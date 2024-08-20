В случае отсутствия форс-мажоров – уже на следующей неделе, вероятно, удастся избежать отключений электроэнергии, - Кудрицкий

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что если не будет форс-мажоров, то уже на следующей неделе, вероятно, удастся избежать отключений электроэнергии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире "Громадського радіо".

"Пока будет сохраняться жара (к счастью, выглядит так, что она будет не очень длительной), будут определенные дефицитные часы в течение каждых суток, каждого рабочего дня. Как вы видите, это в основном вечерние часы, когда потребление больше всего. И в такие вечерние часы могут быть применены одна или две очереди отключений. В конце недели мы ожидаем, что определенное снижение температуры, а также введение в работу дополнительных энергоблоков на определенных электростанциях позволит нам скомпенсировать дефицит. И будем надеяться, что на следующей неделе уже обойдемся без отключений", - пояснил Кудрицкий.

Также он рассказал, о стоимости и эффективности защитных сооружений на объектах "Укрэнерго".

"На многих объектах критической инфраструктуры сооружена защита по периметру объектов. Эта защита состоит из биг-бегов или из габионов, которые наполнены песком, и защищают такие сооружения от обломков: если, например, ракета или какой-то другой боеприпас разрывается в определенном отдалении от оборудования. Наша защита предназначена для того, чтобы защитить критическое оборудование от именно прямого попадания, поскольку, к сожалению, "Шахеды" бывают достаточно точными. И здесь невозможно обойтись только защитой первого уровня. Поэтому это большие достаточно конструкции, на каждую из них идет более двух тысяч кубометров бетона, сотни тонн арматуры и металлических балок перекрытия", - отметил глава "Укрэнерго".

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