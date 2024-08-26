Ціллю була енергетична інфраструктура, постраждали 15 областей, – Шмигаль про ранкову масовану атаку

Унаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. Також є поранені та загиблі.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ворог застосував різні види озброєння: БпЛА, крилаті ракети, "Кинджали". Є поранені та загиблі. Щирі співчуття рідним і близьким", – наголосив він.

Голова уряду уточнив, що ціллю російських терористів знову стала енергетична інфраструктура.

"На жаль, є пошкодження в низці регіонів. "Укренерго" вимушене застосувати екстрені відключення електроенергії, щоби стабілізувати систему", – додав Шмигаль.

За словами прем’єра, голови ОВА отримали завдання розгорнути за потреби Пункти Незламності.

Як повідомлялося, 26 серпня НЕК "Укренерго" розпорядився запровадити екстрені відключення світла по всій країні. Ворог здійснюють масований обстріл України. Вибухи чули у Києві, Луцьку, Львові, Дніпрі, Одесі та інших містах.

Пізніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що внаслідок обстрілів виникла складна ситуація в енергетиці.