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Новини
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Споживання електроенергії продовжує зростати. Енергетики повертають відключення

світло

Споживання електроенергії в Україні внаслідок спеки продовжує зростати. Ввечері, 19 серпня, діятимуть відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Так, 19 серпня, станом на 9:30, рівень споживання на 2,5% вищий, ніж у попередній робочий день – п’ятницю, 16 серпня. Це зумовлено поширенням спеки на більшість областей України.

Вчора, 18 серпня, максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3,3% вищим, ніж попередньої неділі, 11 серпня.

"Через зростання обсягу дефіциту потужності в енергосистемі – сьогодні з 17:00 до 21:00 будуть застосовуватись заходи обмеження споживання для всіх категорій споживачів, крім критичної інфраструктури та підприємств, що оплачують понад 80% імпорту електроенергії для власних потреб", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що у зазначені години буде застосовуватись одна черга відключень.

Крім того, для подолання дефіциту в енергосистемі очікується імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 19 928 МВт-год.

Як додали в "Укренерго", через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлені 498 населених пунктів.

Зокрема, через наслідки негоди є знеструмлення у Київській та Івано-Франківській областях. Унаслідок воєнних дій є знеструмлення у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Сумській та Харківській областях.

Крім того, із технічних причин знеструмлювались споживачі у Вінницькій, Сумській, Запорізькій, Дніпропетровській і Житомирській областях.

Нагадаємо, що 18 серпня включно графіки відключення світла не застосовувалися з 30 липня.

Втім, 15 серпня енергетики вже фіксували зростання споживання електроенергії в Україні через спеку у південних та західних областях.

На початку серпня повідомлялося, що споживання електроенергії стабілізувалося на одному рівні, з урахуванням виведення з ремонтів низки енергоблоків, це дозволяє поки що уникати застосування графіків відключення світла.

До того "Укренерго" заявляло, що в серпні, вересні та жовтні обмеження електроенергії ймовірні у вечірні години. Щоб допомогти їх уникнути, варто використовувати потужні електроприлади вдень.

Автор: 

електроенергія (4235) Укренерго (1995) відключення світла (599)


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Топ коментарі
+4
А "Укренерго" вже всі 59 міті-ТЕС, що були нам передані, розгорнуло та підключило до мережі?
Нє? А шо так?🤔
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19.08.2024 12:04
+2
Все через кондиціонери. Люди! Не вмикайте їх! Економіка!
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19.08.2024 11:11
+2
зе-ворюги разграбили всю Западную помощь.
В пятницу работает намного меньше всегда, тем более укороченный день.
Кондинционеры, если солнечная сторона, включали всегда последний месяц.
Ночью уже вменяемые температуры.
Офисы и производства работают до 18.00.
Останавливайте электротранспорт, но нет же, пусть сжирает, а в зековид элементарно обходились без него.
Ни к Укрэнерго ни к Минэнерго доверие отсутствует.
Везде муть и ложь. Гыдота
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19.08.2024 12:06
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Все через кондиціонери. Люди! Не вмикайте їх! Економіка!
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19.08.2024 11:11 Відповісти
А що робити, коли квартира із сонячної сторони і вдень в ній натуральне пекло?
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19.08.2024 11:48 Відповісти
Дзеркальна плівка на вікна - і одразу ніякого пекла! Дай вгадаю - ти виборець гундосіка судячи з розумовиx здібностей?
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19.08.2024 13:42 Відповісти
Враховуючи, що це написав школярик рівня 4-го класу, скажу тільки одне - застели дзеркальною плівкою теплицю, і посиди там трохи. Якщо в голові пусто і там вітер, то може сквозняк поможе
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19.08.2024 15:31 Відповісти
Які лять кондиціонери? В понеділок що всі вдома сидять? А після 17 взагалі йде на спад.
Інша справа, що в понеділок на роботу вийшов весь наш непомірний держапарат, які повмикають усе що можливо за наш рахунок...
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19.08.2024 12:22 Відповісти
Ну так держапарат та офіси у тому числі.
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23.08.2024 08:48 Відповісти
А "Укренерго" вже всі 59 міті-ТЕС, що були нам передані, розгорнуло та підключило до мережі?
Нє? А шо так?🤔
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19.08.2024 12:04 Відповісти
зе-ворюги разграбили всю Западную помощь.
В пятницу работает намного меньше всегда, тем более укороченный день.
Кондинционеры, если солнечная сторона, включали всегда последний месяц.
Ночью уже вменяемые температуры.
Офисы и производства работают до 18.00.
Останавливайте электротранспорт, но нет же, пусть сжирает, а в зековид элементарно обходились без него.
Ни к Укрэнерго ни к Минэнерго доверие отсутствует.
Везде муть и ложь. Гыдота
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19.08.2024 12:06 Відповісти
- бойлер (2000-6000 Вт·г); - електрична плита (2000-3500 Вт·г); - духова шафа для випічки (2000-5000 Вт·г); - посудомийна машина (3000-3500 Вт·г).

Кондиціонер (в залежності від своєї потужності) споживає в середньостатистичних побутових умовах від 0,5 до 1 кВт
 плюс комп'ютер, телевізор, освітлення...

- але увага саме до кондиціонерів...
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19.08.2024 12:07 Відповісти
Перераxовані прилади працюють до години часу (реально менше), а кондиціонер маслає з ранку до ночі
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19.08.2024 13:45 Відповісти
Але далеко не у всіх є кондиціонери.
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19.08.2024 17:16 Відповісти
Це для найекономічніших малих моделей на одну кімнату.
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23.08.2024 08:54 Відповісти
Хтоб сомневался. Вчера в Днепре в тени +29. Сегодня +28,5. Пора вырубать свет,а то штольц ругаца будет.
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19.08.2024 13:10 Відповісти
********
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19.08.2024 14:35 Відповісти

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