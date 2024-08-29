БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
3 235 8

Голова "Укренерго" назвав умови, за яких вдасться уникнути відключень електроенергії взимку

Володимир Кудрицький

Уникнути відключень електроенергії взимку можливо буде за умови, якщо температура буде плюсовою. 

Про це голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький 22 серпня розповів у інтерв'ю "ВВС Україна", яке опубліковане сьогодні.

"Дуже би хотів всіх порадувати і сказати, що відключень не буде і все буде ок. Але на сьогодні, враховуючи ту ситуацію, в якій ми є, ми не можемо бути завеликими оптимістами. Ми в компанії завжди прораховуємо найгірші сценарії і готуємося до них. Тому, скажімо так, при теплій, зимовій погоді +2, +3 цілком можливо, що ніяких відключень не буде. При температурі -10 енергосистему збалансувати без відключень буде неможливо", – сказав Кудрицький.

Водночас він зауважив, що наразі важко прогнозувати умови, у яких доведеться працювати енергосистемі України взимку. 

"Ніхто не знає, яким буде режим подачі електроенергії взимку. Просто тому, що ніхто не знає, якими будуть: а) атаки росіян і б) якою буде температура навколишнього середовища в грудні, січні, лютому. Тому говорити, що світло буде 8 годин на добу, 16 годин на добу або 24 години на добу – це все просто три різні сценарії, в яких є свої ймовірності реалізації", – пояснив Кудрицький.

При цьому він запевнив, що блекауту взимку не буде.

"Легкої прогулянки наступної зими точно не буде. Я думаю, що наступної зими нас чекає багато випробувань. Енергетиків, перш за все, чекає багато випробувань. Наші сили ППО теж, можливо. Але я не вважаю, що у нас буде якийсь апокаліптичний сценарій. Я вважаю, що ми не допустимо блекауту", – зазначив голова "Укренерго".

Кудрицький розповів, що цьому сприятимуть накопичені запаси обладнання.

"Ми накопичили гігантський запас обладнання за допомогою західних донорів. І сьогодні до нас приїжджає щомісяця набагато більше трансформаторів, ніж ми теоретично можемо втратити від атак. У нас сьогодні є також інженерний захист наших об'єктів, саме на об'єктах "Укренерго". Це єдині об'єкти критичної інфраструктури, де є такий захист, який витримує пряме влучання, наприклад, шахедів", – додав Кудрицький.

Зауважимо, що це інтерв'ю голова "Укренерго" давав до останньої масованої атаки росіян на енергосистему України.

Дивіться також: Нацкомісія з енергетики прискорила процедуру встановлення генеруючих установок

Як повідомлялося, у понеділок, 26 серпня, Україна зазнала одного з найбільших російських обстрілів, по території країни окупаційні війська запустили щонайменше 127 ракет і 109 дронів, заявив президент Володимир Зеленський.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.

НЕК "Укренерго" доручило запровадити екстрені відключення світла по всій країні. Пізніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що внаслідок обстрілів виникла складна ситуація в енергетиці.

Автор: 

електроенергія (4235) Укренерго (1995) Кудрицький Володимир (90) відключення світла (599)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тяжелые годы уходят
Борьбы за свободу страны,
За ними другие приходят,
Они будут тоже трудны.

хор Швондера из "Собачьего сердца"
показати весь коментар
29.08.2024 13:49 Відповісти
Сценарист херов. Не торгуйте та і не буде відключень.
показати весь коментар
29.08.2024 15:20 Відповісти
Відключень не буде, якщо не дасте красти
показати весь коментар
29.08.2024 15:28 Відповісти
"Ніхто не знає ... " - 5й абзац, коротко і по суті
показати весь коментар
29.08.2024 15:36 Відповісти
Треба шоб перзидент поставив зиму на паузу, также як конституцію, і все буде потужно.
показати весь коментар
29.08.2024 15:44 Відповісти
Бл********** вони реально мають нас за ДИБІЛІВ, нехай це чучело краще розкаже, як так, що коли русня побила всю теплову генерацію, вони пи*діли що це було знищена 40% від загального обсягу і на відновлення підуть десятиліття, а потомі через 2 місяці, починають казати що знов барижать до ЄС. Тобто ви за 2 місяці відновили 40% генерації? Вони реально думають що у всіх в цій країні, пам'ять як у рибок.
показати весь коментар
29.08.2024 15:58 Відповісти
Кудрицький, просто не кради, і електроенергії вистачить на все. Але ж ти не можеш не красти, ніхто в Уряді не може, не існує такого чиновника, бо він одразу стає ворогом держави злодіїв.
показати весь коментар
29.08.2024 19:08 Відповісти
ну вперше виразився зрозуміло, раніше ніби "вангував"...
показати весь коментар
29.08.2024 20:13 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 