtWhrVyJDOLoyvr_Je8bq3kKoDlcrV49eRt0SfMALMsbNDA5sSzZC_SwKiWtTi6u9u4SY85a1SnGvpK1SUH_qe4us_GtiVhHrXqwRsrfMx9VlBiGQCXEQUo3IXDiWIlJA-lYeNQywcYbDwg&__tn__=-UC%2CP-y-R Вікторія Сюмар

https://www.facebook.com/vsiumar/posts/pfbid0QW2P5Nrc2VyJg9EcNR1ief7fgxYSwPdUMrSyWYqw7KYYf3tPb7gzgbGuWY1H1eGBl?__cft__[0]=AZXvFSyVLY2ViRyDwQcHb_20otXEqLW0uNn9hEseaYKGUrPfVsmtQob2i3zR-PPV2iEi4xrZEkR47zTnYjbg55mc1kxPL5rJtWhrVyJDOLoyvr_Je8bq3kKoDlcrV49eRt0SfMALMsbNDA5sSzZC_SwKiWtTi6u9u4SY85a1SnGvpK1SUH_qe4us_GtiVhHrXqwRsrfMx9VlBiGQCXEQUo3IXDiWIlJA-lYeNQywcYbDwg&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 год ·

І вибачте, що ще раз про Охматдит, але я справді трохи в шоці. Почитайте.

Виявляється, людину Жовніра - економістку Охматдиту Наталю Мируту декілька днів тому було виведено зі складу Засновників фонду «Охматдит - Здорове дитинство». Внизу відповідний документ.

Натомість туди завели адвокатів Євгена Солодко та Оксану Соколовську.

https://www.facebook.com/yuurii.nikolov?__cft__[0]=AZXvFSyVLY2ViRyDwQcHb_20otXEqLW0uNn9hEseaYKGUrPfVsmtQob2i3zR-PPV2iEi4xrZEkR47zTnYjbg55mc1kxPL5rJtWhrVyJDOLoyvr_Je8bq3kKoDlcrV49eRt0SfMALMsbNDA5sSzZC_SwKiWtTi6u9u4SY85a1SnGvpK1SUH_qe4us_GtiVhHrXqwRsrfMx9VlBiGQCXEQUo3IXDiWIlJA-lYeNQywcYbDwg&__tn__=-]K-y-R Юрій Ніколов сьогодні оприлюднив скріни протоколу зборів Фонду, з яких випливає, що саме Солодко заявив, що фонд не може переказати зібрані фондом кошти у розмірі 372млн грн на рахунки лікарні Охматдит через «корупційні ризики».

Після цього, вчора гендиректор Жовнір пише пост, що він «шокований рішенням Фонду».

Під його постом є критичний коментар новоспеченої засновниці Фонду Оксани Соколовськоі, яка виправдовує рішення Фонду, і яка, нагадаю, потрапила туди два дні тому замість людини самого Жовніра.

Я тут загуглила хто така Оксана Соколовська, бо було цікаво який стосунок вона має до Охматдиту та благодійної діяльності. І от перше, що видає Google, що пані Соколовська була адвокаткою офіцера російського ГРУ Єрофєєва. Того самого грушника, якого росія обміняла на Надію Савченко. Уявляєте?

І потім ця ж адвокатка подала до суду на Петра Порошенка за його вислів, що адвокатська група Соколовської отримує вказівку фсб по затягуванню процесу…

Саме ця людина сьогодні займається антикризовим менеджментом в фонді «Охматдит - Здорове дитинство», який зашкварився, коли обрав підрядником з відбудови дитячої лікарні маловідому компанію з вдвічі завищеними цінами.

Так от тепер в мене питань побільшало : а чому і хто змінив людину Жовніра в благодійному фонді і призначив туди пані Соколовську? Бо відповідь на нього покаже, що насправді відбувається довкола фонду і хто за цим стоїть.

