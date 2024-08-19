Споживання електроенергії продовжує зростати. Енергетики повертають відключення

Споживання електроенергії в Україні внаслідок спеки продовжує зростати. Ввечері, 19 серпня, діятимуть відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Так, 19 серпня, станом на 9:30, рівень споживання на 2,5% вищий, ніж у попередній робочий день – п’ятницю, 16 серпня. Це зумовлено поширенням спеки на більшість областей України.

Вчора, 18 серпня, максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3,3% вищим, ніж попередньої неділі, 11 серпня.

"Через зростання обсягу дефіциту потужності в енергосистемі – сьогодні з 17:00 до 21:00 будуть застосовуватись заходи обмеження споживання для всіх категорій споживачів, крім критичної інфраструктури та підприємств, що оплачують понад 80% імпорту електроенергії для власних потреб", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що у зазначені години буде застосовуватись одна черга відключень.

Крім того, для подолання дефіциту в енергосистемі очікується імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 19 928 МВт-год.

Як додали в "Укренерго", через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлені 498 населених пунктів.

Зокрема, через наслідки негоди є знеструмлення у Київській та Івано-Франківській областях. Унаслідок воєнних дій є знеструмлення у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Сумській та Харківській областях.

Крім того, із технічних причин знеструмлювались споживачі у Вінницькій, Сумській, Запорізькій, Дніпропетровській і Житомирській областях.

Нагадаємо, що 18 серпня включно графіки відключення світла не застосовувалися з 30 липня.

Втім, 15 серпня енергетики вже фіксували зростання споживання електроенергії в Україні через спеку у південних та західних областях.

На початку серпня повідомлялося, що споживання електроенергії стабілізувалося на одному рівні, з урахуванням виведення з ремонтів низки енергоблоків, це дозволяє поки що уникати застосування графіків відключення світла.

До того "Укренерго" заявляло, що в серпні, вересні та жовтні обмеження електроенергії ймовірні у вечірні години. Щоб допомогти їх уникнути, варто використовувати потужні електроприлади вдень.