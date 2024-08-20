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МОЗ затвердило Раду з відновлення "Охматдиту"

МОЗ затвердило Раду з відновлення Охматдиту

Міністерство охорони здоров'я затвердило раду для відновлення дитячої лікарні "Охматдит", яку було пошкоджено ракетним ударом РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Рада складається з представників благодійних організацій, міжнародних технічних проєктів, дипломатичних місій та міжурядових організацій, також вона включає представників громадськості, Міністерства охорони здоров'я і самого "Охматдиту".

До ради увійдуть:

  • Яко Сільє, постійний представник Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні;
  • Донатас Буткус, радник-посланник Посольства Литовської Республіки в Україні;
  • Ігор Кацитадзе, спеціаліст з охорони здоровʼя Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні;
  • Володимир Кудрицький, голова правління ПрАТ "Національна енергетична компанія Укренерго";
  • Назар Купибіда, член Ради Директорів, віцепрезидент з фінансів АТ "Концерн ГАЛНАФТОГАЗ";
  • Юлія Висоцька, директор ПрАТ "Науково-виробниче об’єднання "ПРАКТИКА";
  • Євгеній Гончар, начальник відділу з формування політики у сфері програми медичних гарантій та медичного обслуговування Департаменту медичних послуг МОЗ України;
  • Олена Ларіна, провідний фахівець з внутрішнього контролю "Охматдит";
  • В’ячеслав Биков, Член правління, виконавчий директор БФ "Таблеточки";
  • Олександр Сушко, виконавчий директор Міжнародного Фонду "Відродження";
  • Інна Іваненко, виконавча директорка БФ "Пацієнти України";
  • Тарас Лилик, заступник Голови Ради директорів з питань діяльності експертних організацій Конфедерації будівельників України;
  • Світлана Рева, віцепрезидентка ГС "Міждержавна гільдія інженерів консультантів";
  • Марина Маменко, голова правління ГС "Українська Академія Педіатричних Спеціальностей".
  • Наталія Оніпко, президентка та засновниця БО "Благодійний фонд "Запорука".

20 серпня відбудеться перше засідання повного персонального складу Ради – учасники розглянуть поетапний план відновлення Охматдиту та нададуть рекомендації щодо його виконання.

Скандал з благодійним фондом "Охматдиту"

Раніше директор "Охматдиту" Володимир Жовнір заявив, що благодійний фонд "Охматдит — здорове дитинство" не планує переказувати кошти на рахунок лікарні 378 мільйонів гривень, зібраних після атаки 8 липня.

У благодійній організації заявили, що 15 серпня відбулися загальні збори учасників організації з цього питання. У фонді додали, що готові оплатити "будь-яку нагальну потребу лікарні": медичне обладнання або відновлення будівель, пошкоджених унаслідок російської атаки. При цьому там зазначили, що "за весь час не отримали від лікарні Охматдит жодного листа про будь-яку подібну цільову потребу".

Також читайте: Ляшко призначив Олександра Уріна виконувачем обов’язків гендиректора "Охматдиту"

Автор: 

МОЗ (5391) Охматдит (245)


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Побачив фамілію Кудрицький і поняв,точно сп#здять.
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20.08.2024 15:45 Відповісти
Який у цьому сенс, якщо приватнний фонд відмовляється віддавати кошти, які у нього перевели для відновлення Охматдиту?
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20.08.2024 15:46 Відповісти
ХВИЛИНОЧКУ!
ЯКИЙ НАХ СОВЕТ?!
Пінчук же ж верещяв що він за власний кошт відбудуєт. Шо фсеее, вже не будує?
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20.08.2024 15:55 Відповісти
навіщо нам ЗЄля та його ЗЄлін уряд, якщо до кожної сотні міліонів гривень треба ставити наглядачів з ООН, ЮНІСЕФ та просто порядних людей?

може просто звільнити цих дармоїдів та крадіїв ?

.
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20.08.2024 16:14 Відповісти
Ага звільнити, звільнити від мотузки і того що повисе на гілляці пару тижнів
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20.08.2024 16:20 Відповісти
від мотузки ще ніхто нікого не звільняв - Бог не фраєр !
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20.08.2024 16:30 Відповісти
 
 