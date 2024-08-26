Унаслідок обстрілу Київ частково залишався без водопостачання (оновлено)

Зранку 26 серпня внаслідок масованих ворожих ударів у Києві фіксують проблеми з водопостачанням.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у Telegram.

"На правому березі столиці через відключення світла є перебої з водопостачанням", – зазначив він.

Як уточнили у "Київводоканалі", було відсутнє водопостачання у Шевченківському, Святошинському, Солом’янському та Голосіївському районах столиці. "Це пов’язано зі знеструмленням об’єктів водоканалу через відключення електропостачання", – пояснили в компанії.

Утім, уже через півтори години Кличко поінформував, що енергетики та комунальні служби відновили роботу обладнання водопостачання на правому березі столиці. За його словами, протягом години тиск в житлових будинках вийде на оптимальні параметри.

Як повідомлялося, 26 серпня НЕК "Укренерго" розпорядився запровадити екстрені відключення світла по всій країні.