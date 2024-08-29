РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8338 посетителей онлайн
Новости
2 778 46

Украину зимой ждет много испытаний, но апокалиптического сценария не будет, - глава "Укрэнерго" Кудрицкий

Володимир Кудрицький

Следующей зимой украинцев ждет много испытаний, однако гуманитарной катастрофы не будет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью BBC сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Стоит отметить, что интервью мы записывали 22 августа, до нового массированного обстрела энергетических объектов по всей Украине, который состоялся 26 августа. Тогда Россия осуществила комбинированный удар, запустив сотню ракет и столько же дронов по энергетике. В результате во многих городах и селах снова начались перебои с электроснабжением", - отметили журналисты BBC.

Кудрицкий прокомментировал заявление европейского комиссара по энергетике Кадри Симсон о том, что "при низких зимних температурах некоторые места в Украине могут быть непригодными для жизни".

По его словам, это слишком пессимистический сценарий. В то же время глава Укрэнерго отметил, что "легкой прогулки" следующей зимой точно не будет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В случае отсутствия форс-мажоров - уже на следующей неделе, вероятно, удастся избежать отключений электроэнергии, - Кудрицкий

"Я думаю, что следующей зимой нас ждет много испытаний. Энергетиков, прежде всего, ждет много испытаний. Наши силы ПВО тоже, возможно. Но я не считаю, что у нас будет какой-то апокалиптический сценарий. Я считаю, что мы не допустим блэкаута. Мы в Укрэнерго научились противодействовать тактике врага, когда видим, как они пытаются положить энергосистему, куда они атакуют. И мы знаем, как ее отбалансировать для того, чтобы она продолжала работать", - сказал он.

Он отметил, что сейчас сложно прогнозировать, сколько часов со светом украинцы будут зимой - все будет зависеть от объемов импорта электроэнергии и погоды.

"Мы в компании всегда просчитываем худшие сценарии и готовимся к ним. Поэтому, скажем так, при теплой, зимней погоде +2, +3 вполне возможно, что никаких отключений не будет. При температуре -10 энергосистему сбалансировать без отключений будет невозможно", - добавил Кудрицкий.

Он также констатировал, что до зимы восстановить все разрушенные энергообъекты не удастся.

Автор: 

Укрэнерго (658) Кудрицкий Владимир (76) отключение света (423)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
киздіти не мішки ворочати
показать весь комментарий
29.08.2024 11:05
+7
"Апокалиптический сценарий" - отсутствие света даже в Конче-Заспе, Буковеле?
показать весь комментарий
29.08.2024 11:06
+5
Щось забагато в країні пророків різного штибу.
показать весь комментарий
29.08.2024 11:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
киздіти не мішки ворочати
показать весь комментарий
29.08.2024 11:05 Ответить
Щось забагато в країні пророків різного штибу.
показать весь комментарий
29.08.2024 11:05 Ответить
"Апокалиптический сценарий" - отсутствие света даже в Конче-Заспе, Буковеле?
показать весь комментарий
29.08.2024 11:06 Ответить
"...але апокаліптичного сценарію не буде, - глава "Укренерго" Кудрицький" Джерело:

