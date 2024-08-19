Споживання електроенергії продовжує зростати. Енергетики повертають відключення
Споживання електроенергії в Україні внаслідок спеки продовжує зростати. Ввечері, 19 серпня, діятимуть відключення світла.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Так, 19 серпня, станом на 9:30, рівень споживання на 2,5% вищий, ніж у попередній робочий день – п’ятницю, 16 серпня. Це зумовлено поширенням спеки на більшість областей України.
Вчора, 18 серпня, максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3,3% вищим, ніж попередньої неділі, 11 серпня.
"Через зростання обсягу дефіциту потужності в енергосистемі – сьогодні з 17:00 до 21:00 будуть застосовуватись заходи обмеження споживання для всіх категорій споживачів, крім критичної інфраструктури та підприємств, що оплачують понад 80% імпорту електроенергії для власних потреб", – йдеться у повідомленні.
Наголошується, що у зазначені години буде застосовуватись одна черга відключень.
Крім того, для подолання дефіциту в енергосистемі очікується імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 19 928 МВт-год.
Як додали в "Укренерго", через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлені 498 населених пунктів.
Зокрема, через наслідки негоди є знеструмлення у Київській та Івано-Франківській областях. Унаслідок воєнних дій є знеструмлення у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Сумській та Харківській областях.
Крім того, із технічних причин знеструмлювались споживачі у Вінницькій, Сумській, Запорізькій, Дніпропетровській і Житомирській областях.
Нагадаємо, що 18 серпня включно графіки відключення світла не застосовувалися з 30 липня.
Втім, 15 серпня енергетики вже фіксували зростання споживання електроенергії в Україні через спеку у південних та західних областях.
На початку серпня повідомлялося, що споживання електроенергії стабілізувалося на одному рівні, з урахуванням виведення з ремонтів низки енергоблоків, це дозволяє поки що уникати застосування графіків відключення світла.
До того "Укренерго" заявляло, що в серпні, вересні та жовтні обмеження електроенергії ймовірні у вечірні години. Щоб допомогти їх уникнути, варто використовувати потужні електроприлади вдень.
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Інша справа, що в понеділок на роботу вийшов весь наш непомірний держапарат, які повмикають усе що можливо за наш рахунок...
Нє? А шо так?🤔
В пятницу работает намного меньше всегда, тем более укороченный день.
Кондинционеры, если солнечная сторона, включали всегда последний месяц.
Ночью уже вменяемые температуры.
Офисы и производства работают до 18.00.
Останавливайте электротранспорт, но нет же, пусть сжирает, а в зековид элементарно обходились без него.
Ни к Укрэнерго ни к Минэнерго доверие отсутствует.
Везде муть и ложь. Гыдота
Кондиціонер (в залежності від своєї потужності) споживає в середньостатистичних побутових умовах від 0,5 до 1 кВт
плюс комп'ютер, телевізор, освітлення...
- але увага саме до кондиціонерів...