На Україну взимку чекає багато випробувань, але апокаліптичного сценарію не буде, - глава "Укренерго" Кудрицький

Наступної зими на українців чекає багато випробувань, проте гуманітарної катастрофи не буде.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю BBC повідомив глава НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Варто зазначити, що інтерв’ю ми записували 22 серпня, до нового масованого обстрілу енергетичних об’єктів по всій Україні, який відбувся 26 серпня. Тоді Росія здійснила комбінований удар, запустивши сотню ракет та стільки ж дронів по енергетиці. У результаті в багатьох містах і селах знову почалися перебої з електропостачанням", - зазначили журналісти BBC.

Кудрицький прокоментував заяву європейського комісара з енергетики Кадрі Сімсон про те, що "за низьких зимових температур деякі місця в Україні можуть бути непридатними для життя".

За його словами, це надто песимістичний сценарій. Водночас глава Укренерго зазначив, що "легкої прогулянки" наступної зими точно не буде.

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"Я думаю, що наступної зими нас чекає багато випробувань. Енергетиків, перш за все, чекає багато випробувань. Наші сили ППО теж, можливо. Але я не вважаю, що у нас буде якийсь апокаліптичний сценарій. Я вважаю, що ми не допустимо блекауту. Ми в Укренерго навчилися протидіяти тактиці ворога, коли бачимо, як вони намагаються покласти енергосистему, куди вони атакують. І ми знаємо, як її відбалансовувати для того, щоб вона продовжувала працювати", – сказав він.

Він зазначив, що зараз складно прогнозувати, скільки годин зі світлом українці будуть узимку – все залежатиме від обсягів імпорту електроенергії та погоди.

"Ми в компанії завжди прораховуємо найгірші сценарії та готуємося до них. Тому, скажімо так, за теплої, зимової погоди +2, +3 цілком можливо, що жодних відключень не буде. За температури - 10 енергосистему збалансувати без відключень буде неможливо", – додав Кудрицький.

Він також констатував, що до зими поновити всі зруйновані енергооб'єкти не вдасться.