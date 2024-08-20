РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4269 посетителей онлайн
Новости
1 212 12

В случае отсутствия форс-мажоров – уже на следующей неделе, вероятно, удастся избежать отключений электроэнергии, - Кудрицкий

Аварійні відключення світла

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что если не будет форс-мажоров, то уже на следующей неделе, вероятно, удастся избежать отключений электроэнергии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире "Громадського радіо".

"Пока будет сохраняться жара (к счастью, выглядит так, что она будет не очень длительной), будут определенные дефицитные часы в течение каждых суток, каждого рабочего дня. Как вы видите, это в основном вечерние часы, когда потребление больше всего. И в такие вечерние часы могут быть применены одна или две очереди отключений. В конце недели мы ожидаем, что определенное снижение температуры, а также введение в работу дополнительных энергоблоков на определенных электростанциях позволит нам скомпенсировать дефицит. И будем надеяться, что на следующей неделе уже обойдемся без отключений", - пояснил Кудрицкий.

Также он рассказал, о стоимости и эффективности защитных сооружений на объектах "Укрэнерго".

"На многих объектах критической инфраструктуры сооружена защита по периметру объектов. Эта защита состоит из биг-бегов или из габионов, которые наполнены песком, и защищают такие сооружения от обломков: если, например, ракета или какой-то другой боеприпас разрывается в определенном отдалении от оборудования. Наша защита предназначена для того, чтобы защитить критическое оборудование от именно прямого попадания, поскольку, к сожалению, "Шахеды" бывают достаточно точными. И здесь невозможно обойтись только защитой первого уровня. Поэтому это большие достаточно конструкции, на каждую из них идет более двух тысяч кубометров бетона, сотни тонн арматуры и металлических балок перекрытия", - отметил глава "Укрэнерго".

Читайте также: Завтра свет будут отключать с 16:00 до конца суток, - "Укрэнерго"

Автор: 

Укрэнерго (658) Кудрицкий Владимир (76) отключение света (423)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
Виглядає як запрошення до "форс-мажору" для кацапів.
Не здивуюся якщо ворог щось готує на День Незалежності України...
показать весь комментарий
20.08.2024 20:26
+3
Якщо кудрицькому дати пенка в зад справи в міненерго пішли би значно краще.
показать весь комментарий
20.08.2024 20:35
+3
"У разі відсутності форс-мажорів - вже наступного тижня, ймовірно, будемо вимушені залучати просто-мажорів до включення відключень".
показать весь комментарий
20.08.2024 20:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Виглядає як запрошення до "форс-мажору" для кацапів.
Не здивуюся якщо ворог щось готує на День Незалежності України...
показать весь комментарий
20.08.2024 20:26 Ответить
Почти все Ту-95 перебросили на Энгельс и Дягилево, то есть по ближе к Украине. Вряд ли это просто так...
показать весь комментарий
20.08.2024 20:30 Ответить
За якій "Курськ" (підводний човен - це не ми) і чому саме "отвєтка"?
На День Незалежності - це плановий обстріл, не треба брехати про якісь "атвєткі" на щось.
показать весь комментарий
20.08.2024 21:10 Ответить
зелёная свора предателей
показать весь комментарий
20.08.2024 20:26 Ответить
Бо вже вересень і спека спаде. Це не ваше досягнення. От якби під час літнього пекла могли б не вимикати, тоді б заслужили респект.
показать весь комментарий
20.08.2024 20:32 Ответить
Та заждіть, скоро нова відмазка - про холод - буде..
показать весь комментарий
20.08.2024 21:18 Ответить
Якщо кудрицькому дати пенка в зад справи в міненерго пішли би значно краще.
показать весь комментарий
20.08.2024 20:35 Ответить
"У разі відсутності форс-мажорів - вже наступного тижня, ймовірно, будемо вимушені залучати просто-мажорів до включення відключень".
показать весь комментарий
20.08.2024 20:43 Ответить
Наступили Кудрицькому на хвіст, ну і маєте знати, що Галущенка викликають звітувати перед ВР.
показать весь комментарий
20.08.2024 20:44 Ответить
да да, до Курска были детские форс-мажоры, а вот этот станет серьёзный. будет нехило если ВСУ их на подлёте приземлять начнёт
показать весь комментарий
20.08.2024 21:01 Ответить
 
 