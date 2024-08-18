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Новини
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Відключення повертаються: У понеділок світло вимикатимуть з 17:00 до 21:00, – "Укренерго"

Частина Сум залишилася без світла та води

Завтра, 19 серпня, з 17:00 до 21:00 буде застосовуватися одна черга відключень електроенергії. В інші години – без обмежень.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Причина застосування заходів обмеження – зростання споживання через спеку", – сказано в повідомленні. 

До 18 серпня включно графіки відключення світла не застосовувалися з 30 липня.

Втім, 15 серпня енергетики вже фіксували зростання споживання електроенергії в Україні через спеку у південних та західних областях.

На початку серпня повідомлялося, що споживання електроенергії стабілізувалося на одному рівні, з урахуванням виведення з ремонтів низки енергоблоків, це дозволяє поки що уникати застосування графіків відключення світла.

До того "Укренерго" заявляло, що в серпні, вересні та жовтні обмеження електроенергії ймовірні у вечірні години. Щоб допомогти їх уникнути, варто використовувати потужні електроприлади вдень.

Автор: 

електроенергія (4235) Укренерго (1995) відключення світла (599)


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Не вмикайте кондиціонери! І не буде вимкнень електрики. Нє, вперто роблять, як не треба...
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19.08.2024 11:13 Відповісти
Чому кудрицькому за халатне відношення до своїх обов'язковків не дали пенька в зад? Тому що владу влаштовує,що українці без світла.
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19.08.2024 13:50 Відповісти

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