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На Україну взимку чекає багато випробувань, але апокаліптичного сценарію не буде, - глава "Укренерго" Кудрицький

Володимир Кудрицький

Наступної зими на українців чекає багато випробувань, проте гуманітарної катастрофи не буде.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю BBC повідомив глава НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Варто зазначити, що інтерв’ю ми записували 22 серпня, до нового масованого обстрілу енергетичних об’єктів по всій Україні, який відбувся 26 серпня. Тоді Росія здійснила комбінований удар, запустивши сотню ракет та стільки ж дронів по енергетиці. У результаті в багатьох містах і селах знову почалися перебої з електропостачанням", - зазначили журналісти BBC.

Кудрицький прокоментував заяву європейського комісара з енергетики Кадрі Сімсон про те, що "за низьких зимових температур деякі місця в Україні можуть бути непридатними для життя".

За його словами, це надто песимістичний сценарій. Водночас глава Укренерго зазначив, що "легкої прогулянки" наступної зими точно не буде.

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"Я думаю, що наступної зими нас чекає багато випробувань. Енергетиків, перш за все, чекає багато випробувань. Наші сили ППО теж, можливо. Але я не вважаю, що у нас буде якийсь апокаліптичний сценарій. Я вважаю, що ми не допустимо блекауту. Ми в Укренерго навчилися протидіяти тактиці ворога, коли бачимо, як вони намагаються покласти енергосистему, куди вони атакують. І ми знаємо, як її відбалансовувати для того, щоб вона продовжувала працювати", – сказав він.

Він зазначив, що зараз складно прогнозувати, скільки годин зі світлом українці будуть узимку – все залежатиме від обсягів імпорту електроенергії та погоди.

"Ми в компанії завжди прораховуємо найгірші сценарії та готуємося до них. Тому, скажімо так, за теплої, зимової погоди +2, +3 цілком можливо, що жодних відключень не буде. За температури - 10 енергосистему збалансувати без відключень буде неможливо", – додав Кудрицький.

Він також констатував, що до зими поновити всі зруйновані енергооб'єкти не вдасться.

Автор: 

Укренерго (2688) Кудрицький Володимир (189) відключення світла (1087)


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Топ коментарі
+8
киздіти не мішки ворочати
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29.08.2024 11:05
+7
"Апокалиптический сценарий" - отсутствие света даже в Конче-Заспе, Буковеле?
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29.08.2024 11:06
+5
Щось забагато в країні пророків різного штибу.
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29.08.2024 11:05
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29.08.2024 11:05 Відповісти
Щось забагато в країні пророків різного штибу.
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29.08.2024 11:05 Відповісти
"Апокалиптический сценарий" - отсутствие света даже в Конче-Заспе, Буковеле?
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29.08.2024 11:06 Відповісти
"...але апокаліптичного сценарію не буде, - глава "Укренерго" Кудрицький" Джерело:

