Голова "Укренерго" назвав умови, за яких вдасться уникнути відключень електроенергії взимку

Уникнути відключень електроенергії взимку можливо буде за умови, якщо температура буде плюсовою.

Про це голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький 22 серпня розповів у інтерв'ю "ВВС Україна", яке опубліковане сьогодні.

"Дуже би хотів всіх порадувати і сказати, що відключень не буде і все буде ок. Але на сьогодні, враховуючи ту ситуацію, в якій ми є, ми не можемо бути завеликими оптимістами. Ми в компанії завжди прораховуємо найгірші сценарії і готуємося до них. Тому, скажімо так, при теплій, зимовій погоді +2, +3 цілком можливо, що ніяких відключень не буде. При температурі -10 енергосистему збалансувати без відключень буде неможливо", – сказав Кудрицький.

Водночас він зауважив, що наразі важко прогнозувати умови, у яких доведеться працювати енергосистемі України взимку.

"Ніхто не знає, яким буде режим подачі електроенергії взимку. Просто тому, що ніхто не знає, якими будуть: а) атаки росіян і б) якою буде температура навколишнього середовища в грудні, січні, лютому. Тому говорити, що світло буде 8 годин на добу, 16 годин на добу або 24 години на добу – це все просто три різні сценарії, в яких є свої ймовірності реалізації", – пояснив Кудрицький.

При цьому він запевнив, що блекауту взимку не буде.

"Легкої прогулянки наступної зими точно не буде. Я думаю, що наступної зими нас чекає багато випробувань. Енергетиків, перш за все, чекає багато випробувань. Наші сили ППО теж, можливо. Але я не вважаю, що у нас буде якийсь апокаліптичний сценарій. Я вважаю, що ми не допустимо блекауту", – зазначив голова "Укренерго".

Кудрицький розповів, що цьому сприятимуть накопичені запаси обладнання.

"Ми накопичили гігантський запас обладнання за допомогою західних донорів. І сьогодні до нас приїжджає щомісяця набагато більше трансформаторів, ніж ми теоретично можемо втратити від атак. У нас сьогодні є також інженерний захист наших об'єктів, саме на об'єктах "Укренерго". Це єдині об'єкти критичної інфраструктури, де є такий захист, який витримує пряме влучання, наприклад, шахедів", – додав Кудрицький.

Зауважимо, що це інтерв'ю голова "Укренерго" давав до останньої масованої атаки росіян на енергосистему України.

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Як повідомлялося, у понеділок, 26 серпня, Україна зазнала одного з найбільших російських обстрілів, по території країни окупаційні війська запустили щонайменше 127 ракет і 109 дронів, заявив президент Володимир Зеленський.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.

НЕК "Укренерго" доручило запровадити екстрені відключення світла по всій країні. Пізніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що внаслідок обстрілів виникла складна ситуація в енергетиці.