У Києві розгортають Пункти незламності через складну ситуацію в енергосекторі

Через складну ситуацію в енергетичному секторі внаслідок масованої ворожої атаки у Києві розгорнуть Пункти незламності.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"У зв’язку із складною оперативною ситуацією в енергетичному секторі та, зокрема, за вказівкою "Укренерго" щодо введення екстрених відключень світла, було прийняте рішення розгорнути Пункти Незламності по місту Києву", – зазначив він.

Попко додав, що енергетики працюють, щоб повернути світло, та закликав громадян зберігати спокій.

Як повідомлялося, зранку 26 серпня внаслідок масованих ворожих ударів у Києві фіксують проблеми з водопостачанням. Зокрема, відсутнє водопостачання у Шевченківському, Святошинському, Солом’янському та Голосіївському районах столиці.