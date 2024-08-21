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Очільник "Укренерго" Кудрицький став заступником голови Ради з відновлення "Охматдиту"

Очільник

Очільник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький став заступником голови Ради з відновлення "Охматдиту".

Про це йдеться у повідомленні пресслужби НЕК "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Кудрицького було обрано на першому засіданні, яке відбулося у вівторок, 20 серпня. 

"Зараз Рада має сфокусуватись на якомога швидшому замовленні послуг обстеження постраждалих будівель і створенні дефектного акту. Це дозволить сформувати кошторис і прозоро обрати компанію, яка виконає необхідні роботи, щоб підготувати будівлі до зими", - сказав Кудрицький.

Також повідомляється, що до керівного складу Ради увійшли Інна Іваненко, виконавча директорка БФ "Пацієнти України" (голова Ради) та Євген Гончар, представник МОЗ (секретар Ради). Всього в Раді працюватиме 15 учасників.

"На відбудову "Охматдиту" загалом було зібрано понад 1 мільярд гривень. Зокрема, внесок НЕК "Укренерго" склав 10 мільйонів гривень. Місія Ради з відновлення – простежити за тим, що всі ці кошти були використані прозоро та максимально ефективно", - заявив Кудрицький.

Нагадаємо, що напередодні Міністерство охорони здоров'я затвердило раду для відновлення дитячої лікарні "Охматдит", яку було пошкоджено ракетним ударом РФ 8 липня.

Читайте також: Гендиректора "Охматдиту" Жовніра відсторонено від виконання обов’язків до завершення перевірок, - Ляшко

Скандал з благодійним фондом "Охматдиту"

Раніше директор "Охматдиту" Володимир Жовнір заявив, що благодійний фонд "Охматдит — здорове дитинство" не планує переказувати кошти на рахунок лікарні 378 мільйонів гривень, зібраних після атаки 8 липня.

У благодійній організації заявили, що 15 серпня відбулися загальні збори учасників організації з цього питання. У фонді додали, що готові оплатити "будь-яку нагальну потребу лікарні": медичне обладнання або відновлення будівель, пошкоджених унаслідок російської атаки. При цьому там зазначили, що "за весь час не отримали від лікарні Охматдит жодного листа про будь-яку подібну цільову потребу".

Читайте також: Ляшко призначив Олександра Уріна виконувачем обов’язків гендиректора "Охматдиту"

Автор: 

Охматдит (245) Кудрицький Володимир (189) відновлення (561)


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Топ коментарі
+24
Вже "відновив" енергетику,тепер буде "відновлювати" " Охматдит",во ім'я Єрмака,Зеленського і святого офшору.Амінь!
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21.08.2024 17:39
+23
так це що....з двох місць красти буде....
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21.08.2024 17:30
+14
а зв'язок енергетики і медицини очевидний всім
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21.08.2024 17:44
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Правила форума Рада форумчан
так це що....з двох місць красти буде....
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21.08.2024 17:30 Відповісти
Нечуткі ви. А його жінці тепер додаткові кишені шить в бріоні... Ночі не спать...
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21.08.2024 17:55 Відповісти
Это тот товарищ с укрэнерго, где недавно на треть подняли зряплаты? Теперь лично у него больше 400 тысяч гривников в месяц. Видимо, мало, парню не хватает
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21.08.2024 21:07 Відповісти
в ту раду по таким критеріям і брали. Назвіть там когось простого і порядного
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22.08.2024 01:26 Відповісти
Хтоб мене в яку-небудь раду взяв!?
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21.08.2024 17:32 Відповісти
Давайте з вами підемо в "Раду форумчан" тут на ресурсі...
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21.08.2024 17:37 Відповісти
Вам третій не потрібний?
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21.08.2024 17:59 Відповісти
Потрібен!
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21.08.2024 18:28 Відповісти
мене візьміть в ревізійну комісію ради
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21.08.2024 19:15 Відповісти
Наглядову ще створюйте))
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21.08.2024 22:11 Відповісти
А ще Раду над Радами.... Щоб було місце всім....
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22.08.2024 22:25 Відповісти
🤣🤣🤣🤣
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21.08.2024 17:34 Відповісти
Ви спочатку складіть кошторис побудови охматдиту , а пізніше звіряючи суму будете знати скільки піде на відновлення.
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21.08.2024 17:39 Відповісти
Вже "відновив" енергетику,тепер буде "відновлювати" " Охматдит",во ім'я Єрмака,Зеленського і святого офшору.Амінь!
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21.08.2024 17:39 Відповісти
а зв'язок енергетики і медицини очевидний всім
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21.08.2024 17:44 Відповісти
А з блазнів найкращі президенти получаються, це очевидний та всім відомий факт!
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21.08.2024 18:16 Відповісти
Щооо??? Цього п@дара вішати вже треба!! А йому додаткову годівницю дарують??

Чи Укренерго вже розікрали в гівно? Сьогодні з електрикою на Лівому березі Київ, трешак повний..графіки до звізди, відключають то на півгодини - то до нулів обіцяють..що за хня??
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21.08.2024 17:47 Відповісти
годівниць багато,а "ефективних" менеджерів всього 5-ть,приходиться суміщати
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21.08.2024 17:52 Відповісти
Пустили ''козла в огород''. Спеціаліст по розкраданню!
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21.08.2024 17:50 Відповісти
Це той що за 2 мільйони зарплати в місяць розробив зручні графіки відключення світла...
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21.08.2024 17:52 Відповісти
І швець,іжнець і на дудє ігрець.
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21.08.2024 17:52 Відповісти
На єрмаковой "дуде"
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21.08.2024 18:38 Відповісти
А чого не можна було туди включити тих заступників Галущенка, що вже під судом? 😁
Так було б логічніше. Тих вже впіймали, а цього ще ловити.
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21.08.2024 17:58 Відповісти
Та де ж вони беруть стільки "чесних та порядних" людей? Чим більше нулів в зібраних коштах,тим все ""чесніші чиновники призначаються до корита!
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21.08.2024 18:13 Відповісти
Очільник "Укренерго" вже всі проблеми з енергетикою порішав, має багато вільного часу та натхнення.
А ви про що подумали, невже про корупцію?
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21.08.2024 18:13 Відповісти
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21.08.2024 18:39 Відповісти
а шо так мало?10 лямов от укрэнерго.................тыж ******* кудрицкий за 10 месяцев зарплату имеешь 4ляма двести.к!зажал на больницу бабло???************* ****.........................................
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21.08.2024 18:41 Відповісти
А що , Горбунову як засновнику фонду "Охматдит -здорове дитинство "нічого не дістанеться , чи поділяться ?
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21.08.2024 18:45 Відповісти
Є три благодійні фонди яким я вірю , -" Справа громад " , " Благодійний фонд Порошенка , і "Госпітальєри " Яни Зінкевич .
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21.08.2024 18:55 Відповісти
Ну упустять зелені мародери, хотіли нахрапом, все і зразу. Тепер пішли в обход.
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21.08.2024 22:02 Відповісти
.... зразу видно ,патужний, універсал від енергетики до будівництва і медицини .
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21.08.2024 22:50 Відповісти
хана охматдиту
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22.08.2024 01:28 Відповісти
 
 