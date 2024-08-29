Нацкомісія з енергетики прискорила процедуру встановлення генеруючих установок

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), спростила та пришвидшила процедуру надання відступів від виконання окремих вимог Кодексу систем передачі до генеруючих установок на період воєнного стану.

Відповідні зміни до постанови НКРЕКП №352 від 26 березня 2022 року були внесені на засіданні 27 серпня, повідомляє пресслужба регулятора.

Очікується, що ця постанова дозволить спростити та пришвидшити процедуру встановлення генеруючих установок (газотурбінних, газопоршневих, когенераційних тощо) як нових, так і таких, що були у використанні.

"Рішення є важливими та актуальними з огляду на необхідність збільшення у стислі строки кількості доступних генеруючих потужностей для покриття дефіциту потужності в енергетичній системі України та забезпечення надійного електропостачання споживачів та об’єктів критичної інфраструктури, особливо в осінньо-зимовий період", – пояснили у Нацкомісії.

Зокрема, передбачається внести такі зміни до процедури надання відступів (звільнення) від виконання окремих вимог Кодексу систем передачі до генеруючих установок:

суттєво скоротити терміни опрацювання запиту на звільнення як операторами систем, так і НКРЕКП;

зняти вимоги проведення аналізу витрат та вигод;

надати відступи за результатами спільних консультацій НКРЕКП, Держенергонагляду, оператора системи передачі (ОСП), операторів систем розподілу (ОСР) та власника (користувача) генеруючої одиниці.

Звільнення від виконання окремих вимог Кодексу системи передачі надаватиметься на певний визначений термін, протягом якого власник (користувач) генеруючої одиниці зобов’язаний привести електроустановку у відповідність до вимог Кодексу та поінформувати про це НКРЕКП, ОСП та ОСР, до електричних мереж якого приєднана (буде приєднана) електроустановка, з наданням підтверджуючих документів.

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Як повідомлялося, колишній голова НКРЕКП Валерій Тарасюк висловив сумнів, що Україні вдасться до кінця 2024 року побудувати 1 ГВт нової генерації, як на початку червня анонсував президент Володимир Зеленський. Після цього його замінили на посаді очільника НКРЕКП.

Нагадаємо, у червні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має план, як збудувати до 1 гігавата потужностей маневрової газової генерації вже цього року, і ще 4 гігавати – упродовж наступних років.