PS. В любому випадку боротьба за ці 370млн.грн, які пожертвували тисячі українців, стає настільки неймовірно огидною, що саме про це сказано: «нічого святого»…
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17.08.2024 19:32
+8
что это за договорняки в выходной день с з декількома завідувачами відділень? зескот
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17.08.2024 19:49
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знову Урінотерапія
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17.08.2024 19:15 Відповісти
Не смішно. Своє прізвище сховали, щоб не приколювались?
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17.08.2024 19:20 Відповісти
Добре, але не відволікайте ввд коштів фонду й того, якого захєра підставляєте попереднього керівника?? Не хоче гроші красти?
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17.08.2024 19:18 Відповісти
НА уріну не схожий,більше на рештки перетравленої їжі.
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17.08.2024 19:29 Відповісти
https://www.facebook.com/vsiumar?__cft__[0]=AZXvFSyVLY2ViRyDwQcHb_20otXEqLW0uNn9hEseaYKGUrPfVsmtQob2i3zR-PPV2iEi4xrZEkR47zTnYjbg55mc1kxPL5rJtWhrVyJDOLoyvr_Je8bq3kKoDlcrV49eRt0SfMALMsbNDA5sSzZC_SwKiWtTi6u9u4SY85a1SnGvpK1SUH_qe4us_GtiVhHrXqwRsrfMx9VlBiGQCXEQUo3IXDiWIlJA-lYeNQywcYbDwg&__tn__=-UC%2CP-y-R Вікторія Сюмар

https://www.facebook.com/vsiumar/posts/pfbid0QW2P5Nrc2VyJg9EcNR1ief7fgxYSwPdUMrSyWYqw7KYYf3tPb7gzgbGuWY1H1eGBl?__cft__[0]=AZXvFSyVLY2ViRyDwQcHb_20otXEqLW0uNn9hEseaYKGUrPfVsmtQob2i3zR-PPV2iEi4xrZEkR47zTnYjbg55mc1kxPL5rJtWhrVyJDOLoyvr_Je8bq3kKoDlcrV49eRt0SfMALMsbNDA5sSzZC_SwKiWtTi6u9u4SY85a1SnGvpK1SUH_qe4us_GtiVhHrXqwRsrfMx9VlBiGQCXEQUo3IXDiWIlJA-lYeNQywcYbDwg&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 год ·

І вибачте, що ще раз про Охматдит, але я справді трохи в шоці. Почитайте.

Виявляється, людину Жовніра - економістку Охматдиту Наталю Мируту декілька днів тому було виведено зі складу Засновників фонду «Охматдит - Здорове дитинство». Внизу відповідний документ.

Натомість туди завели адвокатів Євгена Солодко та Оксану Соколовську.

https://www.facebook.com/yuurii.nikolov?__cft__[0]=AZXvFSyVLY2ViRyDwQcHb_20otXEqLW0uNn9hEseaYKGUrPfVsmtQob2i3zR-PPV2iEi4xrZEkR47zTnYjbg55mc1kxPL5rJtWhrVyJDOLoyvr_Je8bq3kKoDlcrV49eRt0SfMALMsbNDA5sSzZC_SwKiWtTi6u9u4SY85a1SnGvpK1SUH_qe4us_GtiVhHrXqwRsrfMx9VlBiGQCXEQUo3IXDiWIlJA-lYeNQywcYbDwg&__tn__=-]K-y-R Юрій Ніколов сьогодні оприлюднив скріни протоколу зборів Фонду, з яких випливає, що саме Солодко заявив, що фонд не може переказати зібрані фондом кошти у розмірі 372млн грн на рахунки лікарні Охматдит через «корупційні ризики».

Після цього, вчора гендиректор Жовнір пише пост, що він «шокований рішенням Фонду».

Під його постом є критичний коментар новоспеченої засновниці Фонду Оксани Соколовськоі, яка виправдовує рішення Фонду, і яка, нагадаю, потрапила туди два дні тому замість людини самого Жовніра.