Вже стрьомно...
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29.08.2024 11:06 Відповісти
Таке передчуття, що побіжать до Європи рештки українців, яких ця влада ще не замордувала. Готуйтеся поляки, німці, французи, чехи та інші, бо тільки на вас надія. Дебіли 73% зробили всіх разом і сьогодні бігають по світу, як придурки, а як ржали і раділи ці тупоголові у 2019 році.
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29.08.2024 11:07 Відповісти
"Апокаліпсису не буде!" - на Банкову закупили генератор та дві цистерни палива.
Вони ж неЛОХи?
А ви "всі президенти".
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29.08.2024 11:07 Відповісти
У вас не буде, а у нас? Бл, відрубити б вам світло/воду/газ. І включати це все по 2 години 3 рази на добу. А сонячні батареї та генератори відібрати у фонд шкіл та дитсадків.
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29.08.2024 11:08 Відповісти
Скорее уж они отберут генераторы у школ и передадут "страдающим россиянам" в курскую область...
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29.08.2024 11:30 Відповісти
Зате в конча-заспі ''все пучком''.
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29.08.2024 11:09 Відповісти
Говорят что на Печерских Липках (если вам это о чем то говорит) так же отключают свет.
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29.08.2024 13:17 Відповісти
Більше інфи для ворога, більше! Якісь піардебіли
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29.08.2024 11:09 Відповісти
ще один-два рази так обстряляють як у неділю, і апокаліпсу не буде, буде модне слово "блекаут".
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29.08.2024 11:09 Відповісти
Скажи нам дорогой глава НЕК "Укренерго", какое количество дизельных и газотурбинных генераторов поставлены нам Западом в качестве гуманитарной помощи и сколько из них подключены и введены в эксплуатацию.
А потом поговорим про "испытания", "тяжелую зиму" и пр. традиционные чиновничьи отмазки.
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29.08.2024 11:10 Відповісти
НЕК "Укренерго" займається виключно передачею електроенергії, а не генерацією.
Хто в нас займається генерацією? - ДТЕК. Хто господар ДТЕК - Ахметов.
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29.08.2024 11:32 Відповісти
тільки Ахмет займаєтся генерацією ? доречі практично всі його потужності обнулені ******, якщо що.
п.с. почитайте що таке "Центренерго" перш ніж ***** нести.
І так клятий ахмет зараз тільки передачею ее займається.
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29.08.2024 12:02 Відповісти
Богдан, не неси *****. Центенерго не входить до структури НЕК "Укренерго", хоч гугли, хоч на сайт до них зайди, там де структура. Генерацією у нас дофіга хто займається, і енергоатом, і дтек, і навіть прости господи ще й вде єсть тільки Укренерго тут до чого? Їх справа - передачі і диспетчеризація. А просто галдіти "де газотурбінні установки, чого їх нек не встановлює", то повір, від незнання. Борись з цим, почитай краще, хто за що відповідає.
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29.08.2024 12:11 Відповісти
експерд почитай скільки відсотків генерації зараз займає детек. І не позорся
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29.08.2024 12:18 Відповісти
Я почитаю. Після того, як ти напишеш, яка доля генерації в Укренерго і яким боком до газотурбінних установок саме компанія, яка займається виключно передачею електроенергії. Ти ж питання задаєш в стилі "сєня, об'ясні товаріщу, почему володька сбріл усьі"
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29.08.2024 12:22 Відповісти
Для этого у нас есть Минэнерго. И там даже министр есть. Укрэнерго подчиняется Минэнерго.
А так да, никто ни за что не отвечает. Проклятые олигархи во всем виноваты.
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29.08.2024 12:40 Відповісти
Міністр-юрист ні за що не буде відповідати. Баканов-адвокат підтверджує!
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29.08.2024 12:42 Відповісти
Дело не в том, что кто-то "юрист" или "адвокат". Во-первых наши законы не позволяют "спросить", а во-вторых, никто и не собирается "спрашивать".
И так было все 33 года независимости. Не везет нам с президентами. "Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков" (В.В. Высоцкий)
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29.08.2024 14:08 Відповісти
Та ні, все не так. Галуззю повинен керувати спеціаліст. Медициною - медик, енергетикою - енергетик, МВС - мєнт, бо так будь кому можна якоїсь лапші можна на вуха навішать. Людина повинна розуміти як воно працює і відрізняти як мінімум передачу від генерації. А якщо керівник дупля не відбиває, чим він там керує, то буде або безполєзний (типу Умєрова, тільки щоб щось підписувать), або шкодити своєю некомпетентністю, або просто тупо наживатись (яйця по 17 грн).
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30.08.2024 12:54 Відповісти
Вы, простите, отстали на несколько десятков лет, в своих представлениях об управлении. Отраслью действительно должен управлять специалист. Но не специалист в отрасли, а специалист по управлению. "Отсталый" Запад уже давно это понял и ввел специальное образование - МВА (master of business administration).
Это главное. Причем не "корочка", а именно знания. Не менне главные качества - государственность (это когда "мне за Державу обидно"), честность и репутация.
У нас всего этого и в помине нет ... и не предвидится. Вот вам и все перспективы ...
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30.08.2024 14:03 Відповісти
Не бачу протиріччя, щоб мати МВА і спеціальність за фахом. В кожній галузі є нюанси. І багато різних думок від заступників з фахових напрямків. А рішення приймати, то треба мати щось в голові.
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01.09.2024 11:21 Відповісти
Причем тут "протиріччя"? Я не противопоставляю эти образования и навыки. Я говорю о том, что главное. Для управленца ключевые компетенции это стратегическое мышление и компетенции системного анализа. А это очень редкие навыки. Очень не просто понять, обладает человек такими навыками или нет. Отсюда и полный бардак в государственной системе (да и бизнесе тоже). На управленческие должности назначаются люди "проверенные", "свои", "преданные", "комфортные" и т.п. Но никак не компетентные.
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01.09.2024 11:43 Відповісти
Все те, що ви пишете, не стосується ніяким чином тих людей, які в нашій країні приймають рішення. Ні стратегічного мислення ні професійних компетенцій. Але люди за них проголосували. На їх фоні знятий Кудрицький з його освітами і досвідом роботи виглядає майже генієм на противагу голові асоціації мафів і юристу, в якого від юриста тільки диплом без елементарних знань. Але демократія вона така, хто людям подобається, кого вибрали, той зараз і влада.
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04.09.2024 15:58 Відповісти
от тільки не треба плакать за Ахметова, що він втратив всю генерацію. Стиль наших олігархів це приватизувати підприємство за копійки (і відкат кому треба), не вкладати нічого в модернізацію і тільки використовувати поки не закінчиться ресурс. Як казав Коломойський "прибутки бери собі, а убитки лишай державі". Це їх загальний принцип, тому і олігархи.
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29.08.2024 12:59 Відповісти
Іноді краще нічого не казати.
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29.08.2024 11:10 Відповісти
Якщо цього корупціонера не знімуть, він завалить енергетику швидше чим орківські ракети

