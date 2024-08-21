Очільник "Укренерго" Кудрицький став заступником голови Ради з відновлення "Охматдиту"

Очільник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький став заступником голови Ради з відновлення "Охматдиту".

Про це йдеться у повідомленні пресслужби НЕК "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Кудрицького було обрано на першому засіданні, яке відбулося у вівторок, 20 серпня.

"Зараз Рада має сфокусуватись на якомога швидшому замовленні послуг обстеження постраждалих будівель і створенні дефектного акту. Це дозволить сформувати кошторис і прозоро обрати компанію, яка виконає необхідні роботи, щоб підготувати будівлі до зими", - сказав Кудрицький.

Також повідомляється, що до керівного складу Ради увійшли Інна Іваненко, виконавча директорка БФ "Пацієнти України" (голова Ради) та Євген Гончар, представник МОЗ (секретар Ради). Всього в Раді працюватиме 15 учасників.

"На відбудову "Охматдиту" загалом було зібрано понад 1 мільярд гривень. Зокрема, внесок НЕК "Укренерго" склав 10 мільйонів гривень. Місія Ради з відновлення – простежити за тим, що всі ці кошти були використані прозоро та максимально ефективно", - заявив Кудрицький.

Нагадаємо, що напередодні Міністерство охорони здоров'я затвердило раду для відновлення дитячої лікарні "Охматдит", яку було пошкоджено ракетним ударом РФ 8 липня.

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Скандал з благодійним фондом "Охматдиту"

Раніше директор "Охматдиту" Володимир Жовнір заявив, що благодійний фонд "Охматдит — здорове дитинство" не планує переказувати кошти на рахунок лікарні 378 мільйонів гривень, зібраних після атаки 8 липня.

У благодійній організації заявили, що 15 серпня відбулися загальні збори учасників організації з цього питання. У фонді додали, що готові оплатити "будь-яку нагальну потребу лікарні": медичне обладнання або відновлення будівель, пошкоджених унаслідок російської атаки. При цьому там зазначили, що "за весь час не отримали від лікарні Охматдит жодного листа про будь-яку подібну цільову потребу".

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