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Новини
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Завтра світло знову відключатимуть з 16:00 й до кінця доби, – "Укренерго"

світло

Завтра, 21 серпня, з 16:00 до 18:00 та з 22:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"З 18:00 до 22:00 будуть застосовуватися дві черги відключень одночасно. В інші години – без обмежень", – сказано в повідомленні.

Споживання об'єктів критичної інфраструктури обмежуватися не буде.

20 серпня з 16:00 до 17:00 та з 22:00 до 24:00 застосовується одна черга відключень електроенергії. З 17:00 до 22:00 застосовуються дві черги відключень одночасно.

Як повідомлялося, до 18 серпня включно графіки відключення світла не застосовувалися з 30 липня.

Водночас спека призвела до суттєвого зростання споживання електроенергії, унаслідок чого ввечері, 19 серпня, відновили застосування графіків відключення світла.

Нагадаємо, що 18 серпня включно графіки відключення світла не застосовувалися з 30 липня.

Втім, 15 серпня енергетики вже фіксували зростання споживання електроенергії в Україні через спеку у південних та західних областях.

На початку серпня повідомлялося, що споживання електроенергії стабілізувалося на одному рівні, з урахуванням виведення з ремонтів низки енергоблоків, це дозволяє поки що уникати застосування графіків відключення світла.

До того "Укренерго" заявляло, що в серпні, вересні та жовтні обмеження електроенергії ймовірні у вечірні години. Щоб допомогти їх уникнути, варто використовувати потужні електроприлади вдень.

Автор: 

електроенергія (4235) Укренерго (1995) відключення світла (599)


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не справляетесь? не знаете как обеспечить? сдавайте нах полномочия и под суд. а лучше вешайтесь.
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20.08.2024 17:22 Відповісти
Нічого, у нас же є потужні Зе-гігаВати!
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20.08.2024 17:25 Відповісти
Та щось те зелене чмо тільки тужитись і вміє з нульовим результатом (
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20.08.2024 20:43 Відповісти
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20.08.2024 18:26 Відповісти
Брехуни ,що у вересні і жовтні теж буде +35 ? Може вже досить вішати локшину на вуха .
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20.08.2024 18:31 Відповісти
Нам ***** у нас генератор
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20.08.2024 19:52 Відповісти
Така й оплата гондонам буде. Просто не буду платити за таку "послугу".
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20.08.2024 20:40 Відповісти
Вивели з ремонту кілька енергоблоків, але брехати не перестали.
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21.08.2024 01:58 Відповісти

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