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Новини
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Завтра світло відключатимуть з 16:00 до кінця доби, – "Укренерго"

електроенергія,світло,відключення

Завтра, 20 серпня, з 16:00 до 17:00 та з 22:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень електроенергії. З 17:00 до 22:00 будуть застосовуватись дві черги відключень одночасно.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"В інші години – без обмежень. Споживання об'єктів критичної інфраструктури не обмежується", – сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, до 18 серпня включно графіки відключення світла не застосовувалися з 30 липня.

Водночас спека призвела до суттєвого зростання споживання електроенергії, унаслідок чого ввечері, 19 серпня, відновили застосування графіків відключення світла.

Нагадаємо, що 18 серпня включно графіки відключення світла не застосовувалися з 30 липня.

Втім, 15 серпня енергетики вже фіксували зростання споживання електроенергії в Україні через спеку у південних та західних областях.

На початку серпня повідомлялося, що споживання електроенергії стабілізувалося на одному рівні, з урахуванням виведення з ремонтів низки енергоблоків, це дозволяє поки що уникати застосування графіків відключення світла.

До того "Укренерго" заявляло, що в серпні, вересні та жовтні обмеження електроенергії ймовірні у вечірні години. Щоб допомогти їх уникнути, варто використовувати потужні електроприлади вдень.

Автор: 

електроенергія (4235) Укренерго (1995) відключення світла (599)


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Топ коментарі
+9
Пропоную всім можновладцям заборонити використовувати генератори, павербанки, сонячні панелі, вітряки на період, коли діють графіки. Якщо що - конфіскувати.

Електрика відразу з'явиться.
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19.08.2024 18:25
+9
Саме смішне, що люди вже давно все порахували і показали де що купити, як забезпечити і як зберегти те що ж від русні. Але ці телепні ниють що нічого не можуть зробити і немає грошей, ну як немає, щоб красти міліарди є, а на державу немає
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19.08.2024 18:40
+8
не справляетесь? не знаете как обеспечить? сдавай полномочия и под суд. а лучше вешайтесь.
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19.08.2024 18:35
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Пропоную всім можновладцям заборонити використовувати генератори, павербанки, сонячні панелі, вітряки на період, коли діють графіки. Якщо що - конфіскувати.

Електрика відразу з'явиться.
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19.08.2024 18:25 Відповісти
Гарна подача...
Добра ідея...
Основне зіжруть кондеї...
А іншим...
Пробачимо...
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19.08.2024 18:28 Відповісти
Это еще только цветочки, ягодки будут Зимой, когда света не будет по 15-20 часов в сутки каждый день!
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19.08.2024 18:26 Відповісти
Це тобі в кремлі сказали ?
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19.08.2024 18:37 Відповісти
До чого тут кремль? У 22 році по дві-три доби в Києві небуло..рубільник у зелених руцях.
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19.08.2024 18:44 Відповісти
не справляетесь? не знаете как обеспечить? сдавай полномочия и под суд. а лучше вешайтесь.
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19.08.2024 18:35 Відповісти
Саме смішне, що люди вже давно все порахували і показали де що купити, як забезпечити і як зберегти те що ж від русні. Але ці телепні ниють що нічого не можуть зробити і немає грошей, ну як немає, щоб красти міліарди є, а на державу немає
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19.08.2024 18:40 Відповісти
Ти переживай в зиску більше за тепло ніж за світло , у нас у місті зруйнували котельню двома іскандерами , кажуть до жовтня повинні відновити Розумієш до жовтня повинні відновити, головне тут слово повинні,А там як звжди
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19.08.2024 18:54 Відповісти
Шо там курська область - у списку чи ні?
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19.08.2024 19:51 Відповісти
Укренерго обіцяло показати графіки споживання електроенергії по областях. Мабуть, не розуміють як це робити, та вирішили всіх по єдиному графіку відключати. Дійсно, що свої гниди гірше кацапських вошей.
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19.08.2024 20:30 Відповісти
"Президент" чи його регент - єрмак - продовжують дресирувати українців до згоди на капітуляцію моськовії.
Тому й "заумний графік відключень" - по дням тижня - для максимуму незручності.
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19.08.2024 20:45 Відповісти
Я не заступаюся за владу розумію, що є за що критикувати, але у деяких виходить так , що у відключеннях звинувачують не путіна, який зруйнував нашу енергетику, а своїх.
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20.08.2024 01:29 Відповісти

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