Завтра світло знову відключатимуть з 16:00 й до кінця доби, – "Укренерго"

Завтра, 21 серпня, з 16:00 до 18:00 та з 22:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"З 18:00 до 22:00 будуть застосовуватися дві черги відключень одночасно. В інші години – без обмежень", – сказано в повідомленні.

Споживання об'єктів критичної інфраструктури обмежуватися не буде.

20 серпня з 16:00 до 17:00 та з 22:00 до 24:00 застосовується одна черга відключень електроенергії. З 17:00 до 22:00 застосовуються дві черги відключень одночасно.

Як повідомлялося, до 18 серпня включно графіки відключення світла не застосовувалися з 30 липня.

Водночас спека призвела до суттєвого зростання споживання електроенергії, унаслідок чого ввечері, 19 серпня, відновили застосування графіків відключення світла.

Нагадаємо, що 18 серпня включно графіки відключення світла не застосовувалися з 30 липня.

Втім, 15 серпня енергетики вже фіксували зростання споживання електроенергії в Україні через спеку у південних та західних областях.

На початку серпня повідомлялося, що споживання електроенергії стабілізувалося на одному рівні, з урахуванням виведення з ремонтів низки енергоблоків, це дозволяє поки що уникати застосування графіків відключення світла.

До того "Укренерго" заявляло, що в серпні, вересні та жовтні обмеження електроенергії ймовірні у вечірні години. Щоб допомогти їх уникнути, варто використовувати потужні електроприлади вдень.