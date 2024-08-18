Відключення повертаються: У понеділок світло вимикатимуть з 17:00 до 21:00, – "Укренерго"

Завтра, 19 серпня, з 17:00 до 21:00 буде застосовуватися одна черга відключень електроенергії. В інші години – без обмежень.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Причина застосування заходів обмеження – зростання споживання через спеку", – сказано в повідомленні.

До 18 серпня включно графіки відключення світла не застосовувалися з 30 липня.

Втім, 15 серпня енергетики вже фіксували зростання споживання електроенергії в Україні через спеку у південних та західних областях.

На початку серпня повідомлялося, що споживання електроенергії стабілізувалося на одному рівні, з урахуванням виведення з ремонтів низки енергоблоків, це дозволяє поки що уникати застосування графіків відключення світла.

До того "Укренерго" заявляло, що в серпні, вересні та жовтні обмеження електроенергії ймовірні у вечірні години. Щоб допомогти їх уникнути, варто використовувати потужні електроприлади вдень.