У разі відсутності форс-мажорів – вже наступного тижня, ймовірно, вдасться уникнути відключень електроенергії, - Кудрицький

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що якщо не буде форс-мажорів – вже наступного тижня, ймовірно, вдасться уникнути відключень електроенергії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі "Громадського радіо".

"Поки буде зберігатися спека (на щастя, виглядає так, що вона буде не дуже тривалою) – будуть певні дефіцитні години протягом кожної доби, кожного робочого дня. Як ви бачите, це здебільшого вечірні години, коли споживання найбільше. І в такі вечірні години можуть бути застосовані одна чи дві черги відключень. В кінці тижня ми очікуємо, що певне спадання спеки, а також введення в роботу додаткових енергоблоків на певних електростанціях – дозволить нам скомпенсувати дефіцит. І будемо сподіватись, що на наступному тижні вже обійдемося без відключень", – пояснив Кудрицький.

Також він розповів, про вартість і ефективність захисних споруд на об’єктах "Укренерго".

"На багатьох об’єктах критичної інфраструктури споруджений захист по периметру об’єктів. Цей захист складається з біг-бегів або з габіонів, які наповнені піском, і захищають такі споруди від уламків – якщо, наприклад, ракета, або якийсь інший боєприпас, розривається у певному віддаленні від обладнання. Наш захист призначений для того, щоб захистити критичне обладнання від саме прямого влучання, оскільки, на жаль, "Шахеди" бувають досить точними, і тут неможливо обійтися тільки захистом першого рівня. Тому – це великі досить конструкції, на кожну з них іде більше двох тисяч кубометрів бетону, сотні тонн арматури і металевих балок перекриття", - зазначив очільник "Укренерго".

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