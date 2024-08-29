Украину зимой ждет много испытаний, но апокалиптического сценария не будет, - глава "Укрэнерго" Кудрицкий
Следующей зимой украинцев ждет много испытаний, однако гуманитарной катастрофы не будет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью BBC сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
"Стоит отметить, что интервью мы записывали 22 августа, до нового массированного обстрела энергетических объектов по всей Украине, который состоялся 26 августа. Тогда Россия осуществила комбинированный удар, запустив сотню ракет и столько же дронов по энергетике. В результате во многих городах и селах снова начались перебои с электроснабжением", - отметили журналисты BBC.
Кудрицкий прокомментировал заявление европейского комиссара по энергетике Кадри Симсон о том, что "при низких зимних температурах некоторые места в Украине могут быть непригодными для жизни".
По его словам, это слишком пессимистический сценарий. В то же время глава Укрэнерго отметил, что "легкой прогулки" следующей зимой точно не будет.
"Я думаю, что следующей зимой нас ждет много испытаний. Энергетиков, прежде всего, ждет много испытаний. Наши силы ПВО тоже, возможно. Но я не считаю, что у нас будет какой-то апокалиптический сценарий. Я считаю, что мы не допустим блэкаута. Мы в Укрэнерго научились противодействовать тактике врага, когда видим, как они пытаются положить энергосистему, куда они атакуют. И мы знаем, как ее отбалансировать для того, чтобы она продолжала работать", - сказал он.
Он отметил, что сейчас сложно прогнозировать, сколько часов со светом украинцы будут зимой - все будет зависеть от объемов импорта электроэнергии и погоды.
"Мы в компании всегда просчитываем худшие сценарии и готовимся к ним. Поэтому, скажем так, при теплой, зимней погоде +2, +3 вполне возможно, что никаких отключений не будет. При температуре -10 энергосистему сбалансировать без отключений будет невозможно", - добавил Кудрицкий.
Он также констатировал, что до зимы восстановить все разрушенные энергообъекты не удастся.
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Вже стрьомно...
Вони ж неЛОХи?
А ви "всі президенти".
А потом поговорим про "испытания", "тяжелую зиму" и пр. традиционные чиновничьи отмазки.
Хто в нас займається генерацією? - ДТЕК. Хто господар ДТЕК - Ахметов.
п.с. почитайте що таке "Центренерго" перш ніж ***** нести.
І так клятий ахмет зараз тільки передачею ее займається.
А так да, никто ни за что не отвечает. Проклятые олигархи во всем виноваты.
И так было все 33 года независимости. Не везет нам с президентами. "Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков" (В.В. Высоцкий)
Это главное. Причем не "корочка", а именно знания. Не менне главные качества - государственность (это когда "мне за Державу обидно"), честность и репутация.
У нас всего этого и в помине нет ... и не предвидится. Вот вам и все перспективы ...
Які він зараз може прораховувати сценарії якщо він не знає скільки ще буде ударів, він б краще зайнявся питанням чому установки що партнери надали досі не змонтовані....
Друге захід легко дає гроші на інфраструктуру але не дає на зброю.... Треба просити на установки зберігання електроенергії для існуючих СЕС і ВЕС... це покращить децентралізацію енергетикт
також багато дахів в школах і держустановах, там також можна панелями накрити....
Але якщо взяти то одна команда на півставки у рижого...
Керівники енергетики рекламували купувати генератори, інвертори, сонячні панелі, акумулятори.
Тож вони всі свої обов'язки виконали. Окрім одного- захистити енергетичні об'єкти.
Але то таке.
Коли в Буковелі сонячне сяйво цілодобово, а в Сумах темно, а на двох все норм?
а ще хоче зайнятись відновленням Охматдиту?
та йому поміж очі в#***** треба, а не слухати, що воно патякає