Вже стрьомно...
показать весь комментарий
29.08.2024 11:06 Ответить
Таке передчуття, що побіжать до Європи рештки українців, яких ця влада ще не замордувала. Готуйтеся поляки, німці, французи, чехи та інші, бо тільки на вас надія. Дебіли 73% зробили всіх разом і сьогодні бігають по світу, як придурки, а як ржали і раділи ці тупоголові у 2019 році.
показать весь комментарий
29.08.2024 11:07 Ответить
"Апокаліпсису не буде!" - на Банкову закупили генератор та дві цистерни палива.
Вони ж неЛОХи?
А ви "всі президенти".
показать весь комментарий
29.08.2024 11:07 Ответить
У вас не буде, а у нас? Бл, відрубити б вам світло/воду/газ. І включати це все по 2 години 3 рази на добу. А сонячні батареї та генератори відібрати у фонд шкіл та дитсадків.
показать весь комментарий
29.08.2024 11:08 Ответить
Скорее уж они отберут генераторы у школ и передадут "страдающим россиянам" в курскую область...
показать весь комментарий
29.08.2024 11:30 Ответить
Зате в конча-заспі ''все пучком''.
показать весь комментарий
29.08.2024 11:09 Ответить
Говорят что на Печерских Липках (если вам это о чем то говорит) так же отключают свет.
показать весь комментарий
29.08.2024 13:17 Ответить
Більше інфи для ворога, більше! Якісь піардебіли
показать весь комментарий
29.08.2024 11:09 Ответить
ще один-два рази так обстряляють як у неділю, і апокаліпсу не буде, буде модне слово "блекаут".
показать весь комментарий
29.08.2024 11:09 Ответить
Скажи нам дорогой глава НЕК "Укренерго", какое количество дизельных и газотурбинных генераторов поставлены нам Западом в качестве гуманитарной помощи и сколько из них подключены и введены в эксплуатацию.
А потом поговорим про "испытания", "тяжелую зиму" и пр. традиционные чиновничьи отмазки.
показать весь комментарий
29.08.2024 11:10 Ответить
НЕК "Укренерго" займається виключно передачею електроенергії, а не генерацією.
Хто в нас займається генерацією? - ДТЕК. Хто господар ДТЕК - Ахметов.
показать весь комментарий
29.08.2024 11:32 Ответить
тільки Ахмет займаєтся генерацією ? доречі практично всі його потужності обнулені ******, якщо що.
п.с. почитайте що таке "Центренерго" перш ніж ***** нести.
І так клятий ахмет зараз тільки передачею ее займається.
показать весь комментарий
29.08.2024 12:02 Ответить
Богдан, не неси *****. Центенерго не входить до структури НЕК "Укренерго", хоч гугли, хоч на сайт до них зайди, там де структура. Генерацією у нас дофіга хто займається, і енергоатом, і дтек, і навіть прости господи ще й вде єсть тільки Укренерго тут до чого? Їх справа - передачі і диспетчеризація. А просто галдіти "де газотурбінні установки, чого їх нек не встановлює", то повір, від незнання. Борись з цим, почитай краще, хто за що відповідає.
показать весь комментарий
29.08.2024 12:11 Ответить
експерд почитай скільки відсотків генерації зараз займає детек. І не позорся
показать весь комментарий
29.08.2024 12:18 Ответить
Я почитаю. Після того, як ти напишеш, яка доля генерації в Укренерго і яким боком до газотурбінних установок саме компанія, яка займається виключно передачею електроенергії. Ти ж питання задаєш в стилі "сєня, об'ясні товаріщу, почему володька сбріл усьі"
показать весь комментарий
29.08.2024 12:22 Ответить
Для этого у нас есть Минэнерго. И там даже министр есть. Укрэнерго подчиняется Минэнерго.
А так да, никто ни за что не отвечает. Проклятые олигархи во всем виноваты.
показать весь комментарий
29.08.2024 12:40 Ответить
Міністр-юрист ні за що не буде відповідати. Баканов-адвокат підтверджує!
показать весь комментарий
29.08.2024 12:42 Ответить
Дело не в том, что кто-то "юрист" или "адвокат". Во-первых наши законы не позволяют "спросить", а во-вторых, никто и не собирается "спрашивать".
И так было все 33 года независимости. Не везет нам с президентами. "Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков" (В.В. Высоцкий)
показать весь комментарий
29.08.2024 14:08 Ответить
Та ні, все не так. Галуззю повинен керувати спеціаліст. Медициною - медик, енергетикою - енергетик, МВС - мєнт, бо так будь кому можна якоїсь лапші можна на вуха навішать. Людина повинна розуміти як воно працює і відрізняти як мінімум передачу від генерації. А якщо керівник дупля не відбиває, чим він там керує, то буде або безполєзний (типу Умєрова, тільки щоб щось підписувать), або шкодити своєю некомпетентністю, або просто тупо наживатись (яйця по 17 грн).
показать весь комментарий
30.08.2024 12:54 Ответить
Вы, простите, отстали на несколько десятков лет, в своих представлениях об управлении. Отраслью действительно должен управлять специалист. Но не специалист в отрасли, а специалист по управлению. "Отсталый" Запад уже давно это понял и ввел специальное образование - МВА (master of business administration).
Это главное. Причем не "корочка", а именно знания. Не менне главные качества - государственность (это когда "мне за Державу обидно"), честность и репутация.
У нас всего этого и в помине нет ... и не предвидится. Вот вам и все перспективы ...
показать весь комментарий
30.08.2024 14:03 Ответить
Не бачу протиріччя, щоб мати МВА і спеціальність за фахом. В кожній галузі є нюанси. І багато різних думок від заступників з фахових напрямків. А рішення приймати, то треба мати щось в голові.
показать весь комментарий
01.09.2024 11:21 Ответить
Причем тут "протиріччя"? Я не противопоставляю эти образования и навыки. Я говорю о том, что главное. Для управленца ключевые компетенции это стратегическое мышление и компетенции системного анализа. А это очень редкие навыки. Очень не просто понять, обладает человек такими навыками или нет. Отсюда и полный бардак в государственной системе (да и бизнесе тоже). На управленческие должности назначаются люди "проверенные", "свои", "преданные", "комфортные" и т.п. Но никак не компетентные.
показать весь комментарий
01.09.2024 11:43 Ответить
Все те, що ви пишете, не стосується ніяким чином тих людей, які в нашій країні приймають рішення. Ні стратегічного мислення ні професійних компетенцій. Але люди за них проголосували. На їх фоні знятий Кудрицький з його освітами і досвідом роботи виглядає майже генієм на противагу голові асоціації мафів і юристу, в якого від юриста тільки диплом без елементарних знань. Але демократія вона така, хто людям подобається, кого вибрали, той зараз і влада.
показать весь комментарий
04.09.2024 15:58 Ответить
от тільки не треба плакать за Ахметова, що він втратив всю генерацію. Стиль наших олігархів це приватизувати підприємство за копійки (і відкат кому треба), не вкладати нічого в модернізацію і тільки використовувати поки не закінчиться ресурс. Як казав Коломойський "прибутки бери собі, а убитки лишай державі". Це їх загальний принцип, тому і олігархи.
показать весь комментарий
29.08.2024 12:59 Ответить
Іноді краще нічого не казати.
показать весь комментарий
29.08.2024 11:10 Ответить
Якщо цього корупціонера не знімуть, він завалить енергетику швидше чим орківські ракети

