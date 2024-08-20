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Минздрав утвердил Совет по восстановлению "Охматдета".

МОЗ затвердило Раду з відновлення Охматдиту

Министерство здравоохранения утвердило совет для восстановления детской больницы "Охматдет", которая была повреждена ракетным ударом РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Совет состоит из представителей благотворительных организаций, международных технических проектов, дипломатических миссий и межправительственных организаций, также он включает представителей общественности, Министерства здравоохранения и самого "Охматдета".

В совет войдут:

  • Яко Силье, постоянный представитель Программы развития Организации Объединенных Наций в Украине;
  • Донатас Буткус, советник-посланник Посольства Литовской Республики в Украине;
  • Игорь Кацитадзе, специалист по здравоохранению Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Украине;
  • Владимир Кудрицкий, председатель правления ЧАО "Национальная энергетическая компания Укрэнерго";
  • Назар Купибида, член Совета Директоров, вице-президент по финансам АО "Концерн ГАЛНАФТОГАЗ";
  • Юлия Высоцкая, директор ЧАО "Научно-производственное объединение "ПРАКТИКА";
  • Евгений Гончар, начальник отдела по формированию политики в сфере программы медицинских гарантий и медицинского обслуживания Департамента медицинских услуг МЗ Украины;
  • Елена Ларина, ведущий специалист по внутреннему контролю "Охматдет";
  • Вячеслав Быков, Член правления, исполнительный директор БФ "Таблеточки";
  • Александр Сушко, исполнительный директор Международного Фонда "Возрождение";
  • Инна Иваненко, исполнительный директор БФ "Пациенты Украины";
  • Тарас Лылык, заместитель Председателя Совета директоров по вопросам деятельности экспертных организаций Конфедерации строителей Украины;
  • Светлана Рева, вице-президент ГС "Межгосударственная гильдия инженеров консультантов";
  • Марина Маменко, председатель правления ОС "Украинская Академия Педиатрических Специальностей".
  • Наталья Онипко, президент и основательница БО "Благотворительный фонд "Запорука".

20 августа состоится первое заседание полного персонального состава Совета - участники рассмотрят поэтапный план восстановления Охматдета и предоставят рекомендации по его выполнению.

Скандал с благотворительным фондом "Охматдета"

Ранее директор "Охматдета" Владимир Жовнир заявил, что благотворительный фонд "Охматдет - здоровое детство" не планирует переводить средства на счет больницы 378 миллионов гривен, собранных после атаки 8 июля.

В благотворительной организации заявили, что 15 августа состоялось общее собрание участников организации по этому вопросу. В фонде добавили, что готовы оплатить "любую насущную потребность больницы": медицинское оборудование или восстановление зданий, поврежденных в результате российской атаки. При этом там отметили, что "за все время не получили от больницы Охматдет ни одного письма о любой подобной целевой потребности".

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Автор: 

Минздрав (4899) ОХМАТДЕТ (243)


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Побачив фамілію Кудрицький і поняв,точно сп#здять.
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20.08.2024 15:45 Ответить
Який у цьому сенс, якщо приватнний фонд відмовляється віддавати кошти, які у нього перевели для відновлення Охматдиту?
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20.08.2024 15:46 Ответить
ХВИЛИНОЧКУ!
ЯКИЙ НАХ СОВЕТ?!
Пінчук же ж верещяв що він за власний кошт відбудуєт. Шо фсеее, вже не будує?
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20.08.2024 15:55 Ответить
навіщо нам ЗЄля та його ЗЄлін уряд, якщо до кожної сотні міліонів гривень треба ставити наглядачів з ООН, ЮНІСЕФ та просто порядних людей?

може просто звільнити цих дармоїдів та крадіїв ?

.
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20.08.2024 16:14 Ответить
Ага звільнити, звільнити від мотузки і того що повисе на гілляці пару тижнів
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20.08.2024 16:20 Ответить
від мотузки ще ніхто нікого не звільняв - Бог не фраєр !
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20.08.2024 16:30 Ответить
 
 