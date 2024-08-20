Минздрав утвердил Совет по восстановлению "Охматдета".

Министерство здравоохранения утвердило совет для восстановления детской больницы "Охматдет", которая была повреждена ракетным ударом РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Совет состоит из представителей благотворительных организаций, международных технических проектов, дипломатических миссий и межправительственных организаций, также он включает представителей общественности, Министерства здравоохранения и самого "Охматдета".

В совет войдут:

Яко Силье, постоянный представитель Программы развития Организации Объединенных Наций в Украине;

Донатас Буткус, советник-посланник Посольства Литовской Республики в Украине;

Игорь Кацитадзе, специалист по здравоохранению Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Украине;

Владимир Кудрицкий, председатель правления ЧАО "Национальная энергетическая компания Укрэнерго";

Назар Купибида, член Совета Директоров, вице-президент по финансам АО "Концерн ГАЛНАФТОГАЗ";

Юлия Высоцкая, директор ЧАО "Научно-производственное объединение "ПРАКТИКА";

Евгений Гончар, начальник отдела по формированию политики в сфере программы медицинских гарантий и медицинского обслуживания Департамента медицинских услуг МЗ Украины;

Елена Ларина, ведущий специалист по внутреннему контролю "Охматдет";

Вячеслав Быков, Член правления, исполнительный директор БФ "Таблеточки";

Александр Сушко, исполнительный директор Международного Фонда "Возрождение";

Инна Иваненко, исполнительный директор БФ "Пациенты Украины";

Тарас Лылык, заместитель Председателя Совета директоров по вопросам деятельности экспертных организаций Конфедерации строителей Украины;

Светлана Рева, вице-президент ГС "Межгосударственная гильдия инженеров консультантов";

Марина Маменко, председатель правления ОС "Украинская Академия Педиатрических Специальностей".

Наталья Онипко, президент и основательница БО "Благотворительный фонд "Запорука".

20 августа состоится первое заседание полного персонального состава Совета - участники рассмотрят поэтапный план восстановления Охматдета и предоставят рекомендации по его выполнению.

Скандал с благотворительным фондом "Охматдета"

Ранее директор "Охматдета" Владимир Жовнир заявил, что благотворительный фонд "Охматдет - здоровое детство" не планирует переводить средства на счет больницы 378 миллионов гривен, собранных после атаки 8 июля.

В благотворительной организации заявили, что 15 августа состоялось общее собрание участников организации по этому вопросу. В фонде добавили, что готовы оплатить "любую насущную потребность больницы": медицинское оборудование или восстановление зданий, поврежденных в результате российской атаки. При этом там отметили, что "за все время не получили от больницы Охматдет ни одного письма о любой подобной целевой потребности".

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