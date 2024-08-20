Минздрав утвердил Совет по восстановлению "Охматдета".
Министерство здравоохранения утвердило совет для восстановления детской больницы "Охматдет", которая была повреждена ракетным ударом РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Совет состоит из представителей благотворительных организаций, международных технических проектов, дипломатических миссий и межправительственных организаций, также он включает представителей общественности, Министерства здравоохранения и самого "Охматдета".
В совет войдут:
- Яко Силье, постоянный представитель Программы развития Организации Объединенных Наций в Украине;
- Донатас Буткус, советник-посланник Посольства Литовской Республики в Украине;
- Игорь Кацитадзе, специалист по здравоохранению Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Украине;
- Владимир Кудрицкий, председатель правления ЧАО "Национальная энергетическая компания Укрэнерго";
- Назар Купибида, член Совета Директоров, вице-президент по финансам АО "Концерн ГАЛНАФТОГАЗ";
- Юлия Высоцкая, директор ЧАО "Научно-производственное объединение "ПРАКТИКА";
- Евгений Гончар, начальник отдела по формированию политики в сфере программы медицинских гарантий и медицинского обслуживания Департамента медицинских услуг МЗ Украины;
- Елена Ларина, ведущий специалист по внутреннему контролю "Охматдет";
- Вячеслав Быков, Член правления, исполнительный директор БФ "Таблеточки";
- Александр Сушко, исполнительный директор Международного Фонда "Возрождение";
- Инна Иваненко, исполнительный директор БФ "Пациенты Украины";
- Тарас Лылык, заместитель Председателя Совета директоров по вопросам деятельности экспертных организаций Конфедерации строителей Украины;
- Светлана Рева, вице-президент ГС "Межгосударственная гильдия инженеров консультантов";
- Марина Маменко, председатель правления ОС "Украинская Академия Педиатрических Специальностей".
- Наталья Онипко, президент и основательница БО "Благотворительный фонд "Запорука".
20 августа состоится первое заседание полного персонального состава Совета - участники рассмотрят поэтапный план восстановления Охматдета и предоставят рекомендации по его выполнению.
Скандал с благотворительным фондом "Охматдета"
Ранее директор "Охматдета" Владимир Жовнир заявил, что благотворительный фонд "Охматдет - здоровое детство" не планирует переводить средства на счет больницы 378 миллионов гривен, собранных после атаки 8 июля.
В благотворительной организации заявили, что 15 августа состоялось общее собрание участников организации по этому вопросу. В фонде добавили, что готовы оплатить "любую насущную потребность больницы": медицинское оборудование или восстановление зданий, поврежденных в результате российской атаки. При этом там отметили, что "за все время не получили от больницы Охматдет ни одного письма о любой подобной целевой потребности".
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ЯКИЙ НАХ СОВЕТ?!
Пінчук же ж верещяв що він за власний кошт відбудуєт. Шо фсеее, вже не будує?
може просто звільнити цих дармоїдів та крадіїв ?
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