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Унаслідок обстрілу Київ частково залишався без водопостачання (оновлено)

Частина Херсона залишилась без водопостачання через аварію на мережі

Зранку 26 серпня внаслідок масованих ворожих ударів у Києві фіксують проблеми з водопостачанням.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у Telegram.

"На правому березі столиці через відключення світла є перебої з водопостачанням", – зазначив він.

Як уточнили у "Київводоканалі", було відсутнє водопостачання у Шевченківському, Святошинському, Солом’янському та Голосіївському районах столиці. "Це пов’язано зі знеструмленням об’єктів водоканалу через відключення електропостачання", – пояснили в компанії.

Утім, уже через півтори години Кличко поінформував, що енергетики та комунальні служби відновили роботу обладнання водопостачання на правому березі столиці. За його словами, протягом години тиск в житлових будинках вийде на оптимальні параметри.

Як повідомлялося, 26 серпня НЕК "Укренерго" розпорядився запровадити екстрені відключення світла по всій країні.

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Київ (4678) Київводоканал (75) водопостачання (204) вода (235)


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