Украину зимой ждет много испытаний, но апокалиптического сценария не будет, - глава "Укрэнерго" Кудрицкий

Следующей зимой украинцев ждет много испытаний, однако гуманитарной катастрофы не будет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью BBC сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Стоит отметить, что интервью мы записывали 22 августа, до нового массированного обстрела энергетических объектов по всей Украине, который состоялся 26 августа. Тогда Россия осуществила комбинированный удар, запустив сотню ракет и столько же дронов по энергетике. В результате во многих городах и селах снова начались перебои с электроснабжением", - отметили журналисты BBC.

Кудрицкий прокомментировал заявление европейского комиссара по энергетике Кадри Симсон о том, что "при низких зимних температурах некоторые места в Украине могут быть непригодными для жизни".

По его словам, это слишком пессимистический сценарий. В то же время глава Укрэнерго отметил, что "легкой прогулки" следующей зимой точно не будет.

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"Я думаю, что следующей зимой нас ждет много испытаний. Энергетиков, прежде всего, ждет много испытаний. Наши силы ПВО тоже, возможно. Но я не считаю, что у нас будет какой-то апокалиптический сценарий. Я считаю, что мы не допустим блэкаута. Мы в Укрэнерго научились противодействовать тактике врага, когда видим, как они пытаются положить энергосистему, куда они атакуют. И мы знаем, как ее отбалансировать для того, чтобы она продолжала работать", - сказал он.

Он отметил, что сейчас сложно прогнозировать, сколько часов со светом украинцы будут зимой - все будет зависеть от объемов импорта электроэнергии и погоды.

"Мы в компании всегда просчитываем худшие сценарии и готовимся к ним. Поэтому, скажем так, при теплой, зимней погоде +2, +3 вполне возможно, что никаких отключений не будет. При температуре -10 энергосистему сбалансировать без отключений будет невозможно", - добавил Кудрицкий.

Он также констатировал, что до зимы восстановить все разрушенные энергообъекты не удастся.