Які він зараз може прораховувати сценарії якщо він не знає скільки ще буде ударів, він б краще зайнявся питанням чому установки що партнери надали досі не змонтовані....

Друге захід легко дає гроші на інфраструктуру але не дає на зброю.... Треба просити на установки зберігання електроенергії для існуючих СЕС і ВЕС... це покращить децентралізацію енергетикт

також багато дахів в школах і держустановах, там також можна панелями накрити....
показать весь комментарий
29.08.2024 11:10 Ответить
Які установки? НЕК не генерує енергію, тільки передає. Питання до міністра-юриста Галущенка, скільки там надали газотурбінних установок і чим займається міністерство було б логічніше. Це все одно, що кондуктору прид'являти претензії до того, що водій погано везе.
показать весь комментарий
29.08.2024 11:36 Ответить
Ви його інтерв'ю читали, виглядає що він міністр...

Але якщо взяти то одна команда на півставки у рижого...
показать весь комментарий
29.08.2024 13:06 Ответить
Щоб не здавалось, що це міністр, треба читати підпис внизу ))). Міністру взагалі сказати нІчого, що він може сказати за енергетику, коли він в ній ні ухом ні рилом?
показать весь комментарий
29.08.2024 13:13 Ответить
Ничего не будет. Ни электричества, ни газа, ни отопления. "Кто не подготовился- мы не виноваты". Обожаю "пророчества".
показать весь комментарий
29.08.2024 11:12 Ответить
показать весь комментарий
29.08.2024 11:16 Ответить
Це той випадок коли накрав,********,а потім пішов перед самим колапсом і ніби для тебе дійсно все гаразд?
показать весь комментарий
29.08.2024 11:25 Ответить
Судячи з заяв "зєльоних" мародерів - "шашлички" вже не за горами
показать весь комментарий
29.08.2024 11:48 Ответить
Здається всі вони живуть іншим життям. Гуманітарна катастрофа вже є. 4 з гаком млн. Виїхали. Інші жевріють від відключення до відключення. Графіків навіть як в 2022- 23 роках немає. А навіщо? Нас же попереджали.
Керівники енергетики рекламували купувати генератори, інвертори, сонячні панелі, акумулятори.
Тож вони всі свої обов'язки виконали. Окрім одного- захистити енергетичні об'єкти.
Але то таке.
показать весь комментарий
29.08.2024 11:51 Ответить
це ж зелена падаль - воно каже одне, через тиждень інше і не несе жодної відповідальності за свій 3.14здож
показать весь комментарий
29.08.2024 12:08 Ответить
він не з зелених. єрмачок хоче його на шурму замінити, того, хто генерує сонячну енергію на окупованих територіях, не ведіться.
показать весь комментарий
29.08.2024 12:14 Ответить
А де ця ''прелесть'' яр. Не зміна? Прошу совєцького охфіцера не паскудити Холодний Яр
показать весь комментарий
29.08.2024 12:19 Ответить
Цiни на свiтло задрали , народ проковтнув , ну от .. тепер i спросотовують " апокалипсiс" .. Тактика "зелених" не змiнна .
показать весь комментарий
29.08.2024 12:30 Ответить
Це Ахметов пообіцяв?
показать весь комментарий
29.08.2024 12:53 Ответить
Це всередині по країні?
Коли в Буковелі сонячне сяйво цілодобово, а в Сумах темно, а на двох все норм?
показать весь комментарий
29.08.2024 12:56 Ответить
це те піз@ло, що за захист енергооб'єктів відповідав?

а ще хоче зайнятись відновленням Охматдиту?

та йому поміж очі в#***** треба, а не слухати, що воно патякає
показать весь комментарий
29.08.2024 13:16 Ответить
Ага, до зимы сдадут пол Украины. И проблемы будут у кацапов. Или не будут.
показать весь комментарий
29.08.2024 14:00 Ответить
иди в дупу............................................................***************!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
29.08.2024 14:40 Ответить
 
 