Я тут загуглила хто така Оксана Соколовська, бо було цікаво який стосунок вона має до Охматдиту та благодійної діяльності. І от перше, що видає Google, що пані Соколовська була адвокаткою офіцера російського ГРУ Єрофєєва. Того самого грушника, якого росія обміняла на Надію Савченко. Уявляєте?

І потім ця ж адвокатка подала до суду на Петра Порошенка за його вислів, що адвокатська група Соколовської отримує вказівку фсб по затягуванню процесу…

Саме ця людина сьогодні займається антикризовим менеджментом в фонді «Охматдит - Здорове дитинство», який зашкварився, коли обрав підрядником з відбудови дитячої лікарні маловідому компанію з вдвічі завищеними цінами.

Так от тепер в мене питань побільшало : а чому і хто змінив людину Жовніра в благодійному фонді і призначив туди пані Соколовську? Бо відповідь на нього покаже, що насправді відбувається довкола фонду і хто за цим стоїть.

PS. В любому випадку боротьба за ці 370млн.грн, які пожертвували тисячі українців, стає настільки неймовірно огидною, що саме про це сказано: «нічого святого»…
показати весь коментар
17.08.2024 19:32 Відповісти
что это за договорняки в выходной день с з декількома завідувачами відділень? зескот
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17.08.2024 19:49 Відповісти
Тепер будемо хоч прізвище зати, кому заносити
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17.08.2024 20:15 Відповісти
Зелена квартальна влада остаточно оскотинилась. Корито з помиями та гроші.
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17.08.2024 20:32 Відповісти
Здається, жадібність зелених затьмарює їм навіть інстинкт самозбереження. Навіть коли попадаються, все одно ************ і далі крадуть.
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17.08.2024 20:47 Відповісти
А чого це Ніколов так співпереживає за Жовніра ? Громадяни створили фонд допомоги, а жучки зразу ж набігли. На селфетці в ресторані зверстали кошторис, визначили перця, який буде окучувати тему і зразу ж перераховуйте всі гроші. Ідея проста-криша в ОПі допоможе, та і орли Татарова зразу ж скажуть -гроші не державні складу злочину немає, фонд сам перерахував кошти. Бачили очі що руки робили, значить сам фонд і винуватий. Для злодіїв остання справа-наживатись на людському горі.
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17.08.2024 21:50 Відповісти
Щодо громадських фондів. Є в Пітері Ісакієвський собор, збудований громадою Санкт-Петербурга власними силами. Кіріл вирішив забрати собор в своє лоно. Бо сам там служив, батько його був у Пітері попом. Для цього пробив призначення свого плємяша по первісній фамілії Слюнтяєв віце-мером а той під шумок будіництва перед ЧС 2018 через мерію почав пробивати тему. Громада образилась-ти спочатку своє збудуй, мокшанська морда, це власність громади. Сам х....струхнув, почалися пояснення-нас нє так понялі. Удар нанесли і по віце-меру, звинуватили його в крадіжці грошей із стадіона. Кіріл ушол в сторону, нє солоно хлєбавши, віце мер терміново евакуювався десь на просторах росії шото мутить.
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17.08.2024 22:03 Відповісти
Як написав один Чесний Журналіст :

Корупційний зашквар навколо Охматдиту - це більш ніж типово для всіх історій, куди свої копитця вмочує Квартал95. І тепер не лише українські жертводавці, але й крупні міжнародні партнери з огидою, від якої верне зеленим блювотинням, спостерігають, як дикуни з ракетообстрілюваної країни ********* між собою за те, хто освоїть жебрані з усього світу гроші на відбудову клініки. Дитячої.

На кону - не дитячі 378 млн грн, які лікарня (бюджетна установа) не може отримати на свій казначейський (а отже, прозорий) рахунок, тому що ці гроші хоче контролювати приватний благодійний фонд, у наглядовій раді якого цвіт нації в особі придворних ведучих 1+1, керівника КВН та особистих друзів першої сім'ї...
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17.08.2024 22:50 Відповісти
призначеня знову за нац.ознакою?
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18.08.2024 01:36 Відповісти
 
 