Які він зараз може прораховувати сценарії якщо він не знає скільки ще буде ударів, він б краще зайнявся питанням чому установки що партнери надали досі не змонтовані....

Друге захід легко дає гроші на інфраструктуру але не дає на зброю.... Треба просити на установки зберігання електроенергії для існуючих СЕС і ВЕС... це покращить децентралізацію енергетикт

також багато дахів в школах і держустановах, там також можна панелями накрити....
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29.08.2024 11:10 Відповісти
Які установки? НЕК не генерує енергію, тільки передає. Питання до міністра-юриста Галущенка, скільки там надали газотурбінних установок і чим займається міністерство було б логічніше. Це все одно, що кондуктору прид'являти претензії до того, що водій погано везе.
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29.08.2024 11:36 Відповісти
Ви його інтерв'ю читали, виглядає що він міністр...

Але якщо взяти то одна команда на півставки у рижого...
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29.08.2024 13:06 Відповісти
Щоб не здавалось, що це міністр, треба читати підпис внизу ))). Міністру взагалі сказати нІчого, що він може сказати за енергетику, коли він в ній ні ухом ні рилом?
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29.08.2024 13:13 Відповісти
Ничего не будет. Ни электричества, ни газа, ни отопления. "Кто не подготовился- мы не виноваты". Обожаю "пророчества".
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29.08.2024 11:12 Відповісти
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29.08.2024 11:16 Відповісти
Це той випадок коли накрав,********,а потім пішов перед самим колапсом і ніби для тебе дійсно все гаразд?
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29.08.2024 11:25 Відповісти
Судячи з заяв "зєльоних" мародерів - "шашлички" вже не за горами
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29.08.2024 11:48 Відповісти
Здається всі вони живуть іншим життям. Гуманітарна катастрофа вже є. 4 з гаком млн. Виїхали. Інші жевріють від відключення до відключення. Графіків навіть як в 2022- 23 роках немає. А навіщо? Нас же попереджали.
Керівники енергетики рекламували купувати генератори, інвертори, сонячні панелі, акумулятори.
Тож вони всі свої обов'язки виконали. Окрім одного- захистити енергетичні об'єкти.
Але то таке.
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29.08.2024 11:51 Відповісти
це ж зелена падаль - воно каже одне, через тиждень інше і не несе жодної відповідальності за свій 3.14здож
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29.08.2024 12:08 Відповісти
він не з зелених. єрмачок хоче його на шурму замінити, того, хто генерує сонячну енергію на окупованих територіях, не ведіться.
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29.08.2024 12:14 Відповісти
А де ця ''прелесть'' яр. Не зміна? Прошу совєцького охфіцера не паскудити Холодний Яр
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29.08.2024 12:19 Відповісти
Цiни на свiтло задрали , народ проковтнув , ну от .. тепер i спросотовують " апокалипсiс" .. Тактика "зелених" не змiнна .
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29.08.2024 12:30 Відповісти
Це Ахметов пообіцяв?
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29.08.2024 12:53 Відповісти
Це всередині по країні?
Коли в Буковелі сонячне сяйво цілодобово, а в Сумах темно, а на двох все норм?
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29.08.2024 12:56 Відповісти
це те піз@ло, що за захист енергооб'єктів відповідав?

а ще хоче зайнятись відновленням Охматдиту?

та йому поміж очі в#***** треба, а не слухати, що воно патякає
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29.08.2024 13:16 Відповісти
Ага, до зимы сдадут пол Украины. И проблемы будут у кацапов. Или не будут.
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29.08.2024 14:00 Відповісти
иди в дупу............................................................***************!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.08.2024 14:40 Відповісти
 
 