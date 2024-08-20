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Новини
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У разі відсутності форс-мажорів – вже наступного тижня, ймовірно, вдасться уникнути відключень електроенергії, - Кудрицький

Аварійні відключення світла

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що якщо не буде форс-мажорів – вже наступного тижня, ймовірно, вдасться уникнути відключень електроенергії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі "Громадського радіо".

"Поки буде зберігатися спека (на щастя, виглядає так, що вона буде не дуже тривалою) – будуть певні дефіцитні години протягом кожної доби, кожного робочого дня. Як ви бачите, це здебільшого вечірні години, коли споживання найбільше. І в такі вечірні години можуть бути застосовані одна чи дві черги відключень. В кінці тижня ми очікуємо, що певне спадання спеки, а також введення в роботу додаткових енергоблоків на певних електростанціях – дозволить нам скомпенсувати дефіцит. І будемо сподіватись, що на наступному тижні вже обійдемося без відключень", – пояснив Кудрицький.

Також він розповів, про вартість і ефективність захисних споруд на об’єктах "Укренерго". 

"На багатьох об’єктах критичної інфраструктури споруджений захист по периметру об’єктів. Цей захист складається з біг-бегів або з габіонів, які наповнені піском, і захищають такі споруди від уламків – якщо, наприклад, ракета, або якийсь інший боєприпас, розривається у певному віддаленні від обладнання. Наш захист призначений для того, щоб захистити критичне обладнання від саме прямого влучання, оскільки, на жаль, "Шахеди" бувають досить точними, і тут неможливо обійтися тільки захистом першого рівня. Тому – це великі досить конструкції, на кожну з них іде більше двох тисяч кубометрів бетону, сотні тонн арматури і металевих балок перекриття", - зазначив очільник "Укренерго".

Читайте: Завтра світло знову відключатимуть з 16:00 й до кінця доби, – "Укренерго"

Автор: 

Укренерго (2690) Кудрицький Володимир (189) відключення світла (1087)


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Топ коментарі
+3
Виглядає як запрошення до "форс-мажору" для кацапів.
Не здивуюся якщо ворог щось готує на День Незалежності України...
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20.08.2024 20:26
+3
Якщо кудрицькому дати пенка в зад справи в міненерго пішли би значно краще.
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20.08.2024 20:35
+3
"У разі відсутності форс-мажорів - вже наступного тижня, ймовірно, будемо вимушені залучати просто-мажорів до включення відключень".
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20.08.2024 20:43
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Виглядає як запрошення до "форс-мажору" для кацапів.
Не здивуюся якщо ворог щось готує на День Незалежності України...
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20.08.2024 20:26 Відповісти
Почти все Ту-95 перебросили на Энгельс и Дягилево, то есть по ближе к Украине. Вряд ли это просто так...
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20.08.2024 20:30 Відповісти
За якій "Курськ" (підводний човен - це не ми) і чому саме "отвєтка"?
На День Незалежності - це плановий обстріл, не треба брехати про якісь "атвєткі" на щось.
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20.08.2024 21:10 Відповісти
зелёная свора предателей
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20.08.2024 20:26 Відповісти
Бо вже вересень і спека спаде. Це не ваше досягнення. От якби під час літнього пекла могли б не вимикати, тоді б заслужили респект.
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20.08.2024 20:32 Відповісти
Та заждіть, скоро нова відмазка - про холод - буде..
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20.08.2024 21:18 Відповісти
Якщо кудрицькому дати пенка в зад справи в міненерго пішли би значно краще.
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20.08.2024 20:35 Відповісти
"У разі відсутності форс-мажорів - вже наступного тижня, ймовірно, будемо вимушені залучати просто-мажорів до включення відключень".
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20.08.2024 20:43 Відповісти
Наступили Кудрицькому на хвіст, ну і маєте знати, що Галущенка викликають звітувати перед ВР.
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20.08.2024 20:44 Відповісти
да да, до Курска были детские форс-мажоры, а вот этот станет серьёзный. будет нехило если ВСУ их на подлёте приземлять начнёт
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20.08.2024 21:01 Відповісти
 
 